Малі бізнеси – великі досягнення

Forbes Ukraine та мережа «Аврора» оголосили переможців грантової програми «Аврора для підприємців». Серед бізнесів, що працюють у переробній промисловості та за 2023 рік мали виторг до 100 млн грн, обрали 10 переможців. Вони розділили грантовий фонд у 10 млн грн у рівних частинах та отримали можливість постачати продукцію в 1600 мультимаркетів «Аврора». Розповідаємо про переможців
Тарас Панасенко
співзасновник «Аврора мультимаркет»
«Ми отримали 600+ заявок на участь у грантовій програмі «Аврора для підприємців». Це означає, що серед малих бізнесів в Україні сьогодні високий попит на розвиток. І це радує, адже, будуючи свої бізнеси, підприємці підтримують економіку України».
Сергій Ольшанський, власник родинної компанії FAMBERRY, Запорізька область
FAMBERRY
Сімейна компанія FAMBERRY є національним виробником корисної та якісної продукції на основі органічного кизилу. До повномасштабного вторгнення у 2013 році родина заклала сад унікальної ягоди. З початком великої війни весь бізнес залишився в окупації.
«Війна відібрала в нас не тільки бізнес, а й найдорожче – нашого сина, – каже Сергій. – Під час захисту України в танковому бою героїчно загинув воїн-доброволець Данило Ольшанський». В памʼять про сина-героя родина побудувала з нуля нове переробне підприємство в Запоріжжі й уже запустила його. FAMBERRY – ветеранський бізнес, що отримав почесне право використання знаку «Створено Захисниками» на всю лінійку продукції.
Сьогодні ТОВ FAMBERRY виготовляє не тільки джеми, соуси, напої, кондитерські вироби, сублімати, суперфуди з кизилом, а й надає послуги контрактного виробництва, відповідального зберігання для аграріїв. Минулого року заклали нові сади кизилу на фермерських землях і зафрахтували врожай. Грант компанія FAMBERRY використає на придбання горизонтального стерилізатора, що дозволить розширити асортимент продукції та підвищити ефективність виробництва, створити нові робочі місця.
Максим Масло, «Банка Спецій», місто Вінниця
«Банка Спецій»
Компанія спеціалізується на виготовленні спецій без додавання підсилювачів смаку.
Бізнес розвинувся з ФОПа – його Максим Масло зареєстрував давно для продажу спецій своїм першим клієнтам – закладам харчування. «У 2022 році ми почали продавати продукцію у мережі «Сільпо», у 2023-му додалася Rozetka, у 2024-му – «Велмарт», «Таврія-В», МХП, «Веладіс», «Чудо-Маркет», Novus, METRO. У березні 2024 року, розуміючи, що ліміту ФОП для роботи з усіма охочими контрагентами не вистачає, я відкрив ТОВ», – каже Максим.
Грантові кошти компанія планує спрямувати на часткове фінансування (повна вартість – 3,5 млн грн) купівлі автоматизованої лінії для фасування спецій у банки. Це наростить виробничі потужності майже у сім разів і дасть змогу фасувати щомісячно близько 200 000 банок спецій.
Вадим Гришин, Пилип Гришин, співвласники компанії snEco, Закарпатська область
snEco
Компанія snEco випускає натуральні хрусткі сирні снеки, які виготовляють з 100% сиру без додавання жодних домішок за власною запатентованою технологією низькотемпературного зневоднення. Цей метод дозволяє зберегти поживні властивості, природний смак і текстуру сиру. Сонячні панелі, залучені у виробничий процес, підкреслюють екологічну відповідальність компанії.
«Влітку 2022 року ми релокувалися з Харкова до Мукачева і на новому місці з нуля побудували виробництво. Зараз нарощуємо обсяги не лише для внутрішнього ринку України, а й починаємо експансію за кордон. Беремо участь у міжнародних виставках, де часто отримуємо нагороди, як-от SIAL Innovation 2024 Grand Prix», – розповідає Вадим Гришин.
