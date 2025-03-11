CCG Development: «Наші люди – супергерої»

Від консалтингу й розробки інвестиційного плану, створення архітектурних концепцій до виробництва меблів та будівництва – компанія CCG Development забезпечує повний цикл робіт для комерційної нерухомості в Україні. «CCG Development – швидкий генпідрядник. За 15 років існування ми створили понад 800 000 кв. м обʼєктів та співпрацювали більш як із тисячею клієнтів. Наші люди – супергерої, і наша сила – в команді», – зазначають у компанії. Детальніше – у спецпроєкті CCG Development та Forbes BrandVoice.
Інвестування у нерухомість – це не просто про будівництво, а про створення дійсно прибуткового активу. В CCG Development кажуть: «Ми знаємо, як уникнути ризиків у будівництві, та швидко побудувати об’єкт, аби вчасно розпочався процес повернення інвестицій». У компанії розповіли, який вигляд має покроковий алгоритм співпраці з ними.
1. Почніть із правильної концепції
Питання «Що тут краще збудувати для генерації прибутків?» є ключовим. Важливо аналізувати ринок, операційну діяльність клієнта, враховувати економічні фактори і фінансову модель майбутнього обʼєкта, створювати якісні інструменти доданої вартості.
Feasibility Studies (дослідження доцільності, попиту і пропозиції)
Ескізування оптимального формату майбутньої нерухомості
Фінансова модель із прогнозами прибутковості, термінами окупності та рівнем капіталізації об'єкта
2. Скорочуйте терміни будівництва
Будівництво – ризиковий етап, де кожен день затримки коштує грошей.
Fixed price – прогнозовані витрати
Чітке планування матеріалів
Відсутність бюрократичних затримок
3. Обирайте просту та прозору співпрацю
Один підрядник для всіх етапів
Прозорі контракти без прихованих платежів
Цифрові інструменти для контролю
Висновки
Обирайте підрядника, який розуміє ваш бізнес
Швидкість реалізації – ключ до швидкого прибутку
Контроль і прозорість мінімізують ризики
Якщо ви маєте земельну ділянку і хочете створити прибутковий актив, важливо обрати ефективний підхід. «CCG Development – це не просто будівництво, це шлях до прибуткової нерухомості», – кажуть у компанії.
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