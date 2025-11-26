«Ми націлені увійти до п’ятірки найпопулярніших новинних сайтів», – Анна Ковальова, власниця LIVE Media HUB 

Споживання контенту переходить у цифровий формат, і онлайн-платформи дедалі більше домінують у медіаландшафті країни. Про це свідчать дані Statista: до 2030 року цифровий медіаринок України генеруватиме 45,65% загального доходу медійної галузі.

Цей тренд взяли за основу в медіахолдингу LIVE Media HUB, який із початку повномасштабного вторгнення повністю перейшов у диджитал-формат. Сьогодні команда не лише висвітлює події в Україні та реалізує знакові проєкти на YouTube, а й впроваджує освітні та соціальні ініціативи, підтримуючи розвиток якісної журналістики. Про трансформацію медіахолдингу та його вплив на нове покоління в інтерв’ю Forbes BrandVoice розповіла Анна Ковальова, власниця LIVE Media HUB.

Новий початок

З чого і коли розпочалась історія LIVE Media HUB?

Моє знайомство з холдингом почалося ще до повномасштабної війни, коли холдинг мав іншу назву. Як маркетингова агенція ми працювали над розробкою стратегії виходу нового ТВ-проєкту.

Я ніколи не забуду свого захоплення глибиною світу медіа та процесом виробництва контенту: рейтингами, що змінюються щодня, і полюванням за ексклюзивом. Тоді я сказала собі, що колись у мене обов’язково буде власний медіапроєкт, присвячений маркетингу, комунікаціям і культурі. Однак час і життя склалися так, що я маю декілька проєктів – і я цьому безмежно рада. Шлях складний, але він мені до снаги.

Та справжній виклик почався тоді, коли я приєдналася до проєкту вже як керівниця. Я прийшла одна – без команди, без чіткої структури, лише з розумінням, що потрібно створити систему там, де панував хаос. Потрібно було вибудувати стратегію з нуля, зібрати людей, яким я зможу довіряти, і найголовніше – утримати цю команду в момент, коли в червні 2024 року це здавалося майже нереальним.

Тому з перших днів ми визначили правила, які стали нашою опорою: чистота контенту – повага до читача, жодних маніпуляцій чи підміни понять; нова культура взаємодії – чесність, відповідальність, прозорість і незалежність як основа, етична реклама – без казино, тютюну та всього, що може шкодити.

Анна Ковальова, власниця LIVE Media HUB

Якими були виклики на старті входу в проєкт?

Оскільки цей процес розпочався під час повномасштабного вторгнення, на мою думку, потреби та ресурсів для розвитку телевізійного формату не було. Ми одразу сфокусувалися на digital-напрямі. На жаль, у зв’язку з цим довелося попрощатися з великою кількістю людей, які створювали контент для телебачення. Це, мабуть, був найбільш емоційно складний період.

Другим викликом було – переконати команду, що ми не просто експериментуємо, а справді будуємо нову систему. Коли я оголосила, що ми повністю переходимо в YouTube, то почула чимало скепсису: мовляв, подібні спроби вже були, але культура споживання відеоконтенту в Україні інша, тож новини на YouTube навряд чи матимуть високий попит.

Формат прямих ефірів у нас досі майже не досліджений. Але ми на той момент із нашим керівником digital-напрямку мали іншу думку. Тож довелося навчити й надихнути команду працювати по-новому, змінити підхід і довести, що це спрацює.

Ми постійно повторювали: «Ми маємо спробувати, це наш шлях, і ніхто його за нас не пройде, навіть якщо ми будемо помилятись, це будуть наші помилки й досвід».

Чи дійсно він спрацював?

Так, і цифри це підтверджують. Сьогодні ми виробляємо 11 годин прямого ефіру щодня: новинні блоки виходять вранці, вдень і ввечері.

Ми з самого початку відійшли від класичного формату відпрацювання подій. Зараз глядачу потрібно швидко дізнаватися про важливе, тож більшість сюжетів створює одна людина, знімаючи на мобільний телефон, – важливі новини потрібно подавати тут і зараз. При цьому наші журналісти присутні на всіх ключових міжнародних подіях, висвітлюючи заходи у Давосі, Мюнхені чи Римі.

Анна Ковальова, власниця LIVE Media HUB

Також за цей час ми двічі перезапустили сайт «Новини.LIVE», зробивши його максимально зручним для користувачів. У жовтні він посів шосте місце серед усіх новинних ресурсів України, за даними Gemius – понад 12 млн унікальних користувачів – і опинився поруч із медіагігантами, що працюють на ринку вже понад десятиліття.

Ми не зупиняємось і до кінця року плануємо увійти до п’ятірки найпопулярніших новинних медіа.

Хто є ядром цільової аудиторії холдингу?

