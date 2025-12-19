У сучасній моді дедалі більше цінується лаконічність: чіткі лінії, продумані тканини, речі без зайвих жестів – про це каже дизайнерка Катерина Квіт. Саме в цій естетиці вже 13 років працює її бренд KATERINA KVIT. Він виріс із камерної студії у марку з міжнародною аудиторією, зберігши вірність принципам вишуканості та комфорту.

Наразі KATERINA KVIT працює за кордоном, розширює лінійку трикотажних виробів і запускає нові напрями бізнесу. Оборот лише за рік потроївся – з 15 млн до 47 млн грн, стверджує дизайнерка. Що стоїть за швидким зростанням і які плани компанія вибудовує далі? Про це Катерина Квіт розповіла в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Довідка про Катерину Квіт Катерина Квіт – українська дизайнерка, засновниця та креативна директорка бренду KATERINA KVIT, який заснувала в 2012 році. Марка відома роботою з натуральною шкірою та складними трикотажними техніками, регулярно презентує колекції на Ukrainian Fashion Week та Паризькому тижні моди. У 2024-му дизайнерка вперше представила трикотажну лінійку. Саме під час роботи над цією колекцією Катерина відкрила власне виробництво – трикотажну фабрику, – для забезпечення високої якості та контролю за кожним етапом створення речей. Крім модного напрямку, Катерина Квіт створює артоб'єкти: брала участь у благодійному аукціоні в Мілані з колекцією Katerina Kvit Home, де представила проєкти, присвячені образу України.

Бренд із характером

У своїй філософії ви використовуєте термін Pleather Principle (принцип задоволення у шкірі). У чому його суть?

Є таке поняття – pleasure principle, що перекладається як «принцип задоволення». Ми з командою вирішили поекспериментувати зі словами: оскільки багато наших виробів зі шкіри, то об’єднали pleasure (задоволення) і leather (шкіра) у pleather. Така іронія в деталях – один із наших принципів роботи.

Наприклад, ми пропонуємо не базовий светр, а светр із рукавичками, що відстібаються. Здавалося б, дрібниця, але вона викликає емоцію. Коли ми запустили такий светр у продаж, попит серед аудиторії на нього був просто неймовірний.

Як правильно кажуть: якщо бренд не подарував емоцію, вважайте, його немає. Навіть якщо емоція негативна чи незвична – це теж реакція, і вона важлива.

Чи бачите ви реальний запит від аудиторії на речі такого формату?

Так, сьогодні такий запит дійсно є. Якщо 10 років тому основний фокус клієнтів був на практичності, то нині навіть війна не змусила українців змінити запит на щось оригінальне.

Хто є вашими клієнтами сьогодні?

Це різні покупці. Одні поєднують мас-маркет із нішевими брендами, інші будують свій образ виключно на авторських колекціях.

У нас немає чіткого гендерного поділу – шкіряні куртки та жакети часто купують чоловіки. Це може бути універсальна сімейна покупка, яку носитимуть чоловік, дружина та підліток.

Наш клієнт не женеться за трендами, хоча ми враховуємо світові тенденції. Кожна наша річ має свій шарм, і ми постійно пропонуємо щось нове: фасон, тканину або інноваційне рішення.

Який із ваших нещодавніх експериментів чи інновацій став найбільш показовим?

Наприклад, наш тренч з останньої колекції. Ми знайшли спеціальну пряжу, яка нагадує шкіру, і вирішили пошити з неї тренч. Ризик був великий: робота на каркасі складна, і конструктору було важко все робити вручну. Створення одного тренча зайняло цілий тиждень. Проте ми все одно вирішили зробити його, щоб показати, на що здатні.

Ціну встановили на рівні €4000. Для порівняння: наша шуба з кашемірової кози коштує €5000 і є більш функціональною річчю.

І, на диво, тренч став фурором – на Паризькому тижні моди блогери та баєри вишиковувалися в чергу. Ніхто не злякався ціни, і результат перевершив усі очікування.

Катерина Квіт, українська дизайнерка, засновниця та креативна директорка бренду KATERINA KVIT

Потрійне прискорення

За даними вашої пресслужби, бренд виріс у три рази за 2025 рік. Які саме показники на це вказують?

Сьогодні річний оборот становить 47 млн грн, тоді як в минулому році він був близько 15 млн грн. Таким чином, за рік ми зросли майже на 300%.

Також збільшився середній чек – в Україні він зараз становить 18 000 грн, що на 8000 грн більше порівняно з минулим роком.

Що стало каталізатором зростання?

Найбільшим поштовхом стала трикотажна фабрика, яку ми запустили у вересні минулого року. Для її розвитку ми взяли кредит і привезли нове обладнання з Японії – чотири великі станки, кожен вартістю €100 000.

Фабричні потужності експлуатуються максимально інтенсивно: підприємство працює 23 години на добу в дві зміни і виділене під окрему юридичну особу. Це капіталовкладний проєкт, який реалізовано за участі партнерів та держфінансуванням за програмою «5-7-9». Завдяки цій моделі ми обслуговуємо кілька брендів і з наступного року запускаємо виробництво для європейських замовників за давальницькою схемою сировини.

Фактично трикотажне виробництво стало окремим напрямом у структурі компанії – самостійним і довгостроковим.

