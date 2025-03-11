CCG Development: «Наші люди – супергерої»

Від консалтингу й розробки інвестиційного плану, створення архітектурних концепцій до виробництва меблів та будівництва – компанія CCG Development забезпечує повний цикл робіт для комерційної нерухомості в Україні. «CCG Development – швидкий генпідрядник. За 15 років існування ми створили понад 800 000 кв. м обʼєктів та співпрацювали більш як із тисячею клієнтів. Наші люди – супергерої, і наша сила – в команді», – зазначають у компанії. Детальніше – у спецпроєкті CCG Development та Forbes BrandVoice.

Інвестування у нерухомість – це не просто про будівництво, а про створення дійсно прибуткового активу. В CCG Development кажуть: «Ми знаємо, як уникнути ризиків у будівництві, та швидко побудувати об’єкт, аби вчасно розпочався процес повернення інвестицій». У компанії розповіли, який вигляд має покроковий алгоритм співпраці з ними.

На малюнку зображені: Олександра Пророк – партнерка та комерційна директорка CCG Development, Володимир Колос – партнер та керівник відділу девелопменту. Ілюстрація: Ілля Колесник

1. Почніть із правильної концепції

Питання «Що тут краще збудувати для генерації прибутків?» є ключовим. Важливо аналізувати ринок, операційну діяльність клієнта, враховувати економічні фактори і фінансову модель майбутнього обʼєкта, створювати якісні інструменти доданої вартості.

Feasibility Studies (дослідження доцільності, попиту і пропозиції) Ескізування оптимального формату майбутньої нерухомості Фінансова модель із прогнозами прибутковості, термінами окупності та рівнем капіталізації об'єкта

На малюнку зображені: Олег Погребняк – співвласник та СЕО CCG Development, В’ячеслав Глушко – партнер та керівник відділу Project Management, Юрій Яровий – партнер та керівник архітектурного бюро REFORMA, Дмитро Ющенко – партнер та керівник меблевого виробництва BRO. Ілюстрація: Ілля Колесник

2. Скорочуйте терміни будівництва

Будівництво – ризиковий етап, де кожен день затримки коштує грошей.

Fixed price – прогнозовані витрати Чітке планування матеріалів Відсутність бюрократичних затримок

На малюнку зображені: Євген Поляков – співвласник CCG Development. Ілюстрація: Ілля Колесник

3. Обирайте просту та прозору співпрацю

Один підрядник для всіх етапів Прозорі контракти без прихованих платежів Цифрові інструменти для контролю

Ілюстрація: Ілля Колесник

Висновки

Обирайте підрядника, який розуміє ваш бізнес Швидкість реалізації – ключ до швидкого прибутку Контроль і прозорість мінімізують ризики

Якщо ви маєте земельну ділянку і хочете створити прибутковий актив, важливо обрати ефективний підхід. «CCG Development – це не просто будівництво, це шлях до прибуткової нерухомості», – кажуть у компанії.