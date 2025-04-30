Формула людяності. Як корпоративна культура допомагає «Монделіс Україна» підтримувати команду під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Ольга, співробітниця «Монделіс Україна», виїхала до Греції. Там вона отримала роботу в місцевому офісі Mondelēz International, адаптувалася, здобула новий досвід роботи в іншій країні. Але за рік свідомо вирішила повернутись — і знову приєдналася до української команди компанії. «Я хотіла використати той досвід, який здобула, для розвитку саме тут. Мене надихало те, що компанія чекала. Що я не втратила зв’язок, — ділиться Ольга. — І тепер я бачу, як глобальний погляд поєднується з нашою локальною силою».

Уже чотири роки поспіль компанія «Монделіс Україна» входить до рейтингу 50 найкращих роботодавців країни за версією Forbes Ukraine та сайту пошуку роботи Robota.ua. Як компанії вдається створювати атмосферу довіри? Про особливості корпоративної культури та стратегії утримання співробітників в інтервʼю Forbes BrandVoice розповіла Олена Кіор, HR-директорка «Монделіс Україна».

Довідка про компанію «Монделіс Україна» входить до складу Mondelēz International – одного з найбільших у світі виробників шоколаду, печива, цукерок та жувальної гумки. В Україні компанія працює з 1994 року – до 2014-го вона називалася «Крафт Фудз Україна». На українському ринку компанія представлена брендами шоколадної продукції Milka, Toblerone, «Корона», Picnic; печива Oreo, TUC, Belvita, Milka Choco bakery; бісквітних тістечок та випічки «Ведмедик Барні», 7Days; чипсів «Люкс», жувальної гумки Dirol та льодяників Halls. Продукцію реалізують на внутрішньому ринку, а також експортують до країн Європи та Центральної Азії. «Монделіс Україна» має власні виробничі потужності в місті Тростянець Сумської області та в селі Старі Петрівці, що поблизу Києва. У компанії працює майже 1000 співробітників. Генеральний директор «Монделіс Україна» – Андрій Самусенко. Читать больше Свернуть

Стратегія підтримки

Як ви пережили перші дні повномасштабного вторгнення?

У тих складних та невизначених обставинах ми розуміли, що передусім потрібно тримати зв’язок зі співробітниками. Для цього ми створили внутрішній координаційний центр. Наша стратегія будувалася на довірі, постійній комунікації та підтримці одне одного. На жаль, наша Тростянецька фабрика опинилася в окупації вже з перших днів російського вторгнення. Вивезти звідти людей було неможливо, проте ми намагалися у різний спосіб підтримувати з ними звʼязок. Друга фабрика – у Старих Петрівцях – не була окупована, але громади на півночі Київщини, де проживає багато наших колег, також опинились в окупації. Загалом у трьох локаціях, включаючи офіс у Києві, у нас було понад 1000 співробітників.

Тростянецька фабрика «Монделіс».

Якою була стратегія підтримки працівників?

24 лютого 2022 року з безпекових міркувань нам довелося зупинити роботу обидвох фабрик. Попри це ми продовжували виплачувати зарплату в повному обсязі, надавали фінансову допомогу, створили фонд підтримки для людей, які втратили житло чи рідних. Колеги «Монделіс» у Центральній Європі влаштували центри тимчасового розміщення та центри підтримки для наших співробітників, які виїжджали за кордон та потребували допомоги.

Регулярна комунікація з лідерами компанії була особливо важливою для колег. Тому ми одразу ж запровадили щоденні онлайн-зустрічі генерального директора із працівниками. В умовах невизначеності, стресу та тривоги людям дуже важливо чути лідерів, розуміти, що робить компанія і що можуть зробити вони. Наразі такі зустрічі відбуваються двічі на місяць, і це найпопулярніший канал комунікації з топменеджментом компанії.

Під час окупації було зруйновано Тростянецьку фабрику. Як це вплинуло на роботу компанії?

У березні 2022 року фабрика зазнала значних руйнувань унаслідок ворожих обстрілів та пожежі. Після звільнення громади з окупації й коли отримали доступ до фабрики у квітні 2022-го, ми побачили руйнування, знищене обладнання, спалені склади. Одразу ж, як це стало можливим, ми почали відновлювальні роботи. Люди дуже активно до них долучалися, приходили самостійно не тому, що була команда чи хтось казав «треба», а тому, що це було їхнє місце, їхній «другий дім», як вони самі кажуть. Вони разом прибирали, лагодили, сортували. Найважчим тоді було не відновлювати процеси, а зберігати свою внутрішню стійкість. Бути для інших взірцем, коли не впевнений, що буде завтра. Але за таких обставин і народжуються справжнє лідерство та справжня культура.

Зруйнована Тростянецька фабрика.

Відновлення Тростянецької фабрики відбувалося поетапно: у грудні 2022-го ми змогли відновити випуск шоколадної продукції Milka та «Корона», у 2023-му запустили лінію бісквітних тістечок «Барні», а повністю відновили потужності уже в травні 2024-го, коли до Тростянця повернулося виробництво печива Oreo.