Кожен проєкт має свого глядача. Наприклад, «ТиКиїв» розповідає про столицю, її історію та події – і ним цікавляться не лише кияни, а й підлітки та дорослі зі Львова, Одеси, Миколаєва та інших міст. Наразі ми трансформуємо проєкт, тому незабаром «ТиКиїв» буде ще більш цікавим.

Скажу чесно: для мене цей проєкт – моя душа. Мені подобається пізнавати історію нашого міста, його мешканців, вулиць і подій через наші тексти. Про більшість нових закладів, брендів і відкриттів я дізнаюся саме з нашого сайту.

У новинах ядром цільової аудиторії є люди віком від 25 до 45 років. Помітна тенденція до «омолодження»: дедалі більше молоді читає новини про економіку, політику чи військові події, адже відчувають здатність впливати на те, що відбувається в країні. Така зміна аудиторії також підштовхує нас адаптувати контент, робити його більш динамічним і зрозумілим.

Анна Ковальова, власниця LIVE Media HUB

Чи вплинула повномасштабна війна на зміну стратегічного курсу медіа?

Велика війна показала, що бізнес може і має проявляти соціальну відповідальність – сьогодні це обов’язкова складова, і ми не є винятком. Зокрема, команда проєкту «Ти Київ» медійно підтримувала малі бізнеси з інших регіонів, які були вимушені переїжджати до столиці, допомагаючи їм заявити про себе тут. І сьогодні редакція продовжує йти назустріч компаніям, інтегруючи їхнє промо органічно в контент. Як на мене, це найменше, що ми можемо зробити.

Від холдингу глобально ми підтримуємо декілька військових підрозділів, відкриваємо збори та просуваємо необхідну інформацію. Я знаю, що так роблять майже всі коллеги, за що їм дуже вдячна.

Наступного року ми запускаємо платформу ToTEducation – безкоштовний освітній проєкт, де навчатимемо молодь журналістиці, маркетингу та піару. Один із головних блоків платформи буде присвячений грамотному висвітленню війни. До участі ми запросили топових спікерів та наставників.

Окремий напрям – робота над програмою працевлаштування ветеранів у холдингу. Спершу ми навчатимемо їх диджитал-професіям: SMM та роботі з сайтом. Навчання проходитиме як онлайн, так і офлайн у невеликих групах по 10–12 людей. Людина, маючи ці знання та бажання працювати, зможе як віддалено, так і офлайн виконувати роботу.

Для взаємодії з ветеранами ми готуємо й колектив: розповідаємо працівникам, як правильно спілкуватися з тими, хто вчора повернувся з фронту.

Наша мета – створити природну та комфортну атмосферу в команді.

Що допомагає тримати фокус на головному?

Сім’я. Команда. Бажання завжди досягати мети. Моя родина – моя найбільша опора і любов. Цього року в мене народилася друга племінниця – це одна з найсвітліших подій року. У мене є коханий чоловік, який надихає і додає мені віри в себе.

Також я маю опору у вигляді найкращої команди – я завжди їм про це кажу. У нас свій нелегкий шлях, але ми проходимо його з високо піднятою головою. Найкраще, що ми можемо зробити, – бути в Україні, розвивати наш проєкт, бути голосом влади, військових, волонтерів і звичайних людей та добре робити свою роботу. Як медіа, ми маємо велику місію – розповідати світові про війну в Україні.

На початку війни ми створили, на мою думку, один із найкращих гуманітарних фондів Future for Ukraine. Я щаслива, що сьогодні він допомагає такій кількості людей.

Реорганізація як частина стратегії

Чи є у вас програми розвитку для співробітників?

Так, ми вже підготували стільки фахівців, що це схоже на справжній виробничий цех. 47% менеджерів LIVE Media HUB виросли всередині компанії. Наприклад, Тимофій Єлістратенко, який понад три роки очолював диджитал-напрям, цього року став CEO холдингу.

Тимофій Єлістратенко, CEO холдингу Моя мета як керівника – збільшити долю нашої аудиторії на 15% у наступному році, і зараз ми з командою активно працюємо над цим. За останні три роки нам вже вдалося побудувати регіональну мережу в чотирьох областях України та сформувати міжнародну мережу кореспондентів у Польщі, Німеччині, Франції, Ізраїлі та США. Сьогодні ми зосереджені на розвитку онлайн-платформи, що є найшвидшим способом комунікації з аудиторією. Адже всі наші проєкти орієнтовані насамперед на людей і вже потім – на технології, які допомагають створювати якісне медіа. Мені не близька практика заміни людей у професіях за допомогою штучного інтелекту. Я вважаю, що всі інновації та зміни в медіа залежать насамперед від професійного рівня команди, готовності постійно навчатися та вміння бачити й удосконалювати слабкі місця. Саме розумні, стійкі, відповідальні та щирі люди здатні змінити українські медіа на краще. Читать больше Свернуть

Чому ви вирішили провести реорганізацію управлінської команди саме зараз?

