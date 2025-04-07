Philip Morris запускає в Україні нікотинові подушечки ZYN

3 квітня 2025 року компанія Philip Morris запустила в Україні інноваційний бездимний продукт – нікотинові подушечки ZYN. Це альтернатива для повнолітніх споживачів нікотину – без тютюну та без диму. Розповідаємо деталі
ZYN – один із найпопулярніших брендів у світі серед нікотинових продуктів для перорального застосування, який уже підкорив ринки США, Великої Британії, Швеції, Норвегії та інших країн. Україна стане новим важливим етапом у глобальному розвитку цього продукту.
«Philip Morris International понад 15 років інвестує в науково підтверджені альтернативи традиційному курінню. Запуск ZYN в Україні – це ще один крок у нашій стратегії створення майбутнього без тютюнового диму. Ми хочемо запропонувати повнолітнім споживачам інноваційні рішення, які відповідають їхнім очікуванням».Максим Барабаш генеральний директор Philip Morris в Україні
У 2025 році ZYN став першим і наразі є єдиним брендом нікотинових подушечок, що отримав маркетингову авторизацію від Управління з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA).
За словами Максима Барабаша, у 2025 році Philip Morris планує інвестувати 200 млн грн у запуск ZYN в Україні, що включає маркетингові активності, розширення мережі продажів та інформаційну підтримку повнолітніх споживачів.
Що таке ZYN
Нікотинові подушечки ZYN (також відомі як паучі) мають вигляд маленького пакетика з порошком із целюлози, нікотину й ароматизаторів. Вони упаковані в банку по 20 шт. Не створюють диму, попелу чи аерозолю під час використання, а також не залишають запаху. Це робить їх зручним вибором для застосування в будь-якому місці: ресторані, офісі, літаку чи потязі.
Чому повнолітні споживачі нікотину обирають ZYN:
відсутність диму, попелу та аерозолю;
відсутність запаху під час використання;
не заважає оточуючим, не створює дискомфорту;
дуже простий у використанні, не потребує додаткових дій чи пристроїв.
В Україні ZYN можна придбати в магазинах і популярних торговельних мережах або замовити онлайн із доставкою на офіційному сайті ZYN.
Про Philip Morris International (PMI)
Philip Morris International (PMI) є провідною міжнародною тютюновою компанією, що має на меті створення майбутнього без тютюнового диму та розвиває свій портфель на довгострокову перспективу за межі тютюнової та нікотинової продукції.
Компанія «Філіп Морріс Україна» (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 р. і за цей час інвестувала в економіку України понад $750 млн. У 2024 р. ФМУ сплатила в Україні 52,2 млрд грн податків. Із початку повномасштабного вторгнення виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.
Поточний продуктовий портфель компанії в основному складається із сигарет і бездимних продуктів. Із 2008 року PMI інвестувала понад $14 млрд в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для повнолітніх курців, які інакше продовжували б курити, з метою повного припинення продажу сигарет.
У 2022 році PMI придбала компанію Swedish Match – лідера у сфері нікотиновмісних продуктів для орального застосування, що дозволило PMI стати глобальним лідером у категорії бездимних продуктів.
Після ретельної наукової експертизи Управління з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA) дозволило маркетинг і продаж снюсу General і нікотинових паучів ZYN від Swedish Match.
Станом на 31 грудня 2024 року бездимна продукція PMI була доступна для продажу в 95 країнах світу. За оцінками компанії, 38,6 млн дорослих споживачів використовують бездимні продукти PMI. Бізнес, пов’язаний із бездимною продукцією, забезпечив приблизно 39% загального чистого доходу PMI за 2024 рік.
Додаткова інформація за посиланнями www.pmi.com і www.pmiscience.com.
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