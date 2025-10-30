JYSK в Україні росте швидше, ніж у Данії – на батьківщині бренду. Як скандинавський бренд доводить, що віра в людей – найкраща інвестиція  

Повномасштабна війна стала випробуванням для українського ритейлу. Міжнародні бренди згортали діяльність, заморожували інвестиції, переглядали ризики. На цьому тлі JYSK зробив ставку на протилежне – залишитися, інвестувати й розвиватися.

На початку 2022 року в Україні працювало 85 магазинів мережі, сьогодні – вже 110. 30 жовтня під Львовом відкривається 111-й магазин JYSK. До кінця 2025-го компанія планує ще кілька відкриттів і оновлень, а в 2026 році кількість українських магазинів перевищить показники Данії – країни, де бренд народився. Це рішення не про експансію, а про довіру – до команди, ринку й потенціалу країни. Компанія продовжує інвестувати сотні мільйонів гривень у розвиток, модернізацію, навчання та добробут працівників. JYSK підтримує благодійні ініціативи, допомагає ветеранам і зберігає робочі місця для тих, хто служить у ЗСУ. Такий підхід – частина скандинавської філософії, де стійкість вимірюється не лише цифрами, а й людяністю.

Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця розповідає, як компанія перетворює виклики війни на можливості для зростання і чому віра в людей залишається головною інвестицією майбутнього.

Євген Іваниця, Country Director JYSK в Україні Фото надано пресслужбою JYSK

Євгене, багато міжнародних компаній заморожують інвестиції в Україну, а JYSK навпаки відкриває нові магазини. Що стоїть за цим рішенням?

Ми навіть не ставили запитання, чи залишатися. Вирішили одразу – залишаємося і працюємо. Віримо в Україну, у наших людей, у майбутнє цього ринку. У кризові часи бізнес – це не лише про прибуток, а й про внесок у стійкість країни. Тому ми інвестуємо в людей, логістику, відкриття магазинів, благодійність і розвиток форматів. Це стратегічне, усвідомлене рішення.

До кінця 2026 фінансового року ви плануєте відкрити 10 нових магазинів і перевідкрити 12 у новому форматі. Що таке Store Concept 3.0?

JYSK в усьому світі завершує перехід до Store Concept 3.0 – сучасної концепції, що покращує споживацький досвід. Це оновлені візуальні рішення, готові інтер’єри, більше простору й комфорту. Ми створюємо не просто інтер’єр – ми створюємо емоцію.

Також є формат Store Concept 3.0 Compact – він дає змогу оптимізувати простір і розширити асортимент у магазинах меншої площі.

Магазин для нас – живий організм, і попереду ще нові концепції та оновлення, щоб зробити досвід покупців і працівників ще кращим.

У 2026-му в Україні буде більше магазинів JYSK, ніж у Данії. Як це сприймає головний офіс?

Головний офіс пишається українським ринком і підтримує нас. Україна – серед пріоритетних країн у Європі, і наші темпи розвитку це доводять. Попри війну, ми показуємо стабільність, ефективність і відповідальність.

Як обираєте локації для відкриття магазинів під час війни?

Передусім оцінюємо потенціал регіону та безпекову ситуацію. Кожне відкриття – це зважене рішення. Ми розвиваємося і у великих містах, і в менших громадах, адже хочемо бути ближчими до покупців у всіх регіонах країни. Це також форма підтримки українців і наших працівників, особливо в областях, де війна відчувається гостріше.

У 2025 фінансовому році ми відкрили 10 нових магазинів, серед них – сьомий у Харкові та п’ятий у Дніпрі.

На відкритті харківського магазину ми зафіксували рекордну кількість відвідувачів серед усіх країн JYSK. Попереду відкриття в Татарові, Мелехові, Чернівцях і Мукачеві.

Як JYSK підходить до рекрутингу та підтримки команди під час війни?

Війна змінює ринок праці, а ми адаптуємося. Зокрема, ми в JYSK адаптували процеси так, щоб традиційно чоловічі ролі могли ефективно виконувати жінки – з успішними прикладами на практиці. Ми діємо гнучко, переглядаємо процеси, зберігаємо якість навіть у нестандартних умовах.

Новий закон про виїзд чоловіків віком до 22 років збільшив мобільність молоді, але ми покладаємося на нашу людиноцентричну модель. Саме вона допомагає втримати стабільність і залученість.

