SPP Development Ukraine завершує реалізацію сонячної електростанції на Київщині та працює над двома новими проєктами в інших регіонах

У селищній громаді Бучанського району Київської області завершується будівництво нової наземної сонячної електростанції проєктною потужністю 14 МВт (DC). Введення обʼєкта в експлуатацію заплановано на липень 2025 року. Розробником виступила група компаній SPP Development Ukraine, яка наразі виконує функції генерального підрядника (EPC) після передачі проєкту українському інвестору. Розповідаємо деталі

Станція стане однією з провідних за потужністю серед тих, що зводяться нині в центральній частині України.

Попри війну, сектор відновлюваної енергетики поступово відновлює динаміку: українські приватні інвестори повертаються до будівництва нових генеруючих об’єктів. Цьому сприяє як очікуване впровадження механізмів контрактів на різницю, так і зростаючий попит на автономні джерела живлення через вразливість централізованої генерації до атак.

Паралельно SPP Development Ukraine реалізує ще два проєкти: сонячну електростанцію потужністю 27 МВт у Західному регіоні та станцію на 2 МВт у Київській області для власного споживання.

Роман Петрученко CEO групи компаній «Ми фокусуємося на реалізації технічно надійних і масштабних проєктів, які відповідають усім вимогам українського та міжнародного ринку. Наша команда демонструє, що навіть під час війни можливо не лише зберігати експертизу, а й нарощувати обсяги будівництва». Читать больше Свернуть

Компанія спеціалізується на повному циклі реалізації об’єктів генерації та енергетичної інфраструктури, разом з автономними й резервними системами для підприємств, муніципалітетів і об’єктів критичної інфраструктури.

Надія Петрученко співзасновниця та директорка з розвитку бізнесу групи «Кожна станція, яку ми будуємо сьогодні – це крок до енергетичної стійкості країни завтра. Ми переконані, що саме приватний сектор має бути рушієм змін: відповідальним, технічно підготовленим і орієнтованим на довгостроковий результат. Для нас критично важливо не тільки будувати, а й залишати після себе систему, яка працює незалежно від зовнішніх викликів». Читать больше Свернуть

Детальніше про діяльність компанії – на офіційному сайті та LinkedIn-сторінці.