Продуктивність, адаптивність та економічний ефект. Головні риси ШІ-інструментів для роботи банку

28 березня відбулася конференція AI Day від Forbes Ukraine – захід, присвячений впровадженню штучного інтелекту в бізнесі. В межах івенту спікери та гості обговорили адаптацію ШІ у бізнес-процеси сучасних компаній, кейси оптимізації продажів, маркетингу, клієнтського сервісу та зменшення витрат завдяки технологіям ШІ. Одним із запрошених спікерів став голова правління банку ПУМБ Сергій Черненко. Він розповів про швидкість впровадження ШІ у банківські будні ПУМБ та про належний баланс людського і машинного інтелекту під час роботи з чутливими даними.

Експеримент, що став новим етапом розвитку

ПУМБ – сучасний український банк, який на шляху до побудови високотехнологічної компанії впроваджує новітні інструменти, удосконалюючи бізнес-процеси, взаємодію з партнерами та клієнтський досвід. Сучасний банк – це здебільшого про технології, тож ігнорувати ШІ – недалекоглядно. Відтак, ми багато працюємо над якісною автоматизацією, зокрема через впровадження ШІ-технологій.

Рік тому ми в ПУМБ вирішили розпочати всебічне впровадження різноманітних ШІ-інструментів. Вивчили досвід інших компаній, провели низку власних досліджень.

Спершу це був експеримент, та за рік він міцно вкорінився в майже всіх аспектах роботи ПУМБ. Сьогодні ми використовуємо ШІ-сервіси в IT-відділі, у кол-центрі, у чатботах клієнтської підтримки, а також для персоналізації, моделювання та фінансового аналізу.

Який механізм роботи з ШІ-технологіями в банку? Ми обрали так звану гібридну модель, що поєднує централізовану й децентралізовану моделі штучного інтелекту. У 2024 році в ПУМБ запрацював центр компетенції, що відповідає за обрання правильного й економічно доцільного архітектурного рішення, дотримання високих стандартів, належну компетенцію та навчання ШІ-технологіям фахівців усіх наших команд.

Разом із тим ми залучаємо команди до самостійного використання ШІ-сервісів. Нещодавно було вирішено створити Sandbox, тож ми закупили ліцензії різних ШІ-програм і залучаємо команду до всеохопної роботи з ними та стимулюємо шукати сфери, де їх можна продуктивно застосовувати. Ми визначили ключові напрямки, де, віримо, що ШІ-інструменти гарантовано принесуть економічний ефект: робота кол-центрів, внутрішнє навчання, клієнтська підтримка у чатботах, обробка великих масивів даних, сегментація клієнтів, розпізнавання голосу, тексту і зображень, а також заходи з фінансового моніторингу та кіберсек’юріті: захист від атак, шифрування даних, аутентифікація і контроль доступу.

Усе це ми робимо обережно й помірковано з огляду на безпеку особистих даних клієнтів та чутливої конфіденційної інформації, що стосується діяльності банку. Гарантування недоторканості персональних даних для нас є пріоритетом. І ми обираємо архітектуру, виходячи саме з питання захищеності, адже довіра клієнтів безцінна.

Сергій Черненко, голова правління ПУМБ, та Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine.Фото: Вадим Лазарук

ШІ-технології в банківській установі: витрати чи інвестиції?

Коли в 2024 році ми зайшли в царину ШІ, то вирішили, що кошти, виділені на впровадження таких технологій, будуть бізнес-витратами. Багато досліджень переконували, що доведеної економічної ефективності використання ШІ-технологій поки немає. Ми вирахували вартість такої ініціативи та спрогнозували її можливі економічні ефекти – і зрозуміли, що витрати не окупляться. Та все ж розпочали впровадження і за рік уже перевищили прогнозований результат ефективності вдвічі! Річний досвід використання ШІ-інструментів у ПУМБ показав, що вони не такі дорогі, як здається, і здатні спростити та поглибити практично усі вектори роботи.

Щомісяця ми відзначаємо суттєве зростання ефективності роботи за цими векторами саме завдяки ШІ. Однак ми продовжуємо тестувати цей бізнес-кейс, і прогнозування його економічних ефектів триває. Свого часу цей експериментальний режим перейде у стабільний і максимально підвищить ефективність роботи ПУМБ.

Обережність і скрупульозність: як нівелювати ризики

У роботі банку з ШІ-інструментами є не лише профіти, а й підводні камені, які потрібно враховувати. Банківська галузь доволі зарегульована, і це дещо сповільнює впровадження ШІ, але це виправдано. Новації варто поширювати в абсолютно стерильному контексті кіберсекʼюріті і комплаєнс-середовищі, аби не допустити витоку персональних даних клієнтів та співробітників. Також розуміємо етичні виклики: ШІ може давати доступ до маніпуляцій, у тому числі недобросовісним клієнтам, тож, аби уникнути цього, потрібен етичний кодекс щодо використання ШІ. Все це зараз у роботі і є одним із питань на порядку денному в ПУМБ.

Ще один виклик – делегування обов’язків із боку високопрофесійних фахівців штучному інтелекту. Буває, людям складно передати машинному інтелекту задачі, які виконувалися відточено і бездоганно. Це наче сумнів у їхній професійності. Однак це не так – це лише елемент спрощення їхньої роботи і вивільнення часу на важливіші завдання.

І одне з моїх головних завдань як СЕО ПУМБ – впроваджувати культуру інноваційності, відкритості до нових сучасних технологій та глибокого вивчення ШІ.

Сергій Черненко, голова правління ПУМБ, та Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine.Фото: Сергій Пірієв

Насправді ШІ-інструменти здатні не лише покращити операційну діяльність, а й ефективно протистояти ризикам, з якими стикаються банки і їхні клієнти, і природа яких також лежить у площині ШІ. Приклад – нещодавно шахраї за допомогою ШІ створили фото та відтворили рухи клієнтів однієї банківської установи та зламали їхні акаунти в банківському додатку. Завдяки ШІ зловмисники «оживили» фото, щоб пройти ідентифікацію в додатку, і в банку не виникло сумнів, що це реальний власник рахунку. Є другий шокуючий, але реальний кейс – фінансова служба британської компанії отримала відеодзвінок від керівника, де він перебуває в кабінеті в оточенні колег і видає інструкцію переказати $25 млн на певні рахунки. Фінансова служба не розпізнала діп-фейк і передала кошти шахраям. Ще один схожий випадок – асистентка фінансового директора компанії отримала аудіодзвінок, де він просить відправити скани важливих документів на певні поштові адреси. Її збентежило, що в її робочому акаунті немає таких адрес, і вона вирішила перевірити, передзвонивши керівникові. Виявилося, що він не давав таких розпоряджень, а шахраї використали його голос, записаний під час робочої конференції і з допомогою ШІ-програм спрограмували потрібний їм спіч. Добре налаштовані ШІ-системи допоможуть уникнути таких ситуацій, але, звісно, за умови належного нагляду і перевірки з боку високопрофесійної людини.

Як напрямок ШІ буде далі розвиватися в бізнес-екосистемі і банківській галузі зокрема? І чи може банк майбутнього існувати взагалі без людей? Технологічно, гадаю, так. Але банк – це не тільки про технології, це про довіру, про людей. Та чи може довго і успішно працювати бізнес, створений без людини, без її щирості та креативу? Адже часто краса, витонченість та ефективність замішані на людських помилках, емоційності, співчутті і харизмі. В цьому сенсі мені дуже близька японська філософія вабі-сабі, яка говорить про красу недосконалості. Чи може довершений штучний інтелект бути такою красою? Навряд.