Стратегія турботи VARUS: бізнес, що починається з людини

Перший супермаркет VARUS відкрився у 2003 році в Дніпрі. Сьогодні мережа об’єднує 116 магазинів по всій Україні та має власний інтернет‑магазин VARUS.UA. Протягом багатьох років компанія зберігає незмінний фокус на головному – людині.

Наталія Азюковська, виконавча директорка VARUS «Стратегія VARUS починається з людини – співробітника, клієнта, партнера. Всі процеси, від цифровізації до автоматизації, народжуються з розуміння потреб клієнтів». Читать больше Свернуть

Людяна комунікація

VARUS бачить у клієнті не просто покупця, а людину зі своїми звичками, потребами й настроєм. Тому бренд вибудовує спілкування на емпатії, довірі та щирій турботі.

Фото надано пресслужбою VARUS

Анна Луганська, директорка з маркетингу VARUS «Ми прагнемо, щоб кожен клієнт відчував: його розуміють, цінують і чують». Читать больше Свернуть

Такий підхід дає реальні результати: за перше півріччя 2025 року товарообіг мережі зріс на 18,1%, а до держбюджету компанія сплатила 1,049 млрд грн податків.

Енергія турботи

Турбота VARUS – це і про стабільність. Навіть у часи відключень електроенергії магазини мають працювати, продукти – залишатися свіжими, а покупки – безпечними та комфортними.

Компанія вже реалізує масштабну енергетичну програму: у мережі послідовно вводять в експлуатацію сонячні електростанції загальною потужністю 4800 кВт, які щороку генеруватимуть понад 5 млн кВт·год власної електроенергії. Всі магазини оснащено генераторами, а спільно зі шведською інженерно‑консалтинговою компанією VARUS провів енергоаудит і запровадив систему енергоефективності – нові об’єкти відповідають сучасним «зеленим» стандартам споживання енергії.

«Стабільність енергопостачання – це гарантія свіжих продуктів і довіри клієнтів», – наголошує Наталя Азюковська.

Розвиток e-commerce

У VARUS турбота про людей не зупиняється на фізичних магазинах – компанія переносить її й у цифровий простір. Онлайн-магазин стає технологічною платформою, що створена для зручності та комфорту клієнтів. Нову e-commerce-стратегію запустили в липні 2025 року, і вже за минулі три місяці онлайн-доходи зросли на 25%, а середній чек – на 18%.

Олег Спірін, CEO напряму VARUS.UA «Інноваційність стратегії VARUS.UA у тому, що ми прагнемо перейти від звичайного продуктового кошика до закриття життєвих сценаріїв наших клієнтів». Читать больше Свернуть

Турбота про команду

У команді VARUS – понад 8000 співробітників. Компанія створює середовище розвитку та поваги.

Програма «Кухня талантів» дала змогу 92 учасникам піднятися кар’єрно, ще 36 продовжують навчання. VARUS активно впроваджує інклюзивність: разом з ізраїльським інститутом проводить аудит і створює програми адаптації для ветеранів і людей з особливими потребами. Компанія підтримує мобілізованих працівників – залишається з ними на зв’язку, допомагає з обладнанням і транспортом.

Лише у 2025 році VARUS інвестував понад 11 млн грн у соціальні ініціативи, передав 36 автомобілів ЗСУ та допоміг 4000 тваринам у притулках через акцію «Доброгривня».

Комфортне партнерство

Турбота про людей – це про партнерів також. VARUS створив платформу Partner 2.0 – онлайн-ком’юніті для ефективної співпраці, заявок і аналітики. У ній уже понад 1400 партнерів.

«Цифрова трансформація – це турбота про людей, бо вона спрощує життя й робить бізнес прозорішим», – зазначає Наталія Азюковська.

Люди для людей

VARUS будує культуру щирості та взаємної підтримки. Символом цієї філософії став фотопроєкт «Люди для людей», що показує справжні історії працівників.

Фотопроєкт «Люди для людей» Фотопроєкт «Люди для людей» Предыдущий слайд Следующий слайд

«Ми хотіли подякувати тим, хто щодня на передовій сервісу», – пояснює Анна Луганська. Виставка стартувала всередині компанії, далі – у БФК LAKE PLAZA у Києві й інших містах.

Фотопроєкт «Люди для людей» Фотопроєкт «Люди для людей» Предыдущий слайд Следующий слайд

«Навіть невеликий прояв уваги може стати світлом для тих, хто поруч, – підсумовує Наталія Азюковська. – Ми продовжуємо інвестувати у людей, спільноту й технології, які роблять бізнес сильнішим, а суспільство – стійкішим».