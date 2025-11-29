Бренд, що формує контекст. Історія Юлії Данілової та Domio Group, які зробили інтер’єр частиною культури

16 років тому Юлія Данілова вирішила довести, що інтер’єр може бути мистецтвом. У 2009 році разом із партнером Вадимом Чемером вона заснувала Domio – компанію, яка з камерного київського шоуруму виросла в міжнародний бренд із сильною репутацією та лояльною спільнотою клієнтів.

Сьогодні шоуруми Domio Group є амбасадорами провідних світових брендів, серед яких Loro Piana Interiors, Poliform, Hermès Tableware та інші опікуни традицій інтер’єрного мистецтва. Команда досвідчених кураторів і дизайнерів формує цілісні простори для приватних та комерційних клієнтів – від ідеї та концепції до підбору меблів, текстилю, освітлення, аксесуарів і навіть ароматів, створюючи унікальну атмосферу кожного інтер’єру.

Юлія Данілова розповіла Forbes BrandVoice про історію Domio Group, виклики масштабування, вихід на європейські ринки, секрети побудови команди та клієнтського сервісу світового рівня, а також про свій новий лондонський проєкт – YDF Interiors, де вона виступає CEO та співзасновницею.

Із чого почалася історія Domio?

Я завжди мала підприємницький дух, але ще дужче прагнула краси та гармонії у всьому, що нас оточує. Перший сімейний бізнес – мережа фотолабораторій по всій Україні – дав цінний досвід у сфері якості, сервісу та уваги до деталей, але я відчувала, що прагну більшого: створити простір, де естетика стає невід’ємною частиною життя людей.

Мотивацією для Domio стала ідея поєднати функціональність і витонченість, зробити інтер’єрний досвід значущим.

Пам’ятаю години, проведені над філософією бренду, вибором назви, формуванням концепції – кожен крок народжувався з бажання створити компанію, де краса йде пліч-о-пліч зі змістом, а простір надихає, говорить сам за себе і живе.

Як шлях від світу фотографії привів вас до просторів і дизайну інтер’єрів?

Усе почалося з випадкової, але визначальної зустрічі з італійською фабрикою, що виготовляла декоративні фоторами високої якості. На українському ринку пропонували переважно стандартні рішення без характеру чи стилю, тоді як ці італійські вироби випромінювали справжню естетику.

Юлія Данілова, CEO та співзасновниця Domio Group. Співзасновниця YDF London. Співзасновниця видавництва Domio: Elle, Elle Decoration, Harper's Bazaar, Architectural Digest.

Спершу ми додали рами як аксесуар до нашого основного бізнесу, і несподівано цей напрям зажив власним життям: ми побачили, що українці цінують красу у деталях. Згодом співпраця з фабрикою поглибилася: вони виробляли не лише рами, а й меблі, і запропонували нам спробувати себе в інтер’єрній сфері. Так, майже випадково, ми зробили перший крок у світі дизайну та меблів – і відтоді ця нішева пристрасть стала основою нашого шляху.

Назва Domio відображає ідею, що виходить за межі бізнесу. Яка філософія керує брендом з перших днів?

Назва Domio народилася з простої, але глибокої ідеї: «дім» + «я». Вона стала нашим внутрішнім орієнтиром: створювати простори, де комфорт, стиль і особистість співіснують природно.

Для нас інтер’єр – це не сукупність меблів чи деталей, а жива екосистема дому. Кожен предмет відображає характер людини, її ритм, спосіб мислення.

Ми переконані, що дім – це продовження особистості, і справжній дизайн народжується саме з цієї гармонії. Ця ідея залишається серцем Domio від першого дня.

У який момент ви зрозуміли, що Domio перестало бути локальним бізнесом і почало формувати власну філософію та вплив на ринок?

Ми починали з невеликого салону – камерного простору, де все трималося на ентузіазмі, смаку й бажанні робити красиво. Уже з перших місяців стало зрозуміло: у цієї справи є потенціал і власний темп розвитку.

Протягом трьох років ми наповнювали простір новими ідеями, колекціями, сенсами і в якийсь момент відчули, що нам стало тісно – як фізично, так і концептуально. Наступним кроком став Poliform flagship store, простір площею 600 кв. м – у шість разів більший, ніж наш перший салон.

