Наука, партнерство, відновлення: як протягом чверті століття працює Servier в Україні

В 1954 році у невеликій лабораторії у французькому Орлеані Жак Серв’є експериментував з молекулами, мріючи змінити медицину. Сьогодні його компанія працює майже у 140 країнах, інвестує прибуток у науку та соціальні проєкти і ставить пацієнта в центр усіх рішень

Servier в Україні стартувала у 1999 році. За 25 років компанія виросла з невеликого офісу з семи працівниками до команди з 270 співробітниками і портфелем з 19 оригінальними брендами. Сьогодні Servier входить до топ-12 фармацевтичних компаній України та посідає №1 у флебології й №2 у кардіології.

З середини жовтня 2025-го український офіс очолює Бенджамін Абділі – топ-менеджер із 23-річним досвідом у Servier та міжнародним керівним портфоліо, що охоплює Алжир, Сінгапур і Саудівську Аравію. Про філософію компанії, соціальні та освітні проєкти в Україні, а також стратегію розвитку під керівництвом Абділі – в матеріалі Forbes BrandVoice.

Рішення очолити команду

Коли Бенджамін Абділі побачив оголошення про вакансію генерального директора Servier в Україні він зрозумів: його місце – тут.

«Я бачу це як покликання – підтримати країну, людей, пацієнтів. Стояти за справедливість та захищати права людини – це те, що визначає мене як керівника. Крім того, я захоплююся українським народом і, зокрема, командою Servier в Україні та їхньою стійкістю. Мене надихає, що наші співробітники залишаються позитивними, надійними і зберігають відданість справі, завжди роблячи все можливе, навіть у такі психологічно важкі часи», – каже Абділі.

Попередня робота на складних ринках надала змогу Бенджаміну познайомитися з різними культурами, середовищами та економічними ситуаціями. «Я переконаний: ніхто не має абсолютної істини. У кожному рішенні, яке пропонують люди, завжди є цінність», – ділиться Бенджамін Абділі. Ця філософія навчила його гнучкості, адаптивності та стійкості, здатності бачити світ під різними кутами і – найголовніше – спиратися на команду як на компас у турбулентних умовах.

Діяльність в Україні важлива для Servier: попри складну ситуацію, країна рухається до ЄС, зростає попит на якісні медичні рішення, а висококваліфіковані кадри у науці та ІТ стимулюють інновації та розвиток компанії.

100% прибутку – у розвиток

Servier відрізняється від більшості міжнародних фармкомпаній однією особливістю: вона управляється некомерційним фондом Fondation Internationale de Recherche Servier (FIRS).

Ми не маємо власників та акціонерів. 100% прибутку йде на розвиток компанії – на дослідження, освіту, соціальні проєкти. Бенджамін Абділі генеральний директор Servier в Україні

Така модель дає свободу приймати рішення, орієнтовані не на квартальну звітність, а на довгострокову цінність для системи охорони здоровʼя, лікарів і пацієнтів. Це означає можливість інвестувати там, де великі гравці не бачать комерційного інтересу. Наприклад, підтримувати невеликі біотехкомпанії з перспективними розробками, які ще «не потрапили на радар» індустрії, каже Абділі.

Щороку Servier реінвестує близько 20% доходу від брендових препаратів у R&D. Пріоритет – онкологія, на яку припадає основна частка бюджету досліджень, а також кардіологія та цукровий діабет, захворювання вен; неврологія. Компанія підтримує понад 60 наукових партнерств і співпрацює зі 140 міжнародними організаціями, що дозволяє розробляти терапевтичні рішення, які відповідають реальним потребам пацієнтів.

Військові виклики

Повномасштабна війна стала справжнім випробуванням для людей і всієї системи, але компанія зберегла безперервність постачання.

Це стало можливим завдяки перебудові логістики: Servier оптимізувала запаси на складах в Україні та сформувала страховий запас у Франції з можливістю збільшення частоти поставок і гнучкістю у перевезеннях, зважаючи на складну ситуацію на кордонах у перші місяці війни.

Це давало можливість організувати постачання навіть у надзвичайних ситуаціях. Така гнучкість гарантувала, що пацієнти в Україні не відчують дефіциту ліків навіть за складних умов. Бенджамін Абділі генеральний директор Servier в Україні

Освітні та інформаційні ресурси для лікарів

Компанія Servier в Україні запустила освітню платформу «Мій Простір», яка стала цифровою екосистемою для українських лікарів. Сьогодні вона обʼєднує понад 9000 спеціалістів галузі охорони здоров’я та пропонує різноманітні інструменти для професійного розвитку лікарів.

Платформа надає доступ до медичних новин, вебінарів, українських і міжнародних клінічних протоколів лікування, калькуляторів, матеріалів світових медичних товариств, експертних колонок. Користувачі платформи – лікарі різних спеціальностей.

Окрім освітніх ініціатив, Servier активно підтримує масштабні медичні програми, спрямовані на поліпшення контролю захворювань і допомогу лікарям. Однією з таких є програма – «МІСІЯ 50/28», ініційована Всеукраїнською асоціацією кардіологів України за підтримки Servier в Україні. Мета амбітна – до 2028 року досягти артеріального тиску нижче 140/90 мм рт. ст. у 50% пацієнтів з артеріальною гіпертензією. За перший рік у програмі взяли участь близько 1500 лікарів і 12 700 пацієнтів.

«Пацієнти в Україні стикаються з кількома барʼєрами, – пояснює Абділі. – Перший – низька обізнаність про гіпертензію та її небезпеку. Другий – недостатня прихильність до лікування: самовільна зміна доз або його припинення. Третій – обмежене використання сучасних методів, зокрема фіксованих комбінацій препаратів, які спрощують терапію та підвищують прихильність».

