«Ми заключили найбільший контракт в історії українського авторинку, поставивши 1800 мобільних відділень для «Укрпошти» – Руслан Акімов, Stellantis Ukraine

Після різкого падіння в 2022-му український авторинок поступово відновлюється. У 2023 році українці придбали близько 61 000 нових автомобілів, а вже у 2024-му продажі перевищили 79 000 одиниць. Ця динаміка свідчить: попит зростає, а разом із ним – і конкуренція між виробниками та дистрибʼюторами. У таких умовах Stellantis Ukraine, що працює в Україні вже 15 років, змогла не лише зберегти позиції, а й зміцнити їх. Компанія розвиває бренди Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles та Jeep

Торік їй вдалося досягти частки у 8,6% на ринку нових авто, продемонструвавши стабільне зростання, попри воєнні виклики. Про шлях Stellantis Ukraine від перших продажів до впевненої позиції на ринку Forbes BrandVoice поговорив із Русланом Акімовим, генеральним директором компанії.

Ключові віхи

Ви працюєте в компанії з часу її заснування. Якими були перші кроки Peugeot та Citroën в Україні?

Я працюю з Peugeot ще з 2007 року, коли бренд був представлений через офіційного імпортера. А повноцінне представництво концерну PSA, що об’єднувало бренди Peugeot та Citroën, в Україні запрацювало в березні 2010-го.

На початку Peugeot та Citroën працювали досить автономно, навіть у межах однієї компанії: ми мали спільний бек-офіс, але комерційні, маркетингові та інші команди часто конкурували між собою. Лише у 2015 році відбулося повне об’єднання процесів та структур обох брендів, що дало змогу більш ефективно координувати роботу і розвивати бізнес.

Згодом ми почали розширювати портфель брендів: у 2017-му до нас приєдналися Opel та DS, а після об’єднання двох концернів PSA і FCA та створення Stellantis розпочалося активне міжнародне масштабування. У 2023 році ми стали офіційними представниками Jeep в Україні, і наразі наше представництво об’єднує вже п’ять брендів.

Протягом цих 15 років я пройшов різні етапи розвитку компанії та обіймав кілька посад. З 2020 року очолюю Stellantis Ukraine, продовжуючи працювати над її зростанням та інтеграцією нових брендів.

Руслан Акімов, Stellantis Ukraine. Фото: Артем Галкін

Яким був ринок на старті та як взагалі змінювалася динаміка авторинку України?

За останні 15 років автомобільний ринок зазнав значних коливань. У 2008 році він досяг піку – тоді продавалося понад 660 000 нових автомобілів на рік. Проте після кризи 2009-го він скоротився до 170 000 одиниць, а частка Peugeot та Citroën тоді становила лише близько 1,5%. У наступні роки почалося поступове відновлення – ми стабільно нарощували 1–1,5% щорічно до 2015 року. На автомобільний ринок, звісно, впливали і війна 2014-го, і повномасштабне вторгнення, але попри все, він поступово зростав.

При цьому стратегія Stellantis не завжди залежала від ситуації на ринку. Наприклад, рішення про розширення портфеля брендів ми зазвичай приймаємо з огляду на довгострокове планування, а будь-який кризовий період розглядаємо як підготовку до зростання. Так, у 2019 році, маючи частку ринку з двома брендами на рівні 6,3%, ми прийняли рішення відкрити ще два бренди – Opel та DS, хоча вони не мали великого впливу на частку ринку. Стратегія виявилася виграшною, і уже до 2021 року наша сумарна частка на автомобільному ринку зросла до 9,5%.

Транспорт і мобільність загалом потрібні людям і бізнесу завжди – і це головний фактор, що підтримує розвиток авторинку.

Як змінилася структура дилерської мережі від перших років до сьогодні?

Наразі Stellantis має близько 80 дилерських контрактів. З 2015-го ми практикуємо мультибрендовий підхід – коли один партнер може представляти від двох до п’яти брендів одночасно, що оптимізує роботу дилерів.