Poliform flagship store Poliform flagship store Poliform flagship store Poliform flagship store Poliform flagship store Предыдущий слайд Следующий слайд

Це був період справжнього підйому – емоційного, драйвового, коли команда працювала з натхненням, а кожен проєкт приносив не лише результат, а й щире задоволення.

Які стратегічні кроки були ключовими для розвитку бізнесу і як ви їх втілили?

Ще працюючи у першому салоні, я зрозуміла: щоб вивести бізнес на новий рівень, недостатньо просто продавати – потрібно створювати середовище, формувати культуру і задавати контекст.

Саме так почалася, наприклад, наша співпраця з Hermès Maison. Якось я заговорила про розвиток бренду в Україні, але у відповідь почула несподіване запитання: «Які у вас є профільні міжнародні медіа?» Виявилося, що на українському ринку просто не існувало видань рівня Elle Decoration чи Architectural Digest. Це стало викликом, який я вирішила взяти на себе: ініціювала переговори про запуск Elle Decoration в Україні. Мені казали, що напрям складний, але я вірила в потенціал ринку і стала партнером у проєкті.

Юлія Данілова, CEO та співзасновниця Domio Group. Співзасновниця YDF London. Співзасновниця видавництва Domio: Elle, Elle Decoration, Harper's Bazaar, Architectural Digest.

У 2017-му ми презентували дебютний український номер Elle Decoration. Видання відразу знайшло свого читача: ми залучили партнерів, покрили витрати і отримали прибуток. Та найважливіше – створили платформу, яка формує смак і розвиває естетичне сприйняття. Навіть під час війни Elle Decoration не зупинилося – виходить друкованим виданням чотири рази на рік, продовжуючи надихати й об’єднувати аудиторію.

Як компанія адаптувалася до складних періодів, зокрема повномасштабної війни?

Ще у 2014 році я зрозуміла головне: зупинятися неможливо. Адаптація до будь-яких обставин стала нашим принципом. Під час локдауну я залишилася з командою, і ми рухалися вперед, незважаючи на труднощі. Цей підхід залишився незмінним і під час повномасштабної війни.

Як розвивалася команда Domio за ці 16 років – хто стояв за її зростанням і успіхами?

Ми починали з трьох менеджерів і поступово зростали, крок за кроком вибудовуючи власну культуру та команду однодумців. Особливо цінно, що багато членів команди залишаються з нами від самого початку – це говорить не лише про стабільність, а й про глибоку спільність цінностей. Перед початком повномасштабної війни нас було майже 70.

Сьогодні ми працюємо в Україні, Польщі та Великій Британії, об’єднуючи фронт-офіс і технічну команду.

Разом – це майже 140 фахівців, які рухають бренд уперед, зберігаючи його дух і стандарти якості, незалежно від локації.

Який ваш підхід у бізнесі сьогодні, з огляду на роки роботи та міжнародний досвід?

Спершу нам хотілося охопити все – працювати з безліччю брендів і фабрик, досліджувати різні напрями та стилі. З часом прийшло розуміння: справжня майстерність полягає у виборі. Ми звузили коло партнерів, залишивши лише тих, чия якість, естетика й філософія резонують із ДНК Domio.

У Domio ми займаємося комплектацією інтер’єрів квартир, будинків та офісів – підбираємо меблі, освітлення, аксесуари та сантехніку, створюючи гармонійний простір від концепції до повного втілення. У нашому асортименті – гардеробні системи, текстиль, кашемір, порцеляна, аромати та інші предмети, де поєднано майстерність, комфорт і тривалу цінність. Це речі, які ми розглядаємо як інвестицію та які заряджені довготривалими емоціями.

Domio Home Interiors Warsaw.

Як ви обираєте бренди та предмети інтер’єру для представлення у шоурумі?

За 16 років ми налагодили контакти з усіма ключовими гравцями індустрії, щороку відвідуємо культову виставку Salone del Mobile у Мілані та уважно стежимо за ринком.

Світ інтер’єрного дизайну не такий великий, як здається, особливо коли йдеться про провідні бренди. З часом починаєш відчувати, хто задає тренди, а хто лише їм слідує. Тож ми обираємо партнерів серед лідерів ринку, водночас не випускаючи з поля зору нішеві мануфактури, які привносять свіжі, нестандартні ідеї та додають індустрії нової енергії.

