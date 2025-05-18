Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

SPP Development Ukraine завершує реалізацію сонячної електростанції на Київщині та працює над двома новими проєктами в інших регіонах /надано пресслужбою
Категорія
Партнерський матеріал
Дата

SPP Development Ukraine завершує реалізацію сонячної електростанції на Київщині та працює над двома новими проєктами в інших регіонах

Партнерський матеріал
Forbes Реклама

1 хв читання

надано пресслужбою

У селищній громаді Бучанського району Київської області завершується будівництво нової наземної сонячної електростанції проєктною потужністю 14 МВт (DC). Введення обʼєкта в експлуатацію заплановано на липень 2025 року. Розробником виступила група компаній SPP Development Ukraine, яка наразі виконує функції генерального підрядника (EPC) після передачі проєкту українському інвестору. Розповідаємо деталі 

Станція стане однією з провідних за потужністю серед тих, що зводяться нині в центральній частині України. 

Попри війну, сектор відновлюваної енергетики поступово відновлює динаміку: українські приватні інвестори повертаються до будівництва нових генеруючих об’єктів. Цьому сприяє як очікуване впровадження механізмів контрактів на різницю, так і зростаючий попит на автономні джерела живлення через вразливість централізованої генерації до атак.

Паралельно SPP Development Ukraine реалізує ще два проєкти: сонячну електростанцію потужністю 27 МВт у Західному регіоні та станцію на 2 МВт у Київській області для власного споживання.

SPP Development Ukraine завершує реалізацію сонячної електростанції на Київщині та працює над двома новими проєктами в інших регіонах /Фото 1

Роман Петрученко

CEO групи компаній

«Ми фокусуємося на реалізації технічно надійних і масштабних проєктів, які відповідають усім вимогам українського та міжнародного ринку. Наша команда демонструє, що навіть під час війни можливо не лише зберігати експертизу, а й нарощувати обсяги будівництва».

Компанія спеціалізується на повному циклі реалізації об’єктів генерації та енергетичної інфраструктури, разом з автономними й резервними системами для підприємств, муніципалітетів і об’єктів критичної інфраструктури.

Надія Петрученко

співзасновниця та директорка з розвитку бізнесу групи

«Кожна станція, яку ми будуємо сьогодні – це крок до енергетичної стійкості країни завтра. Ми переконані, що саме приватний сектор має бути рушієм змін: відповідальним, технічно підготовленим і орієнтованим на довгостроковий результат. Для нас критично важливо не тільки будувати, а й залишати після себе систему, яка працює незалежно від зовнішніх викликів».

Детальніше про діяльність компанії – на офіційному сайті та LinkedIn-сторінці.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні