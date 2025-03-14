«Свобода руху, помножена на свободу експериментів, – це те, чим ми пишаємося», – Тарас Гошовський, ІТ та диджитал-директор МХП

Як міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП задає планку в диджитал-трансформації українським та європейським виробничим компаніям

Згідно з дослідженням Forbes Ukraine та KPMG, проведеним минулого року, 60% українських компаній продемонстрували значне прискорення темпів цифровізації після початку великої війни. Зокрема, МХП з початку повномасштабного вторгнення проінвестувала понад $27 млн у диджитальну трансформацію. Компанія продовжує впровадження портфеля проєктів SAP, розпочате у 2020 році. Цифровізація з SAP охоплює всі сфери: від виробництва до управління персоналом і побудови взаємовідносин з клієнтами. Як саме це вплинуло на ефективність бізнес-процесів компанії? Про ключові досягнення, найбільші ІТ-продукти та формування команди в інтервʼю Forbes BrandVoice розповів Тарас Гошовський, директор з інформаційних та диджитал-технологій МХП.

Про роль ШІ-технологій

Без ШІ-технологій сьогодні не обходиться майже жодне велике підприємство. В яких напрямах діяльності МХП ці інструменти найефективніші?

Почну з того, що з погляду диджитальності та використання AI-технологій аграрний сектор нині на три-чотири щаблі вище, ніж деякі індустрії. Ще у 2020-му МХП стартував розробку власного ШІ-асистента Smart TA, який аналізує поточні параметри у пташниках і в режимі реального часу керує мікрокліматом. Саме тому найбільш ефективно AI-технології проявляють себе у виробничих процесах. Завдяки Smart TA робота зоотехніків стала не просто швидшою, а якісно трансформувалась. Без AI неможливо обійтись і в аграрному напрямі. Адже у МХП потрібно швидко і якісно обробити 360 000 га землі. Тож ми розробляємо автоматизовану AI-based-систему, що автоматично формує структуру посівних площ, визначає оптимальну технологію вирощування, дозволяє в будь-який момент враховувати фактичні дані на дату актуалізації та прогнозувати вплив ключових факторів на врожайність, а агроном-технолог коригує лише окремі технологічні прийоми.

Щодо виробництва торік ви запустили ще один пілотний проєкт з використанням ШІ. Як саме він працює?

Проєктна команда розробила комплексну систему управління м’ясопереробним виробництвом Data Model Meet Processing, що базується на алгоритмах штучного інтелекту. Вона аналізує великі дані, створює математичні моделі та дає рекомендації щодо налаштувань обладнання. Це забезпечує оперативне реагування та внесення оптимальних змін налаштувань обладнання або технологічних процесів. Результат – підвищення коефіцієнтів виходів мʼяса та ще жорсткіший контроль якості продукції.

Минулого року проєкт був спрямований на збільшення виходу мʼяса з ніжок, а цього року працюємо над такими частинами, як крило і різка філе. Система аналізує вагу кожної тушки, що надходить на лінію. Якщо відхилення від очікуваної ваги становить 150 г або більше, ШІ автоматично дає команду на переналаштування обладнання – відбувається зміна параметрів. Завдяки цьому ми досягли збільшення виходу мʼяса ніжки на 1,6% у загальному обсязі виробництва. Ця система вже довела свою ефективність, і ми плануємо продовжувати її розвиток для оптимізації обробки всіх частин птиці.

Чи плануєте ви продавати власні розробки іншим компаніям?

Так, ми вже ведемо переговори, але наразі не можемо розголошувати деталі.

Наша мета – не просто одноразово продати технологію. Ми прагнемо закріпити технологічне лідерство за МХП у Європі.

Вже зараз, зокрема, завдяки новим технологіям та експертизі ми демонструємо свою перевагу і показуємо, чому, власне, досягаємо таких результатів. Це не просто про заробіток, а про спосіб продемонструвати високу компетентність українських фахівців.

Автоматизація як фундаментальний принцип

Як саме цифрова трансформація SAP покращила процеси в МХП?

У межах впровадження програми SAP ми автоматизуємо всі існуючі бізнес-процеси та замінюємо локальні інформаційні системи. В результаті централізації ми можемо координувати графіки замовлення, відлову та забою птиці, різки та виробництва, доставки продукції, забезпечуючи її максимальну свіжість. Система розраховує, яку птицю необхідно відібрати та коли її доставити, щоб процес відвантаження клієнтам відбувався якомога швидше. Це допомагає мінімізувати втрати через списання, адже на реалізацію продукції із семиденним терміном придатності є шість днів.

Які напрями в МХП сьогодні найбільш автоматизовані?

Три основних блоки – виробництво, закупівлі та HR. Окрему увагу хотів би приділити автоматизації HR-процесів. Такі процеси, як рекрутинг, навчання, розвиток та оцінка персоналу, вже давно автоматизовані й інтегровані в систему SuccessFactors. Також активно впроваджуються АІ-based-рішення в екосистему рекрутингу. Тут у нас вже інтегровані SAP SuccessFactors, портал MHP4U та карʼєрний чат-бот, а АІ-технології допомагають оптимізувати рутинні завдання та спрямувати ресурс спеціалістів на інші, більш стратегічні завдання. Ця екосистема значно підвищує ефективність процесу залучення кандидатів, покращує їхній досвід і спрощує рекрутинг, особливо враховуючи масштаб компанії з 36 000 співробітників.

Як проходить процес цифрової трансформації?

