«METRO Україна» запускає комунікаційну платформу для сталого розвитку HoReCa-бізнесу

22 жовтня в Україні – День сталого розвитку, і «METRO Україна» як відповідальний бізнес і ключовий партнер для HoReCa-бізнесу запускає комунікаційну платформу для сталого розвитку сфери гостинності. Платформа My Sustainable Restaurant об’єднує досвід компанії та надає ресторанам і закладам усі необхідні інструменти й знання для впровадження сталих практик. Вона є у вільному доступі та покликана підтримувати глобальний рух за екологічний розвиток та соціальну відповідальність бізнесу в Україні

Сталий розвиток для «METRO Україна» – це частина культури

Сталий розвиток – частина бізнес-стратегії компанії та важливий елемент корпоративної культури. Це не тренд, а звичка, яка охоплює всі процеси роботи: від операційної діяльності до підтримки партнерів у їхніх прагненнях до сталої відповідальності.

Досягнення «METRO Україна» у сталому розвитку

За 22 роки присутності на ринку України «METRO Україна» безперервно вдосконалює практики у сфері сталого розвитку та впроваджує рішення, які допомагають оптимізувати використання природних ресурсів. За 2025 рік у компанії:

7 млн т відходів передано на повторне використання, зокрема деревину, макулатуру, пластик, метал, скло та інші види вторинної сировини. Всі торгові центри обладнані Waste Collection Point. Це дає можливість клієнтам сортувати відходи, сприяючи сталому розвитку на усіх рівнях. Представлено 200 органічних товарів на полицях: від свіжих овочів і фруктів до рослинних напоїв, оливкової олії METRO CHEF, кави Rioba та спеціальних видів вин. Компанія розширює асортимент біорозкладних і придатних до переробки одноразових виробів, а також сертифікованих на сталий розвиток товарів за стандартами FSC, PEFC, ASC, MSC, Global GAP та інші. Це сприяє збереженню лісів та водних ресурсів.

My Sustainable Restaurant – комунікаційна платформа для сталого розвитку HoReCa-бізнесу. Читать больше Свернуть

Сталий розвиток на всіх етапах бізнесу

Сталий розвиток для «METRO Україна» не обмежується лише оптимізацією відходів. Компанія скорочує свій вуглецевий слід завдяки таким ініціативам:

Замінює холодильні технології, які працюють на вуглекислоті замість фреону. Це дає змогу знижувати викиди парникових газів.

Переходить на електричні навантажувальні засоби, що допомагає зменшити шкідливі викиди та поліпшити якість повітря.

Не менш важливою є перша встановлена сонячна станція у торговельному центрі у Вінниці, яка забезпечує 30% річного споживання електроенергії ТЦ. У планах компанії – розвивати проєкт у Львові та Івано-Франківську, з перспективою забезпечити всю мережу торгових точок «METRO Україна» сонячною енергією протягом наступних п’яти років.

Екологічне управління та безпека праці

«METRO Україна» є першою компанією на ринку food-ритейлу, яка отримала сертифікати ISO 45001 (управління охороною праці та безпекою) та ISO 14001 (екологічний менеджмент). Це підтверджує високий рівень безпеки на робочих місцях і прагнення компанії зменшувати екологічний вплив.

Сталий розвиток «METRO Україна»

Енергозбереження та економія води

Один із успішно реалізованих проєктів – перехід на LED-освітлення у всіх торгових центрах «METRO Україна», що дало змогу скоротити споживання електроенергії приблизно на 18%.

Щодо економії води, то «METRO Україна» провела модернізацію збереження риби: перехід від акваріумів до льодових ящиків для зберігання риби дав змогу зменшити споживання води на 20% у кожному торговому центрі. Це дозволить за рік зекономити таку кількість води, якою можна було б наповнити озеро Світязь.

Ініціативи для переробки відходів

Окрім цього, «METRO Україна» активно реалізує ініціативу «Вашому одягу – друге життя» та проєкт з переробки батарейок. Спеціальні контейнери для здачі батарейок встановлені в торгових центрах. Всі зібрані батарейки будуть перероблятися за рахунок компанії та партнерів – постачальників батарейок.

«METRO Україна» прагне не лише зменшувати негативний вплив на довкілля, а й створювати умови, у яких кожен співробітник/-ця і партнер/-ка можуть долучитися до глобальних змін на планеті.