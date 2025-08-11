Гранти на сонце. Як держава та міжнародні партнери підтримують енергетичну стійкість малого та мікробізнесу 

«Постійні перебої зі світлом призводили до того, що обладнання виходило із ладу, бізнес просто не витримував таких ударів», – ділиться Олексій Гончаров. Подружжя звернулося до Програми підтримки енергетичної стійкості мікро- та малих підприємств: подали заявку, отримали грант і встановили сонячні панелі

Після початку повномасштабного вторгнення подружжю знову довелося тікати – цього разу до Бучі, що на Київщині. Там вони відкрили ресторан здорового харчування «ЗАвертай».

Підприємцям із Луганщини Ірині та Олексію Гончаровим тричі довелося починати бізнес з нуля. У 2008-му вони відкрили кафе в Стаханові, але через окупацію в 2014-му переїхали до Гірського, де запустили хлібопекарню.

Ініціатива реалізовувалася в Україні в межах програми ReACT4UA. Її профінансував уряд Німеччини через Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ та Норвезька агенція з розвитку співробітництва NORAD. Впровадження програми забезпечував Фонд розвитку підприємництва спільно з Ощадбанком, Sense Bank, Укргазбанком та Банком Львів. Forbes BrandVoice розповідає про роль програми у зміцненні бізнесу, особливо в прифронтових регіонах.

Нові реалії – нові рішення

Після масованих блекаутів попит на альтернативні джерела енергії серед українців різко зріс, і підприємці почали активно інвестувати в енергонезалежність.

Андрій Телюпа Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства За останні півтора року бізнес додав 2 гВт розподіленої генерації – це потужність, еквівалентна двом повноцінним атомним енергоблокам. Однак не у всіх компаній є достатньо ресурсів для таких інвестицій, тож держава почала шукати ефективні механізми підтримки бізнесу. Читать больше Свернуть

На початку 2025-го Фонд розвитку підприємництва за фінансової підтримки урядів Німеччини та Норвегії запустив Програму підтримки енергетичної стійкості для мікро- та малих підприємств.

За сім місяців її роботи 140 бізнесів отримали гранти загальним обсягом 63 млн грн.

Найбільше було надано підприємствам переробної промисловості, а також компаніям у сферах торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та будівництва.

Хаген Еттнер Директор програми ReACT4UA Проєкт підтримав понад 140 підприємств, які впровадили сонячні електростанції та інші системи безперебійного живлення. Це особливо важливо для регіонів, що найбільше постраждали від війни – Дніпропетровської, Сумської, Львівської, Запорізької та Миколаївської областей. Обладнання, яке компанії змогли закупити завдяки грантам, знижує операційні витрати, забезпечує стабільність роботи навіть під час блекаутів і сприяє створенню нових робочих місць. Завдяки злагодженій співпраці Фонду розвитку підприємництва, урядів Німеччини та Норвегії, а також українських міністерств ця ініціатива стала не просто антикризовою, а набула стратегічного значення. Читать больше Свернуть

Два формати підтримки

Євгеній Глаус Менеджер проєкту Програма підтримки бізнесу працювала за двома напрямами – залежно від розміру підприємства. Для мікробізнесів були гранти до €10 000 – ці гроші можна було отримати без обов’язкових кредитів. Для малих підприємств сума підтримки була більшою – до €20 000, але вже за умови поєднання з банківським кредитом. Програма відшкодувала до 40% його суми. Читать больше Свернуть

Валерій Майборода, перший заступник голови правління Фонду розвитку підприємництва, Василь Прокіпчук, підприємець (ветеринарна діяльність), Катерина Коровкіна, підприємниця (медична практика), Ірина та Олексій Гончарові, власники Drive & Hall «Завертай»

Основні напрями фінансування проєкту – закупівля альтернативних джерел енергії, причому як відновлюваних, так і традиційних. За даними фонду, найбільша частка грантів – 57% – була спрямована на встановлення сонячних панелей та інших відновлювальних джерел енергії, 15% – на системи зберігання енергії, а решта – на резервне обладнання та генератори. Загальна потужність сягнула майже 5 МВт.