Продуктивність у JYSK зростає – завдяки чітким цілям, цифровим інструментам і культурі empowerment. Наші люди мають автономію, розуміють очікування й відчувають свій вплив на результат.

Євген Іваниця, Country Director JYSK в Україні

Ми активно розвиваємо лідерство, навчаємо керівників бути партнерами, а не контролерами. Інвестуємо у навчальні програми – від Talent Programme та SMT Programme до Академії сну та інфлюенсерських ініціатив. Вони допомагають будувати сильні, залучені команди.

Наші принципи DEI – рівність, різноманіття, інклюзія – залишаються частиною ДНК компанії й навіть стали конкурентною перевагою.

Найближчим часом JYSK в Україні перетне межу в 1000 працівників. Що це означає для компанії?

1000 людей – це символ стабільності й розвитку. Команда JYSK об’єднує фахівців з усієї України, багато з яких зробили кар’єру всередині компанії. Плинність персоналу в 2025-му становить 20% – це досить низький показник для ритейлу.

Ми вважаємо головним фактором лояльності не лише конкурентні умови, а й нашу скандинавську культуру довіри та взаємопідтримки.

Працівники магазину JYSK

У 2025-му ми оновили так звані обіцянки працівникам: «Працюй віддано – зустрічай можливості» та «Сильні команди – залученість кожного». Ці принципи відображають реальну думку та досвід працівників – більшість наших менеджерів виросли в компанії, а командна культура базується на довірі та взаємоповазі.

Які результати показав JYSK у 2025 фінансовому році?

Продажі без ПДВ сягнули 7,66 млрд грн, що на 22,4% більше, ніж торік. Інвестиції в розширення мережі, сервіс і магазини склали 384 млн грн. Компанія декілька років поспіль входить до ТОП платників податків в Україні.

У 2025-му JYSK збільшив обсяг закупівель меблів в Україні на третину – до 2,23 млрд грн.

Партнер «Аккорд Імпорт» уже розширює виробництво, щоб увійти до п’ятірки топвиробників Європи. У 2026-му плануємо ще більше замовлень.

JYSK в Україні

Ви підтримали програму реабілітації ветеранів на 10 млн грн. Як вона працює?

Програма «Додай руху до сили духу» – наша ініціатива до 20-річчя JYSK в Україні. Разом із фондом «Повернись живим» ми придбали адаптивне спортивне обладнання для ветеранів. Понад 3 млн грн зібрали завдяки покупцям, решту додала компанія.

Тепер це обладнання реально працює: ветерани тренуються, беруть участь у змаганнях. У листопаді ми знову запустимо благодійну акцію – частину коштів від продажу гнома JYSK передамо на цей напрям.

Як благодійність інтегрована в бізнес-стратегію JYSK?

Благодійність – частина ДНК JYSK із 2022-го. Ми плануємо її на стратегічному рівні, обираючи прозорих і надійних партнерів. За цей час провели понад 80 акцій із 16 фондами, серед них – «Повернись живим», Superhumans, «Твоя опора», «Таблеточки», ДонорUA, Фонд Сергія Притули. Тільки в 2025-му передали на благодійність понад 60 млн грн.

Підтримуємо гуманітарне розмінування, протезування, донорство крові, психологічну реабілітацію. Найближча для мене історія – співпраця з фондом «Таблеточки». Ми вже зібрали 4,6 млн грн на ліки для онкохворих дітей, і кожна врятована історія – це доказ, що наші дії мають сенс.

Не менш важливо, коли наші працівники відвідують дитячі заклади, проводять майстер-класи, просто дарують тепло. Це про людяність і готовність допомагати навіть у складні часи.

Які плани JYSK в Україні на 2026 рік?

Ми продовжуємо розвиватися, створюємо робочі місця, покращуємо умови праці. Розширюємо склади, офіси, впроваджуємо нові програми навчання й підтримки, зокрема для працівників, які служать у ЗСУ, – компанія зберігає за ними повну зарплату (це близько 10% чоловіків у команді).

У новій стратегії ми ставимо ціль – стати вибором покупця №1 у товарах для сну та життя.

Через три–п’ять років бачимо JYSK в Україні та світі як лідера ритейлу й роботодавця №1 у своєму сегменті.

Нашу впевненість дають дві речі – люди та цінності. Прозорість, чесність і відповідальність – це основа нашого бізнесу. Ми, як і всі українці, не здаємось і віримо – майбутнє Європи твориться тут.