Наші партнери продемонстрували високу стійкість: майже жоден дилерський центр не припиняв роботи у війну, навіть попри пошкодження. Єдиний виняток – Херсон, де в нас було представлено три бренди – Peugeot, Citroen та Opel. Після деокупації ми відновили сервісні послуги Peugeot і Citroën, але напрям продажу нових автомобілів залишається призупиненим до стабілізації умов.

Фундамент бізнесу

Яка роль корпоративних продажів у структурі ваших доходів?

Сьогодні близько 60% наших продажів припадає на корпоративний сегмент та державні структури, зокрема Міністерство охорони здоров’я.

Варто зазначити, що більшість автомобілів швидкої допомоги в Україні – це Peugeot та Citroën.

Співпраця з корпоративними клієнтами – це не лише про якісний продукт, а й про здатність швидко реагувати на всі запити та пропонувати комплексні рішення. Яскравий приклад – партнерство з «Укрпоштою», якій у 2021 році ми поставили 1800 мобільних відділень. Це досі найбільший контракт в історії українського автомобільного ринку, за нашими даними.

Важливим напрямом стали і постачання броньованих інкасаторських автомобілів для банків. Завдяки оптимальному співвідношенню ціни та якості ми переконали низку великих фінансових установ обрати саме нашу продукцію. Серед останніх контрактів – 150 авто для ПриватБанку, а також замовлення ще 100 машин для одного з українських банків. Сьогодні ми працюємо практично з усіма банками країни – як приватними, так і державними, забезпечивши їх близько 200 інкасаторськими автомобілями.

Окремий напрям корпоративних продажів – автомобілі-рефрижератори, які активно використовують фармацевтичні компанії, виробничі підприємства та фабрики. Наприклад, Roshen придбала 500 таких авто й планує продовжувати співпрацю. Ми також виготовляємо мобільні лабораторії та майстерні для роботи у віддалених регіонах. Так, у 2024 році «Укртелеком» поповнив свій автопарк 300 автомобілями Peugeot та Citroën.

Руслан Акімов, Stellantis Ukraine. Фото: Артем Галкін

Які умови пропонуєте корпоративним клієнтам?

Крім самих автомобілів, ми пропонуємо клієнтам розширену гарантію та сервісні контракти. Вони дозволяють не хвилюватися про обслуговування: протягом до п’яти років або 200 000 км пробігу ми повністю відповідаємо за справність авто та його безперебійну експлуатацію. Саме таку опцію обрала «Укрпошта» для всієї партії автомобілів, придбаних у нас.

Крім продажу автомобілів, які ще напрями бізнесу розвиваєте в Україні?

Окрім нових авто, важливою частиною нашої діяльності є продаж запасних частин під брендом Eurorepar. Це спеціалізований бренд концерну Stellantis, що пропонує автозапчастини та аксесуари для більшості марок автомобілів. Його ключова відмінність у тому, що він створений самим виробником, який найкраще розуміє потреби автовласників. Спочатку Eurorepar обслуговував лише Peugeot і Citroën, згодом асортимент розширився – сьогодні він покриває 90% європейських авто старше трьох років.

Наразі ми співпрацюємо з незалежними дистриб’юторами, які реалізують продукцію Eurorepar, але вже плануємо запуск в Україні мережі мультибрендових сервісних центрів Eurorepar Car Service. Вони надаватимуть повний спектр послуг післягарантійного обслуговування як для автомобілів Stellantis, так і для більшості популярних європейських та азійських брендів. Так власники зможуть отримати всі необхідні послуги «під одним дахом», незалежно від марки свого авто.

Про соціальну відповідальність

Які ініціативи у сфері соціальної відповідальності ви реалізуєте?

У березні 2022 року ми запустили масштабну програму безкоштовного обслуговування автомобілів державної та комунальної власності. Її мета – забезпечити безперебійну роботу служб швидкої допомоги, газових і рятувальних підрозділів, адже від їхньої мобільності часто залежить життя людей. Наше головне завдання – швидко і якісно відновлювати цю мобільність.

За три роки програма виконала близько 30 000 заявок на ремонт і сервіс на суму понад 250 млн грн, повністю покритих компанією.

До роботи залучена вся дилерська мережа, що охоплює майже всю територію України. Програма діятиме стільки, скільки буде потреба.

