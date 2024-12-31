Starlit: ментор для бʼюті-підприємців та сервіс нового рівня для кінцевих споживачів

В 2023 році в Starlit розпочали новий етап трансформації, змінивши парадигму надання послуг з дистрибʼюторського бізнесу на Beauty business mentor, що допомагає В2В-клієнтам компанії розвиватися та зростати. Про деталі цієї трансформації, а також про те, як змінюються інші українські компанії під час війни – в матеріалі Forbes BrandVoice

Понад 17 років компанія Starlit є провідним українським дистриб’ютором косметичних марок із США, Великої Британії, Франції та Нідерландів, серед яких – Medik8, Perricone MD, RevitaLash та інші. Наразі у неї 1,5 тисячі активних клієнтів – медичних центрів, клінік, ритейл-локацій та приватних косметологів. Маючи потужну клієнтську базу та відчуваючи відповідальність перед партнерами, команда Starlit працювала під час пандемії та повномасштабної війни. Попри всі виклики, команді Starlit вдається масштабувати бізнес, інвестуючи в нові напрями.

Команда Starlit

Розвиток попри все

Тетяна Таран засновниця Starlit Читать больше Свернуть

Останній рік ми присвятили внутрішньому навчанню, щоб глобально змінити вектор розвитку бізнесу. Надавати якісний продукт дійсно важливо, втім набагато цікавіше – створювати та підтримувати ком’юніті ефективних українських б’юті-підприємців. Саме цим ми зараз і займаємось.

Наша мета – сприяти масштабуванню українського ринку краси через комунікацію з кожним окремим партнером, який має амбітні цілі.

За цей час наші менеджери з продажу трансформувались у Business Development Manager. Вони підтримують клієнта у багатьох процесах, у тому числі у впровадженні метрик для оцінки ефективності бізнесу.

Ми також доповнили звичний для наших клієнтів офлайн-формат цифровими інструментами. Зокрема, запустили застосунок, який оптимізує співпрацю з партнерами. В ньому можна знайти інформацію про продукти нашого портфелю, зручно здійснити замовлення товару, відслідкувати свій прогрес та щабель у системі лояльності. Це нововведення заощаджує час партнера й менеджера в операційних процесах, дозволяючи використати його для стратегічного планування та практичного втілення цілей.

У роботі з клієнтами ми керуємось багаторічним досвідом, отриманим від співпраці з українськими та зарубіжними експертами. У нашому портфелі – 16 брендів з потужними командами. Вони хочуть ділитися знанням, а ми своєю чергою використовуємо це для розвитку клієнтів.

Я переконана, що досвід всесвітньо відомих міжнародних марок щодо закупки, поставки та маркетингу буде дуже корисним нашим підприємцям на будь-якому з етапів їхньої діяльності.

Ще одним важливим для компанії планом є запуск диджитального проєкту, який змінить уявлення кінцевого споживача про догляд за собою та значно покращить його споживацький досвід. Ми почали роботу над ним ще у 2020 році, і зараз, після тривалої паузи, поновили. Крім менторства для бізнес-партнерів, нам цікаво масштабуватись і в контексті стосунків з кінцевим споживачем через бренди портфелю. Це буде не просто онлайн-платформа чи магазин для продажу косметики, а місце, в якому людина зможе отримати відповіді на всі питання щодо косметики та сформувати для себе рутину, яка відповідає саме її вимогам. Лонч платформи запланований на березень 2025 року.

Взагалі, вважаю, що ми не можемо зупинятись – заради команди, країни, наших захисників та партнерів. Тож Starlit продовжуватиме динамічний шлях, окреслюючи Україну на мапі бізнесових пріоритетів іноземних брендів та бʼюті-спільноти загалом.

Ольга Роєнко серійна підприємниця та бізнес-консультантка Для мене, як бізнес-консультантки, це кейс про лідерство, зрілість і відповідальність, адже інститут менторства – це про щире бажання допомогти зрости іншим. У компанії розуміють, що для успішної роботи б’юті-підприємствам потрібні не лише високоякісні продукти, а й системні знання з управління, масштабування та розвитку. Саме тому вона бере на себе роль ментора, що підтримує партнерів у кожному аспекті ведення бізнесу. Це яскравий приклад, який заслуговує на наслідування, адже він показує, як бізнес може активно сприяти зростанню всієї індустрії. Читать больше Свернуть

Як змінились інші українські компанії за час війни

Іван Плачков співвласник виноробні «Колоніст» Розташована на півдні Одеської області наша сімейна виноробня «Колоніст» була заснована в 2005 році. Сьогодні ми виготовляємо близько 300 000 пляшок вина на рік, 90% яких продаємо в Україні, а решту експортуємо у Великобританію, Канаду, Швецію та Німеччину. Ще у 2020 році, під час пандемії, ми почали посилювати експансію на західні ринки. Щоб житель європейської країни обрав українське вино, воно дійсно має бути високої якості. Для досягнення цієї мети ми проінвестували в сучасне обладнання, що дало змогу покращити ферментацію та фільтрацію нашого продукту. Найбільшою проблемою під час війни для нас стала нестача електроенергії. Тому в 2023 році на виноробні ми побудували сонячну електростанцію потужністю 150 кВт. Це дозволяє не тільки заощадити на оплаті електроенергії, а й отримувати додатковий дохід, адже ми використовуємо не всю потужність станції, і вихідні залишки продаємо. Це приносить додаткових 30-40 000 грн на місяць. У подальшому плануємо збільшити потужність електростанції, щоб продавати більше електроенергії. Читать больше Свернуть

Аліна Долініна засновниця бренду Have a Rest До повномасштабної війни головною місією нашого українського бренду валіз та аксесуарів для поїздок Have a Rest було надихати людей на подорожі. Але після 24 лютого 2022 року, коли українцям довелось пакувати «все життя» в одну валізу, розуміння цієї місії змінилось. Валіза стала більше, ніж символом подорожей. Для мільйонів людей вона перетворилася на другий дім. Ми зрозуміли, що валіза має слугувати не тільки надійним супутником у подорожах, а й обʼєднувати людей у непрості часи. Сьогодні ми прагнемо, щоб наш продукт залишався впізнаваним будь-де і українці могли ідентифікувати одне одного за валізою у всьому світі. Щоб підтримати українців, яким довелося тікати від війни, ми запустили ініціативу Have A Chance. В її рамках можна купити валізи, які мають незначні недоліки, зі знижками. Під час російсько-української війни ми в Have a Rest також переосмислили довгострокові цілі і вперше провели стратегічну сесію, де визначили візію компанії на 10 років. Одне з наших головних прагнень – створювати більше продуктів в Україні, підтримуючи економіку. Ми розширили команду, залучили нового CEO, змінили структуру і почали активно шукати нові можливості для розвитку. Наприклад, незабаром плануємо вийти на ринок США. Читать больше Свернуть