HR-стратегія Kernel. Як компанія забезпечує стабільність: 99% укомплектованого штату та мінімальну плинність кадрів навіть в умовах війни

Цього року компанія Kernel – найбільший експортер зернових з України, а також один із лідерів світового ринку соняшникової олії – відзначає 30-річчя. За цей час компанія вибудувала ефективні бізнес-процеси, налагодила логістичну систему і розвинула експорт продукції до понад 60 країн

Складові успіху Kernel – не лише якість продукції та співпраця з партнерами, а й три елементи, що забезпечують стабільність бізнесу в роботі з людьми: HR-стратегія, яка задає напрямок дій; HR-система як цілісний підхід до всіх HR-процесів; а також корпоративна культура, в основі якої розвиток, підтримка та мотивація співробітників. І саме корпоративна культура дає гнучкість та адаптивність в умовах турбулентності. Розповідає HRD Kernel Наталія Теряхіна.

Основа корпоративної культури Kernel

У багатьох компаніях корпоративна культура залишається декларативною: красиво описаною, але не впровадженою в щоденну практику. У Kernel ми розглядаємо культуру як інструмент, який щодня впливає на робочі процеси, взаємодію між людьми та розвиток бізнесу. Вона не про слова – вона про дії, рішення та ставлення.

Здається, що конкуренція на ринку праці базується на заробітній платі. Проте це вже не так. Ми в Kernel пропонуємо працівникам не лише гідну компенсацію, а й екосистему можливостей для додаткового доходу й реалізації їхніх професійних амбіцій. Основні елементи EVP від Kernel:

Культура відкритості та підтримки – робота в середовищі довіри та командної взаємодії. Прозора система бонусів, що базується на ефективності, а не на суб’єктивних оцінках. Безпечне середовище: пункти незламності, укриття, програми фізичного й ментального здоров’я. Прозорість і передбачуваність кар’єрного розвитку. Діють системні програми розвитку потенціалу – кадровий резерв, планування наступності, менторство. Співробітники розуміють, які можливості відкриті перед ними, і знають, які кроки потрібні для їх реалізації. Фінансова підтримка, зокрема «гроші до зарплати» в два кліки і матеріальна допомога у складних ситуаціях, безвідсоткові позики. Інноваційний підхід до розвитку – програма, що передбачає фінансову винагороду авторам бізнес-рішень з економічним ефектом. Програма «Життєстійкість. Сила в тобі» – піклування про ментальне здоров’я. Підтримка ветеранів – програми адаптації військових, виплата зарплати мобілізованим співробітникам і закриття їхніх потреб на фронті. Корпоративне волонтерство на підтримку ЗСУ та робота з територіальними громадами. Гібридний формат роботи для офісних працівників.

Система управління знаннями Kernel включає два окремі напрямки. Перший – розвиток особистісних навичок відповідно до корпоративної моделі компетенцій та щорічної оцінки співробітників. Другий – професійне навчання, що зберігає критичну галузеву експертизу в агротехнологіях, переробці олії, логістиці та зберіганні зерна. Обидва напрямки реалізуються через різноманітні формати: офлайн- та онлайн-навчання, електронні курси, тренінги, воркшопи, бізнес-ігри, ротації, бенчмаркінг та мікролернінг.

Зустріч випускників програми кадрового резерву Kernel Growth із менеджментом компанії.

Програма підтримки психологічного і фізичного здоров’я «Життєстійкість. Сила в тобі»

Мета програми – допомогти співробітникам справлятися зі стресом і невизначеністю, зберігаючи працездатність і життєвий баланс. Перш за все ініціатива сфокусована на працівниках Kernel у сільській місцевості – таких у нас майже 70%. Ці люди часто не мають культури турботи про себе. До того ж у селах існує упередження щодо роботи з психологом – це табуйована і чутлива тема. Психологічна підтримка допомагає знижувати рівень стресу, відновлювати внутрішню рівновагу та формувати стійкість у складних обставинах. Програма має чотири складові.

Психологічна підтримка через онлайн- та офлайн-вебінари від професійних психологів. У фокусі актуальні теми: як тримати себе в тонусі, як розвантажити мозок і відпочити, як боротися зі стресом під час війни, як презентувати себе, спілкуватися з керівником, друзями, родиною, як знаходити сили, навіть коли здається, що їх немає. Також працівники можуть особисто з психологом відпрацювати індивідуальні запити. Ми забезпечили програму конфіденційним інструментом: кожен може забронювати зручний час із психологом анонімно і швидко. Фізичне здоровʼя, навички тренування тіла і роботи з харчуванням. Натхнення до творчості – допомагає знижувати стрес і м’яко підтримує ментальне здоров’я. Запускаємо челенджі з фотографування, малювання, відеомейкерства, щоб працівники спробували щось нове або згадали захоплення дитинства. Розвиток соціальних відносин як елементу відновлення та стійкості, який допомагає не залишатися наодинці з викликами. Ініціюємо зустрічі працівників поза роботою, щоб створити можливості для спілкування.

Щоб забезпечити доступність HR-сервісів для тих, хто не має постійного доступу до комп’ютера чи корпоративної пошти, ми впровадили зручні канали комунікації на виробничих локаціях – розміщуємо інфобокси та QR-коди з анонсами програм. Таким чином, свідомо тримаємо зв’язок із виробничими підрозділами, адже саме їхня щоденна робота забезпечує результат усього бізнесу. Протягом року до програм підтримки долучилися понад 10 000 працівників.

Проєкт «Життєстійкість. Сила в тобі» цього року отримав нагороду на 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗕𝗿𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀𝟮𝟬𝟮𝟱.