Насправді Тимофій давно виконував цю роль, а тепер ми її формально визначили. Він розуміє всі процеси в холдингу та глибоко працює з аналітикою та даними.

Також цього року ми сформували професійний PR-відділ. Якщо раніше його команда займалась ліквідацією криз, то тепер зосереджується на формуванні сильного бренду, щоб люди відчували себе частиною команди і бачили сенс у роботі. Новий піар-відділ працює системно, підсилюючи соціальні проєкти холдингу: військові ініціативи, притулки для тварин та інші важливі напрямки.

Які основні правила побудови сильної команди?

У нашій команді – близько 100 людей, і я абсолютно впевнена, що вони справді люблять свою роботу. У нас немає жорстких формальних рамок – я, як керівник, постійно обговорюю з командою нові ідеї, щоб кожне рішення було обґрунтованим і зрозумілим.

Наприклад, сайт новин, який на початку пас задніх за переглядами, сьогодні демонструє високі показники – близько 400 000 відвідувачів щодня. Ми показуємо команді, як цього досягли, щоб кожен бачив принципи ефективної роботи.

Якщо узагальнити, три ключові принципи сильної команди – це спільна розробка стратегії, постійне навчання і розвиток, а також свобода в роботі без зайвих обмежень.

Анастасія Мартиненко, PR-директорка холдингу Моя місія – посилити репутаційний капітал холдингу через соціальні, освітні та іміджеві ініціативи, що формують довіру до бренду. Ми будуємо не просто медіа, а платформу впливу – місце, де журналістика, аналітика та соціальна відповідальність взаємодіють у єдиній системі. Я прагну, щоб кожен проєкт холдингу мав чітку репутаційну рамку, а цінності – людяність, розвиток та відповідальність – були відображені у всіх комунікаціях. Водночас важливо, щоб кожен спеціаліст мислив не лише в межах свого проєкту, а як частина великої екосистеми Live Media HUB, яка формує інформаційний порядок денний країни. Ми хочемо стати лабораторією нових підходів – відкритих, креативних та заснованих на професійній етиці, де інновації й експерименти служать розвитку медіа та суспільства. Читать больше Свернуть

Ключові проєкти

Які проєкти холдингу ви вважаєте найуспішнішими?

За останні чотири роки ми запустили багато проєктів, якими я щиро пишаюся. Наприклад, це Ukrainian Breaking News – англомовна сторінка в Facebook, де ми розповідаємо про події в Україні. Проєкт максимально динамічний, адаптований під соцмережі, його контент легко читається та поширюється. Наразі сторінка має понад 370 000 підписників.

Анна Ковальова, власниця LIVE Media HUB

Зараз ми працюємо над, мабуть, найскладнішим проєктом, який плануємо презентувати наступного року. Це буде перший сайт, який повністю генерується штучним інтелектом. Ми створили бота, який аналізуватиме світові події та перекладатиме їх українською мовою – без жодного людського втручання.

Я впевнена, що ШІ стає невід’ємною частиною медіаіндустрії, і ми маємо бути серед перших, хто активно використовує його в робочих процесах.

Ключові проєкти медіахолдингу «Новини.LIVE» – оперативні новини, аналітичні розбори, спецпроєкти

– оперативні новини, аналітичні розбори, спецпроєкти «ТиКиїв» – лайфстайл медіа про життя

– лайфстайл медіа про життя «Майбутнє України» – діти в медіа. Ініціатива, яка відкриває дітям двері в світ журналістики, виробництва контенту та комунікацій, даючи поштовх для подальшого професійного розвитку

діти в медіа. Ініціатива, яка відкриває дітям двері в світ журналістики, виробництва контенту та комунікацій, даючи поштовх для подальшого професійного розвитку «Будинок Української Книги» – ініціатива з відновлення фондів публічних бібліотек сіл та селищ

– ініціатива з відновлення фондів публічних бібліотек сіл та селищ «Жінки-фенікс» – історія жінок, які втратили чоловіків на війні Читать больше Свернуть

Які ваші стратегічні пріоритети на найближчий час?

До кінця наступного року ми плануємо повністю реалізувати перехід у диджитал із цілодобовим ефіром на YouTube для проєкту «Новини.LIVE». Це складний, але надзвичайно важливий крок для нас.

Також активно розвиваємо англомовну версію сайту «Новини.LIVE», щоб світ отримував точну інформацію про події в Україні з перших рук.

Паралельно запускаємо проєкт «Архітектура безпеки», який досліджуватиме досвід країн, що пережили війни, але змогли досягти економічного розвитку. У межах проєкту ми зустрінемося з людьми, які відповідають за зміни в законодавстві, – в Німеччині, Фінляндії, Польщі та інших країнах.

Наразі головне моє завдання – зберегти атмосферу свободи та ентузіазму в команді. Саме вона дає нам змогу реалізовувати проєкти так, як відчуваємо ми. І я сподіваюся, що так буде завжди.