Philip Morris запускає в Україні нікотинові подушечки ZYN

3 квітня 2025 року компанія Philip Morris запустила в Україні інноваційний бездимний продукт – нікотинові подушечки ZYN. Це альтернатива для повнолітніх споживачів нікотину – без тютюну та без диму. Розповідаємо деталі

ZYN – один із найпопулярніших брендів у світі серед нікотинових продуктів для перорального застосування, який уже підкорив ринки США, Великої Британії, Швеції, Норвегії та інших країн. Україна стане новим важливим етапом у глобальному розвитку цього продукту.

«Philip Morris International понад 15 років інвестує в науково підтверджені альтернативи традиційному курінню. Запуск ZYN в Україні – це ще один крок у нашій стратегії створення майбутнього без тютюнового диму. Ми хочемо запропонувати повнолітнім споживачам інноваційні рішення, які відповідають їхнім очікуванням». Максим Барабаш генеральний директор Philip Morris в Україні

У 2025 році ZYN став першим і наразі є єдиним брендом нікотинових подушечок, що отримав маркетингову авторизацію від Управління з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA).

За словами Максима Барабаша, у 2025 році Philip Morris планує інвестувати 200 млн грн у запуск ZYN в Україні, що включає маркетингові активності, розширення мережі продажів та інформаційну підтримку повнолітніх споживачів.

Що таке ZYN

Нікотинові подушечки ZYN (також відомі як паучі) мають вигляд маленького пакетика з порошком із целюлози, нікотину й ароматизаторів. Вони упаковані в банку по 20 шт. Не створюють диму, попелу чи аерозолю під час використання, а також не залишають запаху. Це робить їх зручним вибором для застосування в будь-якому місці: ресторані, офісі, літаку чи потязі.

Чому повнолітні споживачі нікотину обирають ZYN:

відсутність диму, попелу та аерозолю; відсутність запаху під час використання; не заважає оточуючим, не створює дискомфорту; дуже простий у використанні, не потребує додаткових дій чи пристроїв.

В Україні ZYN можна придбати в магазинах і популярних торговельних мережах або замовити онлайн із доставкою на офіційному сайті ZYN.