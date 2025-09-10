Балі – один із найдинамічніших ринків курортної нерухомості, де зростаючий потік туристів і дефіцит якісного житла створюють нові можливості для інвестування в нерухомість. Класичні девелоперські моделі більше не гарантують стабільного прибутку. Натомість з’являються нові формати – з акцентом на авторську архітектуру, ефективне управління й привабливу дохідність для інвесторів. Один із таких проєктів – Royal Oasis Collection від компанії NEXA . Першу чергу проєкту наразі продано (за даними компанії), а девелопер продовжує розвивати концепцію й планує спорудження нового готелю, для якого, за його словами, вже придбано землю.

За даними голови туристичного офісу острова Тьока Багуса Пемаюна, у 2024 році Балі відвідали 16,4 млн туристів, з яких 6,3 млн – іноземних. Ця цифра продовжує зростати. Нових територій для забудови на острові небагато, попит на якісне житло перевищує пропозицію – це й створює можливості для девелоперів та інвесторів.

Основна проблема, з якою стикаються інвестори, – стандартні проєкти без зрозумілої бізнес-моделі. Звична схема девелопменту виглядає так: девелопер будує об’єкт, продає його інвесторам і завершує свою участь у проєкті. Це створює для інвестора такі ризики, як непрогнозована прибутковість через відсутність централізованого управління й професійного менеджменту, проблеми з наповнюваністю та зниження вартості обʼєктів із часом. Як цього уникнути, розповідають Олександр Гурський, засновник NEXA, девелопера Royal Oasis Collection, та Валентин Станішевський, засновник агентства нерухомості True Real Estate.

Про підхід до девелопменту

«Балі – унікальний ринок, де можна заробляти не лише на купівлі-продажу, а й на операційному прибутку від оренди. Але для цього потрібен комплексний підхід: правильна концепція, стратегічне розташування, якісний менеджмент. Просто побудувати й продати – більше не працює», – пояснює Валентин Станішевський, засновник True Real Estate.

True Real Estate – індонезійська компанія з українським корінням, яка впроваджує на ринку Балі європейські стандарти інвестування. Компанія розробила власну онлайн-платформу Estate Market, яка збирає якісну аналітику щодо наповнюваності всіх туристичних обʼєктів на острові. Завдяки цьому в компанії знають, що саме користується попитом у туристів, а ретельний ризик-менеджмент дозволяє запропонувати інвесторам вигідні пропозиції з мінімальними ризиками.

Девелопери на Балі стикаються з низкою викликів: висока вологість, що впливає на довговічність будівель, складні локальні норми, бюрократія тощо. True Real Estate враховує ці чинники й забезпечує професійний підхід до контролю якості та стабільності забудовника. Компанія Валентина Станішевського проводить детальний due diligence потенційних партнерів перед початком співпраці. Це включає юридичну перевірку, в тому числі права власності на землю, відсутності боргів, наявності всіх дозвільних документів, аналіз фінансової стійкості девелопера, оцінку ліквідності проєкту, детальний аудит ринку, локації та інвестиційної привабливості проєкту. Перевірка може тривати до року, а проходять її менше 10% девелоперів. «Зі 120 забудовників, яких ми перевіряли на Балі, 113 отримали від нас відмову. Ми працюємо тільки з тими, хто відповідає всім нашим критеріям», – підкреслює Валентин Станішевський.

Саме так реалізується проєкт Royal Oasis Collection – мережа курортних бутик-готелів, розвитком якої займається компанія NEXA.

Філософія Royal Oasis Collection

«Royal Oasis Collection – це перший крок до створення мережі преміальних бутик-готелів, які об’єднують виняткову архітектуру, ефективне управління, високу інвестиційну привабливість і стають культовими локаціями для гостей», – зазначає девелопер.

За словами представника компанії, філософія Royal Oasis Collection заснована на трьох складових:

естетика та архітектурна гармонія – сучасний органічний дизайн, що вписується в природний ландшафт;

високий рівень сервісу – ретельний підхід до комфорту гостей.;

ROI на рівні 14–16% річних завдяки ефективному управлінню, грамотному позиціюванню на ринку та вигідній ціні покупки.