Окремий напрям – переобладнання автомобілів. Ми співпрацюємо з партнерами, які створюють спеціалізований транспорт як для бізнесу, так і для соціальних потреб. Зокрема, підтримуємо виробництво авто для людей з інвалідністю, надаючи технічну документацію та допомогу в розробці креслень. Попит на такі рішення великий і лише зростатиме.

Ми також підтримуємо унікальні проєкти для українського ринку, створені на базі наших автомобілів. Один із прикладів – шкільний автобус на платформі Peugeot Boxer та Opel Movano. Він повністю відповідає сучасним державним стандартам якості та безпеки й виробляється в Україні.

Stellantis Ukraine у 2025 році

Які умови потрібно виконати, щоб постачати автомобілі державним структурам?

Насамперед потрібно відповідати вимогам держави щодо локалізації виробництва, які передбачають використання від 30% українських компонентів. Але також потрібно відповідати й іншим умовам замовника, які публікуються на Prozorro та містять інші важливі пункти.

У своїй роботі ми суворо дотримуємося високих стандартів якості та надійності. Тому для нас важливо, щоб і партнери відповідали цим вимогам. Серед них – «Автоспецпром», що переобладнує автомобілі для швидкої допомоги, та «Реформ», що працює з броньованими та інкасаторськими машинами. Обидві компанії отримали міжнародний сертифікат відповідності від Stellantis найвищого третього рівня, який підтверджує високу якість їхньої продукції.

Виклики і можливості

Які ключові тренди автомобільного ринку України?

Глобальний тренд електрифікації та гібридизації активно приходить і в Україну. Китайські «сірі» електромобілі займають понад чверть ринку, створюючи серйозну цінову конкуренцію. Попит на електрокари підтримують нульове ПДВ і митні пільги, проте з 1 січня 2026 року вони можуть бути скасовані, що, ймовірно, сповільнить розвиток сегмента. Ми пропонуємо європейський продукт з восьмирічною гарантією та офіційним сервісом від імпортера, але стикаємося зі значною ціновою різницею.

Ще одна помітна тенденція – зростання сегмента компактних кросоверів. Вже багато років поспіль вони залишаються найпопулярнішими на ринку, забезпечуючи близько 60% продажів пасажирських автомобілів.

А які бренди стали хітами компанії?

Серед наших брендів на українському ринку лідирують Peugeot з часткою близько 3,5–4% та Citroën, який цього року демонструє схожі результати. Такий успіх Citroën забезпечили збалансована цінова політика та модельний ряд, що відповідає потребам і роздрібних, і корпоративних клієнтів.

Окремо варто відзначити Jeep. Торік його визнали найбільш динамічним брендом на ринку: зростання сягнуло 1600%. Цього року він продовжує демонструвати тризначні темпи. Нині ми конкуруємо з ринком вживаних автомобілів із США, де Jeep має значну частку, і робимо акцент на безпеці, надійності нових автомобілів та підтримці офіційного представника в Україні.

Руслан Акімов, Stellantis Ukraine. Фото: Артем Галкін

Якою буде компанія Stellantis Ukraine у 2030 році?

Ми прагнемо залишатися потужним гравцем українського ринку, пропонуючи продукти, що повністю відповідають потребам корпоративних і роздрібних клієнтів. Наші амбіції виходять за межі сьогоднішніх досягнень: найближчими роками плануємо розширити портфель брендів в Україні. Нині українським споживачам доступні п’ять брендів, тоді як у глобальному портфелі Stellantis їх 15, і ми бачимо великий потенціал для знайомства українських клієнтів з новими світовими брендами під керівництвом офіційного представника концерну.

Водночас ми дивимося ширше. Віримо, що мир і стабільність у країні відкриють нові можливості для розвитку автомобільного ринку. Одним із ключових напрямів стане локалізація виробництва – від партнерських проєктів до потенційного створення власного заводу в Україні. Це підтримає економіку, створить робочі місця і підкреслить нашу довгострокову відданість ринку.

Stellantis Ukraine бачить своє майбутнє як драйвер позитивних змін – від розширення вибору автомобілів до вагомого внеску в розвиток економіки країни.