За грантові кошти компанія придбає обладнання для розширення виробничих потужностей; закупить першу партію пакування для нової лінійки міксу сушеного сиру та горіхів, що продаватиметься у мережі «Аврора». Також кошти спрямують на створення нових робочих місць.
Руслан Садовський, власник компанії LXL, Чернівецька область
LXL
Компанія випускає електроустановчі вироби: розетки, вимикачі й електричні аксесуари. Через повномасштабну війну релоковувалися з Харкова у місто Хотин Чернівецької області. Наразі планують масштабуватися і виходити на міжнародні ринки.
Грант компанія витратить на виробництво прес-форм на вимикачі, що дозволить укомплектувати серію розеток і вимикачів ASTRA.
«Це вдвічі збільшить обсяг виробництва та нашу частку в продажах у мережах «Епіцентр», Leroy Merlin, «Нова Лінія». Нарощування продажів дасть змогу створити нові робочі місця і сплачувати більше податків, що зараз необхідно для економіки України. До того ж більший прибуток компанії прискорить втілення планів: випуск нової лінійки виробів і будівництво фабрики у Хотинському індустріальному парку», – ділиться планами Руслан Садовський.
Дарина Луканюк, GUSHKA, Івано-Франківська область
GUSHKA
GUSHKA виготовляє вироби з натуральної вовни: ліжники, килими, доріжки, пуфи, одяг, подушки.
«Наші вироби виткані на старовинних ткацьких верстатах з вовни овець, що вільно випасаються у Карпатах. Соціальна мета компанії – перетворити виробництво традиційних гуцульських виробів на рушій економічного розвитку Косівської громади й українських Карпат загалом», – пояснює Дарина Луканюк.
У GUSHKA зізнаються: наразі навіть після сортування, миття, розчісування та фарбування у вовні іноді залишаються уламки старого обладнання для розчісування. Щоб подолати ці труднощі, компанія прагне осучаснити давню українську традицію: збудувати перший в Україні Центр обробки вовни для виготовлення килимової нитки та заснувати Центр навчання ткацького ремесла.
Кошти гранту буде спрямовано на придбання сучасного обладнання для розчісування вовни, що допоможе реалізувати цю амбітну мету.
Михайло Ганущак, співвласник Organic Oils, Івано-Франківська область
Organic Oils
Organic Oils виробляє понад 20 видів олій холодного віджиму, клітковину, борошно, протеїни, горіхові пасти та фруктову пастилу без консервантів і цукру.
Завдяки грантовій підтримці компанія планує придбати олійний прес, що дозволить збільшити обсяги постачання олії на 30%. Також заплановано придбання листів нержавіючої сталі для виготовлення нового сушильного обладнання, яке дасть змогу збільшити виробництво пастили у вісім разів.
«Ми вже співпрацюємо з мережами Rozetka і Winetime, а також із партнерами в Італії, країнах Балтії, Польщі, Німеччині, США та Молдові. Серед українських клієнтів – онлайн-магазини «Смак Життя», «Вітамін» та інші. У наших планах – розширити міжнародну співпрацю, збільшити постачання в Англію, Іспанію та Нідерланди, а також вийти на ринок Чехії. Крім цього, ми плануємо створити чотири нових робочих місця», – розповідає Михайло Ганущак.
Олег Богданов, власник компанії «Долина Снів», м. Харків
«Долина Снів»
Компанія «Долина Снів» виробляє ковдри з натуральної овечої вовни. Ці вироби не мають синтетичних домішок, тому зігрівають людину, забезпечуючи оптимальний температурний режим під час сну.
Під час атак на енергосистему Харкова вийшла з ладу частина устаткування для виробництва ковдр. Зараз, щоб відновити виробничий процес, його треба замінити.