У 2023 році ви зробили перший крок за межі України, відкривши простір у Варшаві. Чому саме це місто?

Відкриття представництва за межами України співпало з початком повномасштабної війни. Ми перевезли до Варшави частину команди, орендувавши для них будинок, щоб забезпечити безперервність роботи.

Варшава здавалася природним вибором: географічна близькість, зручна логістика та зрозуміла ментальність. Це дозволило нам адаптуватися до нових умов і протестувати ринок, не втрачаючи темпу розвитку.

Domio Home Interiors Warsaw.

Які висновки чи спостереження найбільше вплинули на ваш підхід до бізнесу під час виходу на ринок ЄС?

Польща – ринок із сильною орієнтацією на локальне. Виходячи на новий ринок, важливо враховувати його унікальні особливості. Не можна покладатися лише на власний досвід чи українську аудиторію – потрібно глибоко розуміти місцевого клієнта та його потреби.

Водночас не варто повністю зливатися з ринком. Успіх за кордоном приходить поступово: потрібні терпіння, витримка та стійкість – і моральна, і фінансова.

Наша сила – у власному досвіді та готовності ділитися ним, залишаючись гнучкими й адаптуючись до локальних умов, щоб задовольнити потреби клієнтів.

Яка динаміка продажів у Польщі від моменту відкриття у 2023 році?

Продажі зростають повільно, але впевнено – приблизно на 5% щомісяця. Такий темп дозволяє нам стабільно закріплювати позиції на новому ринку, одночасно тестуючи підходи та адаптуючи стратегію до потреб клієнтів.

У 2023 році ви зробили сміливий крок – співзаснували YDF Interiors у Лондоні, створивши вражаючий простір площею понад 2000 кв. м у самому серці престижного району, просто навпроти Harrods. Як би ви охарактеризували ключові особливості британського ринку інтер’єрного дизайну?

Лондон – це зовсім інша історія. Мультикультурність і повага до всіх національностей – основа життя в місті. Ринок надзвичайно конкурентний і змушує працювати інакше: щоб бути успішним, потрібно запропонувати клієнтам те, чого раніше не було.

YDF Interiors YDF Interiors YDF Interiors Предыдущий слайд Следующий слайд

Саме так і з’явився YDF Interiors – простір, куди дизайнери інтер’єру та архітектори можуть приводити своїх клієнтів, торкатися, уявляти і відчувати силу створювати. Клієнтам достатньо озвучити ідею – ми беремо на себе все: від закупівлі до постпроєктного супроводу, забезпечуючи гостинну, розслаблену атмосферу та індивідуальний підхід. Ми приділяємо увагу кожній деталі. У шоурумі зібрані провідні світові бренди, реалізуються інтер’єрні проєкти повного циклу, а освітньо-нетворкінгова платформа YDF Club дозволяє обмінюватися знаннями та досвідом

Наприклад, у Лондоні ми працювали з клієнтами з країн Близького Сходу. Вони, як і українці, відкриті, цінують красу, високу якість і емоційність, прагнуть отримати бажане тут і зараз. Також цікавий досвід дала робота з китайськими клієнтами: їхня ментальність унікальна – спершу вони дуже вимогливі, потребують дисципліни й концентрації. Але коли проходиш цей «тест», вони відкриваються з іншого боку, і бізнес перетворюється на теплі, довірчі взаємини.

Як будувався колектив у Лондоні і які уроки ви винесли з цього досвіду?

Спершу ми найняли повністю інтернаціональний колектив. Люди іншої ментальності працюють по-іншому і часто не готові до мультизадачності. Лише за пів року нам вдалося сформувати справді ефективну команду.

YDF Interiors.

Сьогодні вона складається з частини спеціалістів з України та частини людей, яких ми зустріли безпосередньо в Лондоні, але з подібною ментальністю та великим досвідом. Ми єдині у своєму роді – пристрасні, завжди на зв’язку, готові забезпечити сервіс 24/7. І ця філософія цінується тут так само, як і у Варшаві та Києві.

Що стане наступним кроком після реалізації такого ключового проєкту?

Півтора року в Лондоні були надзвичайно насиченими, тому ресурсу для нових етапів експансії майже не залишалося. Та плани вже є: ми бачимо зацікавленість до нашої бізнес-концепції на ринках східних країн. Наступна зупинка, ймовірно, буде саме там.