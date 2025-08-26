«Траєкторія 2»: як програма допомогла ветеранам і сімʼям військових здобути підприємницькі навички та залучити 20 млн грн грантових коштів 

Освітньо-грантова програма «Траєкторія 2» залучила понад 1000 учасників з-поміж ветеранів та родин військових. Завдяки фінансуванню у 20 млн грн переможці запустили десятки бізнесів: від локальних виробництв до цифрових сервісів. Програма поєднала навчання, менторство й підтримку спільноти, створивши передумови для економічної самореалізації після війни. Як програма сприяє розвитку ветеранського бізнесу в Україні?

Нині Україна існує в реальності повномасштабної війни і водночас відбудови. Саме на цьому стику з’являється нова категорія підприємців – ветерани та родини військовослужбовців. Їхні бізнеси народжуються як відповідь на виклики війни. Йдеться не лише про адаптацію до цивільного життя, а й відновлення суб’єктності – економічної, соціальної та культурної.

Мар'ян Хомин, керівник департаменту маркетингу UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Тарас Панасенко, співвласник мережі мультимаркетів «Аврора», та учасники програми

Ініційована мережею центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес» освітньо-грантова програма «Траєкторія 2» завершила другий сезон, залучивши понад 1000 учасників з усієї країни. У результаті – 66 нових бізнесів, 106 робочих місць і зростаюча спільнота ветеранів-підприємців. Серед напрямів – локальні виробництва, цифрові сервіси, освітні ініціативи та логістика.

До реалізації проєкту долучилися Міністерство цифрової трансформації України, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, уряд Японії, Програма розвитку ООН в Україні, Mastercard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та мережа мультимаркетів «Аврора». У його візійному, стратегічному розвитку та зростанні проєкт підтримують перший віцепремʼєр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та його радниця з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств Валерія Іонан.

Одним із перших рушіїв розвитку малого та середнього підприємництва в Україні став проєкт «Дія.Бізнес», запущений у 2020-му. Це екосистема підтримки з офлайн-центрами, цифровими сервісами, безоплатними консультаціями та грантами. На її основі виникла програма «Траєкторія». Такий симбіоз державної інфраструктури й цільових ініціатив дає реальні інструменти для старту, навіть під час великої війни, і формує основу економічного відновлення.

Михайло Федоров, перший віцепремʼєр-міністр України – міністр цифрової трансформації Попри виклики повномасштабної війни українці продовжують розвивати власні справи, сплачують податки, підтримують економіку та створюють нові робочі місця. Мета програми – надати бізнесу ще більше цифрових інструментів та зробити підприємництво в Україні простішим, доступнішим і технологічнішим.

У цьому контексті Валерія Іонан, радниця першого віцепремʼєр-міністра – міністра цифрової трансформації України наголошує: «Пишаємося, що завдяки співпраці держави, соціально відповідального українського бізнесу та міжнародних партнерів формується середовище, у якому ветеранський бізнес отримує реальні можливості для впевненого старту і сталого розвитку».

Валерія Іонан, радниця першого віцепремʼєр-міністра – міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств.

Регіональний ефект

У другому сезоні програми – учасники з прифронтових і деокупованих регіонів. Бізнеси створювалися на Херсонщині, Харківщині, Донеччині – там, де інфраструктура лише відновлюється. У таких громадах кав’ярня, швейна майстерня чи логістичний сервіс – це не лише про дохід, а про повернення базової стабільності.

Найчастіше учасники запускали локальні виробництва: харчові продукти, меблі, текстиль; освітні проєкти: ІТ-курси, приватні садки, цифрові сервіси, мобільні застосунки. У кожному кейсі своя логіка, але одна спільна риса: бізнес стає «якорем» для локального середовища. Навколо нього виникають ланцюги постачання, нові робочі місця, ініціативи побратимів.

Андрій Ремізов, директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту

Андрій Ремізов, директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Хотіли, щоб другий сезон «Траєкторії» став не просто навчанням, а стартовим для власної справи і середовищем, яке мотивує діяти. Посилили прикладну частину, дали доступ до фінансування, розвивали цифрові навички. Це дозволило учасникам отримати знання, а також вийти з готовими рішеннями та розумінням, як реалізувати свої бізнес-плани.

Цифри підтверджують ефект: 65 ФОПів і одне ТОВ. І це – лише після завершення другого сезону.

Для учасників важливо не лише запустити бізнес, а й відчути контроль над життям, фінансову незалежність і родинну стійкість, наголошує директор директорату розвитку цифрових навичок та цифровізації освіти Мінцифри Артем Платонов.

