«Підприємці сьогодні – авангард суспільства»

Як агропромхолдинг «Астарта-Київ» у партнерстві з БФ «Повір у себе» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) і німецького банку розвитку DEG розвивають регіональне підприємництво та впливають на локальні громади в Україні

Малий і середній український бізнес є основою економіки України, наголошує засновник і СЕО агропромислового холдингу «Астарта-Київ» Віктор Іванчик. Упродовж трьох років його компанія у партнерстві з Федеральним міністерством економічної співпраці та розвитку Німеччини, німецьким банком розвитку DEG і БФ «Повір у себе» системно підтримують регіональних підприємців, тим самим підвищуючи й економічну спроможність місцевих громад. Які проєкти вони впровадили та яких результатів вдалось досягти? Про це у відеопроєкті Forbes BrandVoice розповіли Віктор Іванчик, СЕО «Астарти-Київ», Ірина Іванчик, голова БФ «Повір у себе», і підприємці, які якісно змінили свої бізнеси.

Це скорочена текстова версія відеорозмови. Повну версію дивіться за посиланням.

Про важливість підтримки громад

«Ми нерозривно повʼязані з селами та містами, де живуть наші працівники, їхні родини й орендодавці. І тому відразу зрозуміли: не може бути успішного бізнесу в економічно неактивній громаді», – говорить Віктор Іванчик. Тому серед фокусів компанії – розвиток та підтримка економічної спроможності мешканців громади.

«Крила» стали одним із перших проєктів, які запровадила «Астарта» разом з міжнародною організацією Pact Ukraine і за підтримки уряду Канади. Він допомагав жінкам у сільській місцевості опановувати та розбудовувати власну справу. А вже у 2022 році «Астарта» спільно з Федеральним міністерством економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ), німецьким банком розвитку DEG і БФ «Повір у себе» запустили першу хвилю «Курсу на Незалежність».

Віктор Іванчик, СЕО «Астарти-Київ»

Про проєкт «Курс на незалежність»

Проєкт дозволив регіональним підприємцям масштабувати свій агробізнес, але не обмежувався лише фінансовою підтримкою – підприємці отримали корисні знання під час другої хвилі вже від фахівців бізнес-школи МІМ, а також змогли розвиватися шляхом мережування та додаткових маркетингових можливостей. У межах першої хвилі проєкту гранти до €12 000 на купівлю обладнання отримали 60 бізнесів.

Друга хвиля «Курсу на Незалежність» відбулася у 2024 році і визначила вже 110 переможців, які отримали гранти на суму до €20 000. Фінальним і особливим елементом цієї хвилі стала комплексна програма Mental health для підприємців, членів їхніх родин і працівників. Ми розуміємо, що робота в умовах повномасштабної війни потребує не лише фінансової, а й психологічної стійкості. Це допомогло вимушеним переселенцям‐підприємцям знову відкрити власну справу, а місцевим – розширити наявне виробництво.

Олена Груздо директорка соціального підприємства «ФронтМед» Читать больше Свернуть

Олена Груздо, директорка соціального підприємства «ФронтМед»

Ідея створити «ФронтМед» виникла з бажання ветеранів АТО знайти себе в мирному житті. Хлопці-співзасновники пройшли курси апітерапії (медичне використання бджолиних продуктів) та почали виготовляти медову продукцію. До цієї справи долучили своїх мам, дружин і сестер, створивши справжній соціальний кооператив. Пізніше асортимент розширили – додали горішки та пастилу, вигадали рецептуру заспокійливого травʼяного чаю. До початку повномасштабного вторгнення річний оборот компанії становив 5,2 млн грн.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну хлопці повернулися на фронт, а багато жінок виїхало за кордон. Як вдалось утримати бізнес? Тоді Шепетівська громада прийняла близько 24 000 переселенців, яким потрібно було адаптуватися. Тож замість членів родин військових у нашій команді зʼявились внутрішньо переміщені особи. Ми оновили команду і відкрили новий напрямок – B2B. Для роботи нам вкрай було необхідне спеціальне обладнання для пакування. Завдяки участі у грантовій програмі «Курс на незалежність», ми змогли його придбати. З того часу наша клієнтська база збільшилась у 10 разів, а річний оборот повернувся до довоєнного рівня. Також ми активно співпрацюємо з місцевою громадою. Зокрема, з центром, де перебувають люди похилого віку – передаємо їм крупи, повидло, чай та пастилу «ФронтМед».

Про вплив проєкту на добробут громад

Обовʼязковим для двох потоків проєкту «Курсу на Незалежність» був соціальний компонент: кожен переможець мав не лише створити нові робочі місця та сумлінно сплачувати податки, а й зробити внесок у продуктовий банк громади в еквіваленті 10% від суми отриманого гранту. Таким чином, зʼявились сотні нових робочих місць, а внутрішньопереміщені особи та інші вразливі категорії населення у громадах присутності бізнесів-переможців отримали допомогу.