Ми закладаємо п’ятирічний горизонт, протягом якого інвестиції мають повністю окупитися й почати генерувати прибуток.

Окрім цього, відбулося стратегічне перезавантаження: оновлено команду та переглянуто позиціонування зі зміщенням акценту на українське виробництво, експорт і B2B-моделі. Я, як власниця, залучена в усі ключові напрямки – від операційного менеджменту до PR і маркетингу, щоб гарантувати реалізацію нової стратегії.

Наскільки великий попит на такі послуги?

Раніше в Україні працювали лише великі фабрики, що обслуговували міжнародні бренди. Наприклад, якщо замовнику був потрібен простий гольф, то мінімальний обсяг замовлення складав близько 20 000 одиниць. Зрозуміло, що такі масштаби були недоступні для малих і середніх брендів.

Сьогодні ринок фабрик значно гнучкіший і конкурентніший. Завдяки сучасним технологіям та інноваційним в’язальним машинам можна виробляти менші обсяги та складніші речі.

А як виглядає структура продажів бренду?

Основну частку доходу бренду забезпечує шкіряна лінійка – це наш найбільш маржинальний напрям і ключовий драйвер виручки. Водночас найбільший обсяг продажів формує трикотаж, який ми запустили лише рік тому, але він дуже швидко став одним із найдинамічніших сегментів. Загальний асортимент бренду істотно зріс, а щоб утримувати високу якість, команда регулярно відвідує міжнародні професійні заходи, зокрема й провідні італійські виставки пряжі та матеріалів.

А ще ми помітили таку тенденцію. Клієнт може прийти за светром, а в підсумку купити ще й шкіряні штани. Таким чином, один продукт тягне за собою інші – так формується ланцюгова система допродажів.

Динаміка зростання бренду: вересень 2024 – вересень 2025 (дані компанії)

Який канал продажів переважає: B2B чи B2C?

Роздрібний ритейл – онлайн та офлайн – охоплює близько 25% у загальній структурі наших продажів, а 75% припадають на магазини в Україні та Європі. Тобто переважають B2B-продажі.

Якщо піти далі і розподілити ці 75%, то 35% припадають на класичний опт, а ще 40% – на продажі за договором комісії. В Європі поширена практика, коли бренд надає товар магазину без оплати, а той його продає, не ризикуючи власними коштами. За такою схемою маржа бренду становить до 60%, і це вигідно для обох сторін.

Наразі наші вироби можна придбати в магазинах Італії, Австрії, Іспанії, Чехії, Франції та інших країн. В Європі середній чек становить близько €500–600 з урахуванням податку.

Говорячи про міжнародну експансію, наскільки складно було вийти на ці ринки?

Ще до повномасштабного вторгнення ми відкрили компанію за кордоном, яка займається імпортом нашої продукції. Адже будь-який європейський партнер, почувши, що товар надходить з-поза зони Євросоюзу, зазвичай відмовлявся займатися експортними документами, митними процедурами тощо.

Наша компанія забезпечує прозорі та зрозумілі умови, тож для партнерів усе виглядає так, ніби вони працюють із будь-яким звичайним європейським брендом – без зайвих складнощів.

Катерина Квіт, українська дизайнерка, засновниця та креативна директорка бренду KATERINA KVIT

Українці, які виїхали за кордон через війну, теж відкривали магазини та закуповували наші колекції. Проте багато з цих проєктів пізніше закрилися. Головна помилка була в тому, що вони сподівалися на швидкий результат – отримати стабільний дохід уже з першого сезону. Насправді ж потрібно планувати мінімум два роки закупівель і інвестицій.

Які плани компанії на найближчий рік?

Один із напрямків, в якому ми плануємо розвиватися, – це закріпитися на ринку Азербайджану та країн Середньої Азії. У Європі фокусуємося на розширенні в Польщу та Німеччину. Інтерес до бренду зростає і в США: ми вже представлені в Лос-Анджелесі та Лас-Вегасі, а зараз націлюємося на вихід до Нью-Йорка. Трикотажна фабрика також дала поштовх розвитку нового сегмента всередині України: сьогодні майже в кожній області працюють бутики, що представляють наш бренд. По-друге, ми розширюємо аксесуарну лінійку. Співпрацюємо з французьким виробництвом, яке виготовляє високоякісні металеві деталі для одягу та аксесуарів. Плануємо запуск нових категорій – сумок, ременів і галантерейних виробів, де якість фурнітури є ключовою. Окремий напрям – вʼязані вироби у дусі Après-Ski. Цього місяця ми представили колекцію светрів, шарфів і рукавичок, натхненних гірською естетикою. На наступний сезон готуємо колаборацію з європейським брендом, що спеціалізується на лижних шапках та аксесуарах. Також запускаємо спільний проєкт з австрійською художницею – лінійку предметів інтер’єру та аксесуарів.

Наскільки плануєте зрости в наступному році?

За моїми прогнозами, на рівні 25%. Ми свідомо обрали помірну динаміку, яка дасть змогу масштабуватися без втрати якості. Впевнені, що збереження стійкої, збалансованої траєкторії розвитку – це ключ до довгострокового успіху.

Попереду ще багато амбітних завдань, і ми налаштовані досягати більше.