Культура внутрішнього підприємництва

Адаптуватися й розвиватися в умовах глобальної нестабільності допомагає ініціювання внутрішнього підприємництва у Kernel. Для цього компанія розробила низку інструментів.

Повноваження на місцях: керівники всіх рівнів мають автономність, щоб ухвалювати рішення без тривалих погоджень. Це забезпечує оперативність та ефективність. Проєкт «Без обмежень»: щороку ми проводимо фасилітаційні сесії керівників усіх напрямів для аналізу їхніх ідей, проблематики і пропозицій з покращення взаємодії та процесів. Сформовані ініціативи подають на затвердження топменеджменту, після чого їх реалізують Ротації керівників між підрозділами та регіонами допомагають краще розуміти операційні процеси, ініціювати зміни та покращувати роботу на місцях. Це розвиває управлінське мислення, посилює відповідальність за результат і підтримує культуру постійних покращень. Впровадження кращих рішень: у межах внутрішнього бенчмаркінгу аналізуємо ініціативи й масштабуємо їх для компанії, а в межах зовнішнього – вивчаємо кращі практики ринку й впроваджуємо найбільш ефективні.

У 2024 році в компанії запроваджений проєкт «Синергія змін» – будь-хто з працівників може подати ідею, комітет оперативно розглядає її, а експерти розраховують економічний ефект. Якщо ідея покращує ефективність процесів чи заощаджує операційні витрати, погоджуємо її. За реалізовані проєкти винагороджують преміями: за ініціативу з економічним ефектом – 10% від здобутого компанією прибутку, за ідею зі скорочення витрат – 3% від суми зекономлених коштів.

Приміром, департамент продажу фасованої продукції запропонував запустити додатковий продукт – рафіновану високоолеїнову соняшникову олію. Ми затвердили ідею, команда зайнялася тестуванням рецептури, сертифікацією та пошуком покупців. Коли перші партії були реалізовані, співробітники отримали премію. Інший приклад – зниження витрат пального на АТП завдяки навчанню водіїв оптимізованому стилю водіння.

Соціальні ініціативи й допомога ЗСУ – невід’ємна складова цінностей Kernel

З початку повномасштабної війни Kernel надав підтримку військовим та цивільним на понад 3,5 млрд грн. Особливість допомоги – у швидкості та чіткому фокусі. HR-департамент координує системну підтримку трьох військових бригад: 72-ї, 93-ї та 95-ї. Ми 24/7 на зв’язку з військовими, приймаємо запити й передаємо їх до служби закупівель та ІТ-департаменту, які оперативно забезпечують бійців дронами, технікою, автівками, запчастинами, речами.

Окремий напрям соціальної відповідальності Kernel – проєкт «Корпоративний волонтер». У його межах працівники компанії відвідують поранених із бригад підтримки Kernel у лікарнях по всій Україні. За 10 місяців програми понад 100 волонтерів відвідали більше 500 бійців. Під час зустрічей надають не лише підтримку, а й передають «пакети відновлення» – засоби гігієни, одяг, вітаміни та інші речі, а також малюнки від дітей співробітників.

Крім того, компанія підтримує мобілізованих працівників та адаптує ветеранів. Для перших ми закриваємо військові потреби, забезпечуємо обмундируванням, виплачуємо зарплату. Ветеранам пропонуємо програми фізичної і психологічної реабілітації, юридичну підтримку, санаторне лікування, а також створюємо середовище для повернення через навчання керівників, HR і команд та адаптовані робочі місця.

Також компанія реалізує соціальні проєкти у громадах присутності – на підтримку ветеранів, впровадження ініціатив із безбар’єрності, роботи з молоддю тощо.

Зустріч команди Kernel і Шаміля Крутова, командира 93-ї ОМБр

Турбота про команду – це міцні позиції на ринку і репутація бажаного роботодавця

Задоволеність компанією Kernel як роботодавцем зростає щороку. Наш eNPS, за результатами опитування 7600 працівників, за три роки зріс на 20%. Про лояльність працівників також говорить вкрай низька плинність кадрів – до 10% на рік. Водночас штат Kernel укомплектований на 99%, тоді як середній показник по Україні – 70%. Ми закриваємо будь-яку вакансію швидко і якісно – понад 77% закрито внутрішнім резервом. Працюємо з молодими фахівцями, зрощуючи команди зсередини, створюючи середовище для розвитку їхнього потенціалу. Як приклад, найкращі фахівці отримують змогу навчатися в міжнародних бізнес-школах, і компанія компенсує половину вартості курсів.

У Kernel ми розглядаємо управління як здатність будувати сильні, адаптивні команди, що послідовно реалізують стратегічні та операційні цілі компанії. Ми інвестуємо в розвиток керівників як лідерів змін, які забезпечують ефективність, стійкість і результативність бізнесу.

Open AgriTech University – освітній проєкт для молоді. Навчання пройшли понад 300 студентів, 80 із них успішно працевлаштувалися в Kernel.

Стійкість Kernel у період турбулентності – це результат системної, а не ситуативної роботи з людьми. Ми не створювали рішення в момент кризи – ми розвивали їх задовго до того, як виклики стали щоденною реальністю. Саме тому наша HR-система не лише витримала тиск зовнішніх обставин, а й дозволила компанії залишатися ефективною, зосередженою та людяною.

Ми не маємо ілюзій щодо складності часу, в якому живемо і працюємо. Але впевненість у завтрашньому дні нам дає не передбачуваність зовнішнього середовища, а внутрішня система, на яку можна спиратися. І найкраще підтвердження її ефективності – це люди, які залишаються з Kernel і розвивають компанію далі.