Фабрика бʼюті-брендів ProCare. Як український виробник створює та масштабує косметичні бренди

Як народжується косметичний бренд? За лаштунками цього процесу стоять люди, які перетворюють ідеї на реальні продукти. Українська компанія ProCare, що спеціалізується на доглядовій косметиці, вже понад вісім років успішно створює та розвиває власні торгові марки, а також займається контрактним виробництвом, демонструючи багатогранний підхід до розвитку в індустрії краси. «Ми починали з невеликого приміщення, де працювало п’ятеро людей. Зараз команда налічує 160 співробітників, а виробничі та складські приміщення компанії становлять понад 3500 кв. м», – розповідає Олександр Каган, співзасновник і СЕО ProCare. Разом з іншими співвласниками компанії – Мариною Каган та Оленою Халипою – він поділився ключовими аспектами процесу створення власних торгових марок і шляхами розвитку компанії.

Фокус на розробниках

На запуск перших партій продукції у компанії витратили $500, а далі почали реінвестувати прибуток у нове потужне виробництво. Сьогодні ProCare – це виробник косметики повного циклу, від розробки рецептури до випуску готової продукції. Одна з переваг компанії – власний R&D-центр, в якому працюють висококваліфіковані хіміки-технологи. У дослідницькому центрі ProCare тільки сучасне професійне обладнання, а всі інгредієнти команда закуповує у перевірених європейських дистрибʼюторів. Але головною цінністю R&D-центру є люди.

«Купити сировину легко, а ось правильно нею скористатись набагато складніше. Для цього потрібні знання та досвід», Олександр Каган співзасновник і СЕО компанії ProCare

Співзасновники навчились працювати з фахівцями всередині R&D-центру. Вони інвестують у навчання працівників, заохочують їх брати участь у тематичних тренінгах та виставках і зростати всередині компанії.

Одне з головних завдань спеціалістів R&D-центру – розробка рецептур косметичних засобів різної складності. Щомісяця вони створюють і передають у виробництво 30–40 фінально узгоджених унікальних рецептур і ще сотні паралельно розробляють і тестують. За вісім років команда створила понад 700 товарів під власними брендами та понад 1000 для клієнтів по контрактному виробництву. Надважливою для компанії є автоматизація процесів.

«У лабораторних умовах ми можемо створити будь-який продукт, але нам важливо запустити його в масове виробництво. Тому спочатку ми розробляємо рецептуру, дивимося, яке обладнання для цього потрібне, закуповуємо його за потреби і тільки після цього запускаємо у виробництво», Олена Халипа хімік-технолог і співзасновниця компанії ProCare

Етапи створення брендів

Народження ідеї – це результат командної роботи. За вісім років на косметичному ринку Олександр і Марина Кагани настільки глибоко вивчили його особливості, що чітко розуміють актуальні потреби. Якщо ідея вартісна, вона надходить до R&D-центру, де хіміки створюють перші зразки. Після успішного тестування за органолептичними та фізико-хімічними показниками продукт проходить випробування фокус-групами, і паралельно триває інший етап перевірки.

«Ми ставимо продукт у термошафу мінімум на три місяці та спостерігаємо, чи не відбулось з ним якихось змін. Потім відправляємо до спеціалізованої лабораторії, щоб зробити челендж-тест. І тільки після цього приймаємо рішення про запуск продукту в масове виробництво», – деталізує Олена Халипа. Що складніший продукт, то довше триває його розробка. Так, системи для ламінування брів та вій для бренду JOLY:LAB були в розробці майже два роки.

Продукція JOLY:LAB

Водночас відділ бренд-менеджерів займається підбором тари, розробляє упаковку й етикетки, позиціювання товару, відділ маркетингу створює маркетингову стратегію. «Коли вже є вся інформація щодо запуску бренду або продукту, роботу підхоплюють спеціалісти з закупівель, маркетингу та продажів», – резюмує Марина Каган.

Конвеєр брендів

Завдяки особливій структурі підприємства, яку Олександр розробив ще у 2017 році, ProCare має статус мультибрендової компанії. Наразі її продуктовий портфель налічує сім власних брендів. «Кожен з них задовольняє певну цільову аудиторію та займає свій ціновий сегмент, тому вони не конкурують між собою, – пояснює СЕО компанії. – Така структура дає змогу запускати кожен бренд окремо, починаючи від розробки й закінчуючи маркетингом».

Найпершому бренду – Joko Blend вже понад вісім років. Це доглядова косметика за обличчям, тілом та волоссям: пілінги, креми, скраби, альгінатні маски, антицелюлітні засоби тощо. «Оскільки Joko Blend є одним із наших найстаріших брендів, зараз ми проводимо його повне оновлення», – розповідає Марина Каган. Другий бренд – Barbers – це чоловіча косметика з догляду за бородою, волоссям, шкірою тіла та обличчя. Зокрема, олії, бальзами для бороди, шампуні та помади для волосся, гелі для душу. Як пояснює Олександр Каган, цю нішу обрали, бо серед професійних барберів на неї був попит: наразі Barbers співпрацює з багатьма барбершопами України.

Продукція бренду Joko Blend

Бренд SHELLY закриває потреби майстрів манікюру та педикюру в доглядових засобах і за рахунок інноваційних продуктів допомагає їм збільшувати середній чек. JOLY:LAB розробили для майстрів, які займаються ламінуванням брів та вій. Один з останніх брендів RE.CARE – функціональна косметика, ключовою ідеєю якої є персоналізований підхід до різних викликів і потреб шкіри. «Ми завжди шукаємо нові ідеї та працюємо над назвами брендів, орієнтуючись одразу і на споживачів за кордоном, адже також реєструємо торгові марки в Європі та США», – пояснює Олександр.

Продкукція бренду RE.CARE

Від українського до світового ринку

Місія ProCare – створювати якісні, дієві продукти та власним прикладом доводити, що українська косметика є не лише ефективною, а й конкурентоспроможною. Сьогодні найбільшим викликом для команди ProCare є зміна сприйняття українських косметичних брендів, аби споживачі оцінювали їх на рівні з міжнародними аналогами.

«Ми прагнемо, щоб українську косметику цінували на рівні з французькою чи корейською. Наші інгредієнти не поступаються за якістю, тому і продукція не має бути дешевшою, – наголошує Олександр. – Ці стереотипи змушують нас прагнути до ще більшого вдосконалення».

Завдяки високій якості продукції ProCare щороку демонструє зростання у два-три рази. Запланований річний оборот компанії на 2024 рік становить 300 млн грн, а на 2025-й – 500 млн грн. До кінця цього року вони планують випустити лінійку дитячої косметики під брендом Tink Kids. Її унікальність полягає в поєднанні основних функцій косметики з ігровими елементами: наприклад, пінка для ванни, яка змінює колір, або пластилін, що дає змогу дітям гратися у воді.

У 2025-му компанія планує запустити ще чотири власних бренди, зокрема лінію з догляду за губами, косметику для волосся, зубні пасти та декоративну косметику. Крім того, ProCare активно розширює горизонти на європейських ринках.

Продукція торгової марки Shelly, яка пропонує засоби для манікюру та педикюру

«Продажі в Європі, зокрема в Польщі, ми розпочнемо з торгової марки Shelly, яка пропонує засоби для манікюру та педикюру. Для цього ми вже пройшли необхідну сертифікацію», – зазначає Олександр Каган, CEO та співзасновник компанії.