Нові стандарти відповідальності. Виробник кормів для котів і собак Home Food впроваджує інновації у сфері здоров’я та продовження тривалості життя тварин – як він працює

У 2011 році родина Віталія та Олени Бондарів поповнилася новим членом – тибетським мастифом на ім’я Граф, одним із перших представників цієї породи в Україні, як підкреслює подружжя. Підхід до догляду за улюбленцем був, без перебільшення, сімейним: ставлення до нього нагадувало турботу про дитину, з прагненням забезпечити тільки найкраще. Коли жоден із доступних на той час кормів не задовольнив потреби тварини, Олена вирішила сама створювати раціони. Цей особистий досвід і став фундаментом для появи Home Food – бренду, що поєднує крафтовий підхід до виробництва з інноваційними технологіями у сфері харчування для домашніх тварин. Про шлях становлення компанії, інноваційні підходи до розробки продукції та роль крафтового виробника на великому конкурентному ринку Forbes Brand Voice поспілкувався з Оленою Бондар, співзасновницею бренду

Про компанію Home Food Home Food – крафтова українська компанія – виробник натуральних кормів та фітокомплексів для котів і собак, створена у 2015 році подружжям Віталієм та Оленою Бондарями. Спеціалізується на виготовленні продукції преміум і суперпреміум класів. В асортименті – понад 200 найменувань: корми й вода для собак і котів, фітоміни, м’ясні топінги, ласощі, мюслі. Виробництво розташоване у Броварському районі Київської області. Продукцію можна купити в близько 1800 торгових точках по Україні: від великих національних мереж, як Novus, до спеціалізованих зоомагазинів. Читать больше Свернуть

Ваш бізнес має доволі нетипову історію заснування. Розкажіть, як піклування про власного улюбленця перетворилося на бізнес?

У 2011 році ми з чоловіком переїхали за місто і вирішили завести серйозного охоронця – тибетського мастифа на імʼя Граф. На той момент ця порода була практично екзотикою для України: собак було не більше 10, а фахівців, які б могли надати рекомендації щодо догляду та харчування, – ще менше. Майже рік ми шукали оптимальний раціон: пропонували домашню їжу, тестували різні корми, але вони не задовольняли потреб цієї породи. За наступні три роки в нашій родині з’явилися вже п’ять тибетських мастифів і народилися перші цуценята.

Олена та Віталій Бондарі з сином та домашніми улюбленцями породи тибетський мастиф Фото из личного архива

Це змусило нас звернутися до закордонного досвіду pet-експертів. Вивчивши підходи у США та Європі, ми створили збалансовані раціони для нашого розплідника з урахуванням індивідуальних потреб кожної тварини. Результати були вражаючими: здорові суглоби, блискуча шерсть, стабільна робота ШКТ. Спілкуючись з іншими власниками домашніх тварин, ми зрозуміли, що проблема правильного харчування турбує багатьох. Це надихнуло нас розробити унікальні корисні раціони й поділитися цими інноваційними рішеннями з іншими пет-батьками.

Олена Бондар, співзасновниця бренду Home Food, з тибетським мастифом на ім’я Граф

Як ви розпочали роботу над розробкою кормів?

На той час ми вже мали успішний 20-річний підприємницький досвід. Ми чудово розуміли, що входимо у складний пет-ринок, де недостатньо просто ідеї – потрібна експертиза. Тому першими партнерами стали два львівські інститути: ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інститут біології тварин НААН. Згодом до нашої команди приєдналися експерти-технологи та нутриціологи з Європи й США.

Ми діяли рішуче: орендували приміщення, інвестували €35 000 у перше обладнання для виробництва корму. Попит виник органічно: про нас дізнавалися через виставки, рекомендації знайомих тощо. Уже за пів року наше виробництво зросло з 500 кг до 20 т на місяць. Ми знали наших клієнтів особисто, і цей рівень довіри змушував нас підтримувати високу якість. Усе, що ми робили, було від душі, і, напевно, саме це стало основою успіху Home Food.

Мета була амбітною: не просто створити смачний корм, а впровадити інновації у сфері здоров’я та продовження тривалості життя тварин.

Віталій та Олена Бондарі, Home Food

Ми вважаємо, що нутриціологія має значення не лише для людей. Правильно підібраний раціон із якісним складом, врахуванням потреб породи, додаванням комплексів вітамінів і фітомінів, а також спеціально очищеної та збагаченої води – це тренд, який ми розвиваємо. Здорове, активне й довге життя тварини – це те, до чого ми прагнемо у кожному продукті.

За 10 років ваше виробництво виросло до 4000 кв. м. Як відбувалася трансформація виробництва і як воно виглядає зараз?

Наше виробництво за своїми стандартами подібне до виготовлення дитячого харчування, а рівнем точності нагадує ювелірну справу чи фармацевтичний цех. І це не просто порівняння: перше приміщення, яке ми орендували, раніше використовувалося для виготовлення медичних препаратів.

Розширення було поступовим. У 2018 році ми запустили лінійку кормів для котів, а вже у 2019-му, завдяки участі в державній програмі підтримки малого бізнесу, встановили другу виробничу лінію. Проте навіть зараз, маючи сучасне обладнання та значні потужності, ми зберігаємо фокус на крафтовому підході – кожна деталь у нашій роботі має значення.

Ми працюємо виключно з натуральною сировиною, а це відбірна креветка, свіже м’ясо качки, індички, курки, телятина, ягнятина, лосось, форель, біла океанічна риба. Також всі раціони доповнені свіжими овочами, фруктами, ягодами і травами. Постачальники проходять ретельний відбір, а сировина зберігається у п’яти температурних зонах, що гарантує її свіжість.