На 2026–2027 роки у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією кардіологів України заплановано ще більш широке залучення в програму лікарів з усіх регіонів України, проведення освітніх заходів, щорічний збір епідеміологічних даних та підвищення обізнаності пацієнтів. Кінцева мета – не лише поліпшити показники контролю артеріальної гіпертензії, а й зменшити кількість серцево-судинних ускладнень серед цієї групи пацієнтів.

Фокус на інноваціях в онкології

В онкологічному напрямі Servier зосереджується на таргетному лікуванні рідкісних форм раку з незадоволеними медичними потребами – саме там, де вибір терапії обмежений або взагалі відсутній. Пріоритет компанії – якнайшвидше забезпечити пацієнтам доступ до інноваційних рішень, здатних змінити прогноз захворювання та покращити якість життя.

«Ми впроваджуємо лише ті терапевтичні рішення, які відповідають найновішим міжнародним рекомендаціям і мають доведену перевагу над чинними стандартами. Водночас ми враховуємо готовність системи охорони здоров’я до впровадження інновацій та активно сприяємо цьому процесу», – зазначає Бенджамін Абділі.

€12 млн на відбудову

З початком повномасштабної війни Servier підтримує людей в Україні через французький благодійний Фонд Mécénat Servier. Група спрямувала понад €12 млн на ініціативи солідарності, з них майже €8 млн – через платформу UNITED 24 на відбудову медичної інфраструктури.

Проєкти реалізуються в різних регіонах. У Медвинській громаді на Київщині створено мобільну телемедичну службу. Закуплено необхідне телемедичне обладнання і дві автівки з аптечками та дефібриляторами для виїздів, транспортування аналізів і надання екстреної допомоги.

Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня отримала рентгенівський денситометр, а в «Охматдиті» запрацював перший у державній дитячій лікарні цифровий мікроскоп для імуногістологічних досліджень. Щороку понад 1000 дітей потребують такої діагностики, і тепер вони можуть отримати точний результат без відправлення зразків за кордон.

На фінальній стадії – відновлення амбулаторії в Богданівці на Київщині, заклад після деокупації перебував у критичному стані, та аналогічні роботи в Новгород-Сіверському на Чернігівщині.

Наймасштабніший проєкт – відновлення поліклініки Чернігівської ЦРЛ (майже €8 млн). Бенджамін Абділі генеральний директор Servier в Україні

Перший етап завершено: відремонтовано покрівлю та встановлено вікна. Триває другий етап, який передбачає проведення внутрішніх ремонтних робіт.

На початковій стадії – проведення ремонту нейрохірургічного віділення та приміщення для створення першого роботизованого фармацевтичного відділення в Національному інституті раку, а також реконструкція хірургічного корпусу Конотопської ЦРЛ.

«Фонд Mécénat Servier зосереджений на розпочатих проєктах, щоб ці центри могли повноцінно функціонувати», – каже Бенжамін Абділі.

Окремо Servier в Україні за перші два роки війни надала більш ніж 50 млн грн на обладнання, ліки «Серв’є» для 385 лікарень і на підтримку відновлення «Охматдиту».

Тричі Best Employer

У 2021, 2024 та 2025 роках Servier в Україні здобула статус Best Places to Work. «Стійкість команди – це не просто цифра. Це готовність працювати з вірою у спільну мету», – каже Абділі.

У компанії діють програми професійного розвитку, психологічної підтримки, менторства та практичних навчань. Рівень утримання персоналу перевищує 90%, а кількість годин навчання на співробітника зросла на 30%. Ключова ініціатива – програма менторства «Університет талантів Servier», де досвідчені колеги супроводжують професійне зростання молодших.

Servier в Україні також розвиває співпрацю з академічним середовищем задля розвитку та залучення студентів. У 2025 році підписано меморандуми з НМУ ім. Богомольця, Запорізьким та Буковинським медуніверситетами. Усі проєкти для студентів обʼєднані під ініціативою «Академія Servier: зростаємо разом», яка реалізується понад десять років і включає хакатони, кейс-чемпіонати, майстер-класи та стажування.

Servier в Україні – це 25 років науки, партнерства й довіри. І цей досвід стає фундаментом для нового етапу розвитку української фармації. Бенджамін Абділі генеральний директор Servier в Україні

Пріоритети на майбутнє

Бенджамін Абділі бачить кілька стратегічних пріоритетів на найближчі роки в Україні. Компанія планує розширювати портфель в онкології, впроваджуючи таргетне лікування рідкісних і агресивних форм раку. Крім того, в рамках подальшого розвитку партнерства із Всеукраїнською асоціацією кардіологів України масштабувати програму «МІСІЯ 50/28» у кардіології та підвищити обізнаність пацієнтів щодо важливості контролю артеріального тиску для зменшення серцево-судинних захворювань. Також передбачено розвиток освітньої платформи «Мій Простір» із новими форматами і функціями для лікарів, а співпраця з МОЗ та академічними інституціями має допомогти впроваджувати інновації системно та підвищувати якість медичної допомоги.

Наша мета – трансформувати компанію до ще більшої зосередженості на потребах пацієнтів та цифровізації. Бенджамін Абділі генеральний директор Servier в Україні

Але найголовніше, підкреслює він, це команда: «Ми створюємо місце, де співробітники можуть реалізувати свої амбіції, розвивати професійні навички та відчувати, що їхня робота має сенс. Це особливо важливо зараз, коли кожен день ставить нові виклики, а команда залишається тим фундаментом, на якому тримається все».

Servier в Україні – це 25 років науки, партнерства й довіри. І цей досвід стає фундаментом для ново­го етапу розвитку української фармації.