«У багатьох інвесторів є хибне уявлення, що на ринку нерухомості головне – це просто купити об’єкт. Насправді важливо розуміти, що ти купуєш, як воно буде працювати й чому буде приносити прибуток, – пояснює Олександр Гурський, засновник NEXA, девелопера Royal Oasis Collection. – На прикладі Royal Oasis Collection ми створюємо абсолютно новий формат для інвесторів та туристів – це не просто апартаменти чи готель, це простір з ідеальним балансом між приватністю, комфортом і прибутковістю».

Готель поєднує приватність і зручний доступ до туристичних центрів, а зростання вартості землі підвищує його інвестиційну привабливість.

Проєкт гармонійно поєднує архітектуру та природу. В дизайні застосовано авторські рішення в оформленні інтер’єрів із використанням природних матеріалів – деревини та каменю, а також ретельно продумане озеленення, що створює атмосферу релаксу. Інноваційні підходи до освітлення та просторової організації додають простору відчуття відкритості й легкості.

Головний принцип девелопера Royal Oasis, за його словами, – безкомпромісна якість у всьому: від будівельних матеріалів до рівня сервісу. Автори проєкту приділяють увагу кожній деталі – від меблів до сантехніки, ретельно контролюють будівельний процес і забезпечують високий рівень сервісу для гостей, що сприяє стабільній заповнюваності готелю.

Одним із рішень, які мають забезпечити унікальність та впізнаваність Royal Oasis Collection, стало створення пʼятьох фотозон, що підсилюють атмосферу місця.

«Сучасний турист – це людина, яка хоче не просто проживати, а й ділитися враженнями. Ми створюємо простір, у якому хочеться робити фото, а це – додатковий маркетинг для проєкту», – каже Олександр Гурський.

Розробники Royal Oasis Collection керуються принципом «задоволений турист – заможний інвестор». «Якщо турист щасливий, він повертається. Якщо турист повертається – інвестор отримує прибуток. Ми допомогаємо NEXA створювати продукт, що працює за цією простою, але ефективною моделлю», – пояснює Валентин Станішевський. За його словами, Royal Oasis Collection – один із провідних девелоперських проєктів на Балі. Усі юніти першої черги проєкту були розпродані за кілька місяців, що підтвердило високу затребуваність концепції.

Як створюється продукт: цінності NEXA

NEXA ретельно обирає локації, аналізуючи їхній інвестиційний потенціал, зокрема попит, конкуренцію та перспективи розвитку.

«Ми не працюємо за принципом «швидко та дешево». Для нас важливо створювати нерухомість, яка буде не тільки красивою, але й довговічною. Якість – це не додаткова опція, це базовий стандарт», – підкреслює Гурський.

На практиці це втілюється в незалежній перевірці якості кожного будівельного процесу, використанні тільки тих матеріалів, які здатні витримати вологість та клімат Балі, а також максимальній увазі до деталей: від якості скла у вікнах до фурнітури у ванних кімнатах.

У компанії переконані: якщо заробляє інвестор, то заробляє й девелопер. Тому всі проєкти спроєктовані так, щоб їхня прибутковість перевищувала ринкову.

Щоб гарантувати високі стандарти, NEXA відкрила власну фабрику меблів, що дозволяє контролювати весь виробничий процес. «Ми не знайшли якість, яка б нас влаштовувала, – пояснює засновник. – Але ми хочемо бути впевнені, що наші проєкти не тільки виглядають преміально, а й залишаються такими через роки».

Синергія досвіду й експертизи

NEXA та True Real Estate співпрацюють не випадково. Обидві компанії орієнтовані на якісний продукт, інвестиційну привабливість і довгострокові перспективи.

«Ми без вагань звернулися до компанії Валентина Станішевського, бо вважаємо його команду дійсно кращою на Балі. Їхній глибокий аналіз ринку та розуміння потреб як інвесторів, так і туристів, дозволили мені створити по-справжньому революційний продукт», – зазначає Олександр Гурський.

Валентин Станішевський, зі свого боку, відзначає високу інвестиційну привабливість обʼєктів, які стали результатом співпраці компаній: «Проєкти NEXA, в яких ми допомагаємо з концептом, продаються за лічені тижні. Це демонструє силу правильного позиціювання та стратегічного підходу».

Серед стратегічних планів NEXA – розширення мережі Royal Oasis Collection, розробка нових проєктів у співпраці з True Real Estate та впровадження інновацій у девелопмент.