Ветле Космо Моволд Радник програми підтримки Норвезької агенції з розвитку та співробітництва для України NORAD Через пошкоджену енергетичну інфраструктуру українські підприємства сьогодні працюють в умовах постійного тиску. Але попри це мікро- та малі компанії демонструють надзвичайну здатність адаптуватися й відповідати на ці виклики. Проєкт з підтримки енергостійкості є прикладом ефективної міжнародної співпраці. І тут йдеться не лише про технічну підтримку – у фокусі насамперед люди. Створюючи робочі місця, підтримуючи локальні економіки й даруючи віру в майбутнє, цей проєкт довів, що навіть найменші підприємства можуть мати трансформаційний вплив на місцеві громади. Читать больше Свернуть

Допомога там, де найважче

Найбільше підтримки – 71% – отримали компанії з так званої червоної зони – регіонів з найбільшими пошкодженнями енергетики.

«При розподілі допомоги найбільше підтримки отримали ті регіони, які зазнали масштабних руйнувань внаслідок військової агресії Росії. Лідерами за кількістю виданих грантів стали прифронтові Дніпропетровська (17,4%), Сумська, Харківська області, а також прикордонні Львівська і Волинська області, – стверджує Валерій Майборода, перший заступник голови правління Фонду розвитку підприємництва. – Це свідчить про стійкість українського бізнесу і бажання людей працювати на рідній землі».

Саме в таких умовах працюють підприємці, як Василь Прокіпчук із Запорізької області. Він відкрив ветеринарну аптеку в невеликому містечку. Однак з початком блекаутів бізнес опинився під загрозою: холодильне обладнання, освітлення та системи обліку не могли функціонувати без електроенергії.

Василь почав шукати рішення, і почув про програму грантів на підтримку енергетичної стійкості малого бізнесу.

Василь Прокіпчук Підприємець Чесно кажучи, я думав, що всі ці фонди – для великих компаній, а тут – маленька аптека. Тож коли ми отримали грант, це було дуже несподівано. Читать больше Свернуть

Аптека Прокіпчука отримала кошти на встановлення 48 сонячних панелей та інвертора потужністю 20 кВт.

Модератор Валерій Майборода – перший заступник голови правління Фонду розвитку підприємництва, АТ «Ощадбанк», Юлія Жуланова, директорка департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу, АТ «Банк Львів», Валентин Шевчук, керівник управління бізнес-архітектури бізнесу, АТ «Сенс Банк», Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу, АБ «Укргазбанк», Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого та середнього бізнесу

Соціальний ефект

Програма не лише забезпечила енергетичну незалежність, а й допомогла зберегти 542 робочі місця, зокрема для восьми ветеранів і 44 переселенців.

Юрій Драганчук Заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Кожна гривня, яку держава вкладає у підтримку бізнесу, повертається у вигляді робочих місць, податків і економічної стійкості. Саме тому для Міністерства фінансів важливо підтримувати такі програми. Читать больше Свернуть

У межах проєкту 38% грантів отримали жіночі підприємства. Один із прикладів – Тетяна Краснодід, власниця ательє у Кривому Розі, що шиє форму для військових, рятувальників і поліції. Після початку повномасштабного вторгнення попит на тактичний одяг зріс у кілька разів, але блекаути зупинили виробництво.

«У нас дівочий колектив, і генератор із запахом пального та необхідністю постійно заливати мастило був для нас незручним і неекологічним рішенням», – розповідає Тетяна. Вона подалася на грант програми енергостійкості й отримала кошти на встановлення сонячної енергосистеми: інвертора на 12 кВт, 14 панелей і акумуляторної системи на 5 кВт. Це дало змогу стабільно працювати навіть під час відключень.

Від початку повномасштабної війни Фонд розвитку підприємництва запустив 17 нових програм підтримки бізнесу.

Андрій Гапон Голова правління Фонду розвитку підприємництва Ми бачимо дуже гідні результати, і це справді надихає. Підтримка підприємництва в умовах війни – це про адресну допомогу, яка тримає економіку на плаву. Якщо розуміти, як працюють інструменти підтримки, діяти прозоро й наполегливо, то навіть у час війни бізнес не лише виживає, а й зростає. Читать больше Свернуть