Експерти підрахували: під час першої хвилі соціальна віддача (SROI) €1 була на рівні €4,66, а вже під час другої вона становила €6,34. Ці показники свідчать, як завдяки проєкту покращився економічний та загальний добробут не тільки родин підприємців, а й громади загалом, а також як змінилось освітнє й культурне середовище.

Про довіру та партнерство

Німецькі партнери профінансували дві хвилі проєкту «Курс на незалежність» на суму €4 млн. Чому нам довіряють? Бо у нас бездоганна репутація та досвід реалізації подібних соціальних і освітніх грантових програм. Ми завжди демонструємо максимальну відкритість, запрошуємо незалежні аудиторські компанії, які підтверджують фінансову звітність.

Партнерство – ключовий ресурс для реалізації будь-чого. Без коштів німецького банку та довіри наших партнерів ми не змогли б досягти такого масштабу. Прозоре та довірче партнерство ми вибудовуємо і з нашими підприємцями та громадами. Важливо, щоб вони також дотримувались принципів сталого розвитку. Своїм прикладом вони доводять співгромадянам, що здатні повторити історію успіху не лише свою, а й підсилити цим громади, в яких вони живуть і працюють.

Євген Саловський фінансовий директор Fungi Farm Читать больше Свернуть

Євген Саловський, фінансовий директор Fungi Farm

Історія підприємства розпочалася з невеликого сімейного бізнесу, що спеціалізувався на гуртовій торгівлі овочами та грибами з Польщі. Згодом ми вирішили зосередитися на власному виробництві грибів і облаштували невелику ферму з кількома теплицями. В перший рік роботи оборот компанії становив 120 000 грн. Завдяки грантовій програмі «Курс на незалежність» ми змогли модернізувати виробництво, придбати нове обладнання, розширити асортимент продукції та створити пʼять нових робочих місць. Сьогодні річний оборот Fungi Farm сягає вже 80 млн грн.

Ми підтримуємо місцеві громади, співпрацюємо з благодійними організаціями та медичними закладами, нещодавно долучились до відкриття освітнього простору в Харкові. Одним словом, допомагаємо всім, хто того потребує, забезпечуючи продуктами та іншими необхідними речами.

Про відповідальність українського бізнесу

Бізнес може впливати не тільки на економіку України, а й на розвиток суспільних процесів. Підприємці сьогодні – авангард суспільства, який створює робочі місця, платить податки, розвиває соціальні проєкти. З перших днів війни, починаючи ще з 2014 року, український бізнес показав готовність до викликів і попри брак ресурсів, продовжує фінансово підтримувати Збройні сили України та людей, що найбільше постраждали від війни. Одна з особливостей «Курсу на Незалежність» якраз і полягає в тому, що ми сіємо зернятка цієї відповідальності. Причому не тільки у підприємців, які отримали гранти, а й серед інших членів громади. Бізнесмени стають так званими лідерами думок і власним прикладом показують, як варто діяти попри обставини.

Про БФ «Повір у себе» Для нас проєкт «Курс на Незалежність» став унікальним. Якщо раніше ми переважно інвестували в освітні програми, то цього разу зосередилися на розвитку малого та середнього підприємництва. Завдяки своєму лідерству в громадах підприємці стали каталізатором єдності для людей. Це в свою чергу створило унікальну синергію між бізнесом, громадськими організаціями й місцевою владою. Проєкт надихнув підприємців повірити у власні сили та відкрив для них нові можливості для співпраці, як в громадах, так і за їхніми межами, спонукав включитись до творення простору довіри і підтримки в своїх спільнотах. «Курс на Незалежність» – це не тільки про підприємництво, а й про підвищення самостійності та самозарадності громад, про взяття на себе відповідальності за свою країну, за свою землю. Читать больше Свернуть

Ірина Іванчик, голова БФ «Повір у себе»

Володимир Макух виконавчий директор TikPack Читать больше Свернуть

Володимир Макух, виконавчий директор TikPack

Компанію TikPack ми запустили під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Спочатку це був невеликий цех, де ми займались тільки фасуванням сипучих продуктів. Проте згодом компанія перетворилась на виробника круп – у перші лінії з виробництва ми вклали понад 6 млн грн. Завдяки гранту від «Астарти» ми змогли придбати сучасну круполінію і сьогодні є підприємством повного циклу: від виготовлення круп до їхнього пакування. Якщо до участі в проєкті наш річний оборот складав 2,7 млн грн, то станом на листопад 2024-го він сягнув 80 млн грн. Зараз ми готуємось працювати за міжнародними стандартами на ринках Євросоюзу.

У рамках освітньо-грантового проєкту ми надали допомогу геріатричному центру і змогли влаштувати пʼять нових робочих місць. Загалом програма відкрила нам нові можливості, дала наснагу працювати навіть в умовах блекаутів та постійних обстрілів, підтримуючи один одного.