Олена Бондар, співзасновниця бренду Home Food

Наші рецептури містять до 35 основних інгредієнтів та близько 20 вітамінів й мінералів, тоді як стандарт на ринку – близько 10–15 інгредієнтів. Складність наших рецептів вимагає ретельного нагляду: на виробництві працює 25 контрольних точок. Ми запікаємо гранули поступово, при температурі 110–120°C, зберігаючи корисні властивості та мікроелементи. Також наша гранула має унікальну пухку текстуру, що сприяє кращому засвоєнню і зменшує навантаження на зуби та щелепи тварин. Ми шукали ідеальну текстуру понад два роки.

Ми виробляємо корм невеликими партіями й двічі на день переналаштовуємо виробничі лінії. Наші дослідження показали, що свіжість корму безпосередньо впливає на його засвоюваність. Тому ми дотримуємося принципу щомісячного випуску нових партій усіх видів продукції, гарантуючи клієнтам максимальну користь і якість.

Олена Бондар, співзасновниця бренду Home Food, з тибетським мастифом на ім’я Граф

Як стратегія, орієнтована на якість, а не на обсяги, позначається на підході до розробки продукції?

Ми свідомо уникаємо гонитви за масовими обсягами виробництва. Наша мета – 500 т продукції на місяць, що дає змогу зберігати високий рівень контролю якості кожної партії. Основою нашої стратегії є інноваційність і комплексний підхід до харчування. Це не лише корми, але й спеціалізовані доповнення, що забезпечують довге й активне життя тварин.

Наше бачення ми відобразили у слогані: «Справжнє піклування починається зсередини».

Протягом 10 років компанія активно розвиває напрям ветеринарної нутриціології. Ми першими в Україні вивели на ринок олію лосося, яка вже десятиліття залишається флагманом у категорії вітамінів і біологічно активних добавок.

Сьогодні наша лінійка в цій категорії товарів включає: 14 найменувань для собак і 13 – для котів, серед яких імунобустери, пробіотики, екстракти для зміцнення серцево-судинної системи, травлення, спеціалізована вода та інші засоби. У 2025 році ми плануємо запуск 16 нових продуктів, серед яких, зокрема, навіть антистресова добавка на основі медичного канабісу. А також розробляємо лінійку з 20 б’юті-позицій для зовнішнього догляду за вихованцями.

Продукція Home Food

Ми впевнено позиціюємо себе як візіонери у пет-нутриціології на ринку України, а також як один з інноваторів у цій сфері в Європі. Наша мета – не лише відповідати сучасним стандартам, але й задавати їх. Департамент розробок компанії аналізує останні наукові дослідження, відстежує світові тенденції та інтегрує їх у створення нових продуктів. Ми беремо активну участь у міжнародних виставках і конференціях, переймаючи передові технології та підходи до догляду за тваринами.

Олена Бондар, співзасновниця бренду Home Food

Усі продукти проходять ретельне тестування, яке може тривати до року. Це забезпечує найвищі стандарти якості та безпеки. Наше виробництво сертифіковане за міжнародними системами HACCP та ISO 22000, що гарантує повний контроль на всіх етапах.

Такий підхід дозволяє нам залишатися надійним партнером для клієнтів і забезпечувати інноваційність кожного продукту. На нашому сайті можна ознайомитися з усіма сертифікатами та експертними висновками.

Але найкращий показник нашого успіху – це довіра клієнтів. За нашою статистикою, 70% покупців, які спробували нашу продукцію, стають постійними.

Як ваш бізнес справляється з викликами повномасштабної війни? Як ви їх долаєте та що плануєте?

Повномасштабне вторгнення стало випробуванням безпрецедентного масштабу. Наше виробництво, розташоване в Київській області, опинилося в зоні підвищеної небезпеки. У перші дні війни ми ухвалили стратегічне рішення передати весь товар зі складів волонтерам, усвідомлюючи, що підтримка суспільства є нашим головним завданням.

Відновити повноцінну роботу вдалося вже через півтора місяця завдяки згуртованості команди та оперативно реалізованим антикризовим заходам. Одним із найбільших досягнень цього періоду стало збереження нашого колективу. Ми змінили та адаптували умови співпраці з постачальниками, дистриб’юторами й логістами.

Команда Home Food

Навіть у найскладніші часи ми залишилися вірними своїм цінностям, розуміючи, що тварини потребують турботи незалежно від обставин. Як результат, кількість замовлень через наш інтернет-магазин за останні два роки подвоїлася. Це стало не лише свідченням лояльності клієнтів, а й доказом ефективності наших стратегій.

Дивлячись уперед, ми з оптимізмом плануємо подальший розвиток. У наших пріоритетах – масштабування бізнесу, впровадження нових технологій і розробка інноваційних продуктів для українського та європейського ринків. Наразі ми активно працюємо над організацією міжнародної доставки, аби забезпечити наших клієнтів за межами України якісним харчуванням для тварин.

Проте наші амбіції виходять за межі бізнесових цілей.

Ми прагнемо трансформувати культуру догляду за тваринами в Україні, закликаючи людей ставитися до своїх улюбленців як до повноправних членів родини.

Ми віримо, що майбутнє належить тим, хто не лише адаптується до викликів, а й формує нові стандарти. Попри всі труднощі, ми залишаємося вірними своїм цінностям, працюючи задля майбутнього, яке відповідає нашому баченню і місії.