Артем Платонов, директор директорату розвитку цифрових навичок та цифровізації освіти Мінцифри

Артем Платонов, директор директорату розвитку цифрових навичок та цифровізації освіти Мінцифри Порівняно з першим сезоном, кількість грантів зросла з 50 до 68, а обсяг фінансування – із 500 000 грн до 20 млн грн. Окрім розширення бюджету з'явилося індивідуальне менторство, робота над підприємницьким мисленням і блок ыз цифрової трансформації: від автоматизації до онлайн-продажів.

Як працює навчання, відбір та менторство у програмі

Навчання в «Траєкторії» мало кілька рівнів. Національні відкриті лекторії – для всіх охочих. Інтенсивні буткемпи – для відібраних учасників, які подавали бізнес-ідеї, проходили конкурсний відбір і мали персональні менторські сесії. Замість 230 запланованих – набрали 440 учасників.

В основі відбору – мотивація, якість ідеї та потенціал масштабування. Оцінювання здійснювали незалежні експерти, бізнес-ментори й партнери. У фіналі учасники проходили онлайн-пітчі, демонстрували напрацьовані бізнес-плани та фінансові моделі. Унікальність програми – у щільності менторства: переможці мали до трьох індивідуальних сесій, де обговорювали стратегічні рішення, страхи, цілі та бар’єри.

Освітній блок охоплював фінанси, маркетинг, управління командою, роботу з інвесторами. Психологічний компонент був частиною структури – з фокусом на внутрішню стабільність як передумову бізнес-успіху.

Багато учасників повернулися до другого сезону вже з амбіціями масштабування і бажанням ділитися досвідом, розповідає Платонов. Він переконаний, що мікробізнес – рушій післявоєнного відновлення, а програми на кшталт «Траєкторії» закладають фундамент для довгострокового економічного розвитку.

Команда організаторів пройшла спеціальне навчання у психологів для коректної комунікації з ветеранською аудиторією. Освітній процес був спрямований не лише на передачу знань, а й на формування довіри. У складі лекторів та менторів – провідні підприємці, інвестори та стратеги, що працюють з українськими стартапами та міжнародними фондами.

Кейси переможців: Yes Straws та Mandry in UA

Сімейний бізнес Yes Straws, створений Оксаною Фаренік, виготовляє екологічні трубочки з очерету – ресурсу, 7% світових запасів якого зосереджено в Україні. Після перемоги у програмі команда автоматизувала виробництво, вийшла на ринок брендованих трубочок і підготувала експортну стратегію.

Оксана Фаренік, співзасновниця Yes Straws

Оксана Фаренік, співзасновниця Yes Straws Грант спрямували на обладнання та зимову заготівлю сировини. Уже бачимо зростання попиту в Європі, запити зі США. До кінця 2025 року плануємо запустити лінію декору з очерету.

Участь у «Траєкторії» допомогла переформулювати місію компанії, побачити довгострокову візію, пройти міжнародну конференцію з ESG та отримати впевненість у масштабуванні. «Без програми не було б такого фокусу. «Траєкторія» стала точкою опори. Ми зрозуміли, що здатні на більше», – говорить Фаренік.

Інший кейс – ветеранський проєкт Mandry in UA від Максима Стукала. Це оренда кемперів і створення кемпінгів для сімейного відпочинку та реабілітації військових. Цільова аудиторія – сімейні пари, військові у відпустці, прихильники природного туризму з комфортом і власники домашніх тварин. Ринок оренди автобудинків в Україні майже вільний, що відкриває перспективи для масштабування.

Максим Стукало, засновник Mandry in UA Грант дозволив придбати новий кемпер площею понад 20 кв. м. Це дає змогу ветеранам з інвалідністю комфортно відпочивати. Для мене це – не лише бізнес, а спосіб трансформувати досвід на фронті у нову реальність.

Ветеранське підприємництво – нова економічна норма

Розробка третього сезону програми вже триває – з акцентом на створення екосистеми, в межах якої ветеранський бізнес виконує не лише виробничу, а й трансформаційну функцію для регіонів. Такі ініціативи розглядають як один із фундаментів післявоєнної відбудови, оскільки сприяють відновленню економічної суб’єктності в суспільстві, де майже кожна родина має власну історію війни.

Ветеранський бізнес поступово змінює контури української економіки – від локальних ініціатив до нових точок зростання в регіонах. Програма «Траєкторія» створила умови, в яких досвід війни стає підґрунтям для практичної дії: запуску компаній, формування команд, розвитку локальних ринків.

«Наша мета – не просто допомогти запустити бізнес, а сформувати підприємців нового покоління, здатних працювати в глобальній економіці та створювати робочі місця в Україні», – каже Андрій Ремізов. Саме в такій логіці – через знання, спільноту і довіру – ветеранське підприємництво перетворюється на інструмент системних змін.