«Завдяки отриманим грантовим коштам ми зможемо замінити пошкоджене обладнання на нове та відновити рівень виробництва, забезпечивши людей робочими місцями, а наших клієнтів – гарною продукцією для солодкого сну. Грант від «Аврора» – це інвестиція у відродження галузі й економічну стабільність. Нове обладнання збільшить продуктивність, підвищить якість продукції та дасть змогу конкурувати на міжнародному рівні, що надто важливо в складних економічних умовах. Підтримка бізнесу сьогодні – це внесок у стійке майбутнє всієї країни», – зазначає власник підприємства Олег Богданов.
Юрій Тустановський, CEO та co-founder rekava, м. Львів
rekava
rekava – це український екобренд виробів з кавової гущі. На основі власної унікальної технології компанія виготовляє екологічно чисті біорозкладні продукти: одноразові стакани, кришки, аромасвічки із соєвим воском у складі. При розкладанні така продукція не залишає шкідливих відходів і є альтернативою виробам з одноразового пластику. Приміром, ємності для свічок можуть бути повторно використані як біорозкладні горщики для вирощування квітів.
Грант rekava спрямує як співфінансування на автоматизацію процесу очищення кавової гущі – буде придбано екстракційну лінію. Це дозволить збільшити обсяги переробки кавової гущі, яку роздільно збирають і передають такі компанії, як SoftServe, Blum Ukraine, Wix, Galka та інші.
«Зараз ми переробляємо понад 600–800 кг кавової гущі на місяць, але з новим обладнанням обсяг може зрости у пʼять-вісім разів. Так ми не лише збільшимо кількість виготовлених біорозкладаних виробів, а й зменшимо обсяг виробів з одноразового пластику, що потрапляють на сміттєзвалища», – каже Юрій Тустановський.
Олександр Скок, директор виробництва Fresh Black, м. Київ
Fresh Black
Fresh Black – обсмажчик спешелті-кави, що працює в Україні, а з 2023 року – й у Польщі. У березні 2022-го Fresh Black перевезли потужності до Львова, а за вісім місяців все ж повернулися до Києва. За цей час компанія почала співпрацю з ритейл-каналами, взяла участь у міжнародних виставках у Парижі, Мілані, Амстердамі, Цюриху, Берліні та здійснила перші поставки кави за кордон.
«Ми маємо власний імпорт зеленого зерна та облаштували сучасну лабораторію контролю якості, що гарантує високий стандарт продукції. Окрім цього, працює школа для навчання та підвищення кваліфікації бариста, яка сприяє розвитку професійності у кавовій сфері», – зазначає Олександр Скок.
З 2023 року Fresh Black працює над запуском виробництва в Україні напою Cold Brew – холодної кави у різних варіантах. Компанія вже придбала обладнання і ремонтує цех, плануючи запуск виробництва на початок 2025 року. Також у планах – розширення асортименту продукції, найм працівників і впровадження нових технологій для навчання команди.
Іван Микуляк, власник компанії BANDIT, Львівська область
BANDIT
BANDIT – виробник бігових, велосипедних, трейлових, трекінгових, спортивних і тактичних шкарпеток. Компанія є партнером більшості забігів та спортивних змагань в Україні у 2024 році. Також за період війни BANDIT передав на Сили оборони України понад 300 000 пар тактичних шкарпеток безкоштовно.
Компанія виготовляє шкарпетки не лише під власним брендом, а й для таких брендів, як M-TAC, Ibis, G-BAR та інших. Завдяки власному виробництву і прямим продажам без посередників BANDIT має змогу швидко реагувати на потреби ринку й утримувати оптимальну для покупців ціну.
«На грантові кошти створимо два нових робочих місця, а також купимо обладнання, що дасть змогу виготовляти вузькоспеціалізовану продукцію: компресійні гетри та рукави для трейлу (біг по бездоріжжю). Також придбаємо в’язальне і швейне обладнання для виготовлення професійних велосипедних шкарпеток. Ще у планах купівля машини для нанесення силіконового покриття на велосипедні шкарпетки, що перешкоджає їхньому сповзанню», – розповідає Іван Микуляк.
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