Співробітники «Монделіс Україна» у відбудованому цеху з виробництва бісквітів Тростянецької кондитерської фабрики.

Корпоративна культура як опора

З 2022 року український бізнес гостро відчуває кадровий голод, особливо на виробництвах. Як ви долаєте цей виклик?

З початку повномасштабного вторгнення багато наших колег долучилися до Сил оборони. Маємо уже й ветеранів, які повернулися до роботи. Також хочу відзначити, що абсолютна більшість співробітників фабрики, які у 2022-му виїхали за кордон, повернулись і відновили роботу. У Тростянці за цей час ми долучали всіх, хто був поруч, зокрема й наших пенсіонерів. Багато хто приходив не «допомогти компанії», а з внутрішньої потреби зробити свою частину: навчити інших, підставити плече. Через брак кадрів жінки опановували технічні «чоловічі» професії. Вони знали: якщо зупиниться лінія — зупиниться фабрика. І цього не дозволили. Це була не інструкція — це було рішення, яке приймаєш, коли відчуваєш відповідальність.

Як сьогодні змінилася ціннісна пропозиція «Монделіс Україна», як порівняти із довоєнним періодом?

Ми бачимо, що зараз для людей на першому місці – компанії з міцною корпоративною культурою, які справді підтримують і турбуються про своїх співробітників. Саме така культура дозволила нам досягти високого показника повернення співробітників, навіть попри всі виклики та розташування фабрик поруч із кордоном. Наша ціннісна пропозиція сьогодні – це про довіру, стабільність та відчуття належності. Люди відчувають себе частиною компанії, де у них є можливості для розвитку. Звичайно, ми надаємо стандартний пакет переваг, як і багато інших великих міжнародних компаній: бонуси та винагороди, але є й інша, не менш важлива частина – це атмосфера в команді. Це двосторонній процес: і зверху – через лідерство, регулярні зустрічі з лідерами, і знизу – коли ми підтримуємо культуру нематеріального визнання, наприклад через систему Bravo.

Що це за система та як вона працює?

Це культура визнання, яка існувала у нас ще до повномасштабного вторгнення, але під час війни вона набула набагато глибшого значення. Bravo – це спосіб висловити подяку. Наприклад, сказати: «Дякую, що чудово попрацювала», «Дякую, що підстрахував». Ми бачимо: саме в часи турбулентності люди почали дякувати одне одному більше. Залученість до Bravo зросла на 260%. Це про зв’язок, про «я бачу тебе».

Про програми розвитку

Які ще ініціативи впроваджує «Монделіс Україна» для підтримки співробітників?

Ми здійснюємо регулярний перегляд заробітних плат, зберігаємо повні виплати для мобілізованих колег, підтримуємо звʼязок із ними та їхніми родинами, надаємо підтримку дітям наших героїв, пропонуємо можливості стажування. Паралельно ми постійно інвестуємо у розвиток та навчання наших людей. Про те, що ми на правильному шляху, свідчать результати рейтингу «50 найкращих роботодавців країни» за версією Forbes Ukraine, в який ми входимо вже чотири роки поспіль. А також результати внутрішнього анонімного опитування, які свідчать, що індекс залученості команди зріс у середньому на 5% порівняно з 2021 роком.

Команда «Монделіс Україна».

Які програми у рамках концепції Wellbeing нині діють у компанії?

Маємо програму Employee Assistance Program, що діяла ще до великої війни, але торік ми її перезапустили — вже з українським провайдером. Бо важливо не просто мати доступ до підтримки, а розуміти й бути почутими у власному культурному та емоційному контексті. Тепер EAP охоплює не лише психологічні, а й юридичні консультації. Програма доступна співробітникам та їхнім родинам. Це про мову, розуміння й довіру. Бо саме ці речі дозволяють людині в кризі сказати: «Я потребую допомоги» — і почути у відповідь: «Ми з тобою». Ще одна наша гордість — Agile-чемпіони. Це команда, яка фасилітує ініціативи, запускає мікропроєкти, ділиться знаннями. Вони — горизонтальні лідери, які створюють нову культуру управління.

Які ініціативи утримання співробітників ви плануєте запустити найближчим часом?

Коли мене запитують, якою є наша стратегія в HR, я часто відповідаю, що вона досить проста: бути поруч, бути чесними і бути в русі. Я часто згадую слова з книги Віктора Франкла: «Той, хто знає, навіщо жити, витримає майже будь-яке як». Тому для нас сьогодні особливо важливо зберігати та розвивати таланти, створювати умови для повернення і залучення нових людей, зокрема через програми стажування, ставитися до всіх чесно та з увагою.

Ми готуємося до повернення ветеранів, розробляємо програми реінтеграції, продовжуємо адаптуватися, цифровізуватися і спрощувати процеси. Нам важливо залишатися «маяком стабільності в океані невизначеності», як кажуть наші працівники.