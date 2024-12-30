Малі бізнеси – великі досягнення

Сімейна компанія FAMBERRY є національним виробником корисної та якісної продукції на основі органічного кизилу. До повномасштабного вторгнення у 2013 році родина заклала сад унікальної ягоди. З початком великої війни весь бізнес залишився в окупації.

«Війна відібрала в нас не тільки бізнес, а й найдорожче – нашого сина, – каже Сергій. – Під час захисту України в танковому бою героїчно загинув воїн-доброволець Данило Ольшанський». В памʼять про сина-героя родина побудувала з нуля нове переробне підприємство в Запоріжжі й уже запустила його. FAMBERRY – ветеранський бізнес, що отримав почесне право використання знаку «Створено Захисниками» на всю лінійку продукції.

Сьогодні ТОВ FAMBERRY виготовляє не тільки джеми, соуси, напої, кондитерські вироби, сублімати, суперфуди з кизилом, а й надає послуги контрактного виробництва, відповідального зберігання для аграріїв. Минулого року заклали нові сади кизилу на фермерських землях і зафрахтували врожай. Грант компанія FAMBERRY використає на придбання горизонтального стерилізатора, що дозволить розширити асортимент продукції та підвищити ефективність виробництва, створити нові робочі місця.