На жаль, через війну реалізація проєкту в Україні призупинена з лютого 2022 року. І оскільки німецька SAP не погоджує присутність своїх фахівців в Україні, ми вирішили перенаправити їх на наші підприємства у Південно-Східній Європі – потужності Perutnina Ptuj, яка стала частиною МХП у 2019 році. Сьогодні ми повністю впровадили SAP S4HANA у Хорватії та Сербії, наразі маємо проєкт у Боснії та Герцеговині. Таким чином, на всіх наших балканських активах ми завершуємо етап розгортання проєкту. Трансформацію проводить внутрішній центр експертизи SAP спільно з працівниками бізнес-підрозділів.

Про протидію кіберзагрозам

У ніч проти 22 січня МХП зазнала масштабної хакерської атаки. Яких заходів ви вжили, щоб підвищити рівень кібербезпеки компанії після атаки?

Кібератаки – не новина в сучасному світі. Якщо кілька років тому основними цілями кібератак була енергетика, нафтогазова галузь, органи державної влади та телекомунікаційні компанії, то останнім часом до вектора атак додалися фармацевтична й агроіндустрія. Дійсно, у січні ми пережили наймасштабнішу кібератаку за всю історію МХП. Звісно, це спричинить певні зміни у наших внутрішніх процесах, про які ми не будемо говорити публічно. Але відверто можу сказати: цей інцидент підтвердив ефективність нашого підходу до моніторингу. Багаторічна робота з розробки політик і процедур безпеки дала результати. Сьогодні ми вдосконалюємо цю систему – додаємо нові інструменти для розширення моніторингу нашого периметру та посилюємо процедури резервного копіювання. Адже попри те, що в інформаційній безпеці немає ідеального рішення, яке б гарантувало захист на 100%, ми постійно прагнемо до поліпшення, розуміючи, що цей шлях не має кінцевої точки.

Чи є якийсь «золотий стандарт» – набір правил і процесів, які знизять вплив кібератаки?

Підвищення цифрової грамотності та загальної обізнаності співробітників є ключовим елементом сучасного стандарту безпеки. На жаль, в Україні лише одиниці компаній системно працюють над цим. Також, прагнучи заощадити гроші, спеціалісти часто ігнорують системи резервного копіювання, що відповідають правилу 3-2-1 – так само, як і нехтують базовим захистом мережевого периметра. Більшість покладається на плани відновлення після катастроф (DRP), але без належної системи резервного копіювання та заходів із захисту периметра ці плани часто стають неефективними.

Минулого року МХП першою в Україні отримала міжнародну сертифікацію ISO 22301, що свідчить про те, що ми маємо системний підхід до управління ризиками та забезпечуємо стабільну роботу всіх систем і сервісів. Ми відкриті до обговорення та обміну досвідом з іншими компаніями. В умовах війни, яка триває і у кіберпросторі, потрібно обʼєднувати зусилля та ділитися знаннями для підвищення стійкості українського бізнесу.

МХП першою в Україні отримала міжнародну сертифікацію ISO 22301. Фото: пресслужба МХП

Кадрові виклики

У 2024 році IT-ринок змінився: став ринком роботодавця. Як це позначилося на наймі IT-спеціалістів у МХП?

За останні два десятиліття ринок праці в ІТ пережив не одну зміну, і нинішня ситуація – щонайменше третій випадок, коли він стає ринком роботодавця. Цього разу причина криється у стрімкому зростанні кількості фахівців – популярність галузі спричинила масований приплив в ІТ-сферу людей з інших професій. Ще до повномасштабного вторгнення ринок був надто перегрітий, а війна тільки посилила цю тенденцію. Проте кількість не означає якість. Щоб знайти сеньйор-спеціаліста сьогодні, як і раніше, потрібно розглянути не менше 20 кандидатів. У цьому сенсі нічого не змінилось. Наразі з 360 спеціалістів у нашому підрозділі ІТ десь 55% – це сеньйор-фахівці.

Чи означає це, що ви зацікавлені тільки в досвідчених фахівцях?

Ні, ми розвиваємо всю команду. З одного боку, керуємось принципом Internal First – ми знаємо, що можемо дати сильну експертизу та знання і всередині зростити фахівців топового рівня. Так само ми готові інвестувати в студентів і регулярно набираємо групи молодих спеціалістів. Наприклад, з останнього набору шістьом з 11 стажерів ми запропонували роботу в компанії.

З іншого боку, МХП зараз шукає проєктних менеджерів, продакт-овнерів, консультантів SAP, ABAP-розробників, фулстек-девелоперів та дата-інженерів. Сьогодні МХП, як ніколи, може конкурувати з аутсорсинговими IT-компаніями. У нас 15–25 стратегічних проєктів щорічно, беклоги розвитку продуктів на три роки вперед, ми не залежимо від ризик-асесменту іноземних замовників, пропонуємо ринкову зарплату.

І, що важливо, в МХП можна отримати відчуття особистого внеску та реального впливу на результат. Тут кожен може стати частиною масштабних змін, бачити плоди своєї роботи та відчувати гордість за досягнуте.

Ми даємо реальні можливості для зростання, свободу в ухваленні рішень та реалізації амбітних проєктів. Я впевнено можу сказати, що ми не даємо просто роботу, це нецікаво ні для нас, ні для людей. Простір для розвитку та самореалізації – так.

Фото: пресслужба МХП

Які ще сильні сторони МХП як роботодавця?

Ми створили унікальну культуру. І це не тільки про класні зарплати чи комфортний офіс. МХП робить ставку на постійне навчання та розвиток співробітників, ми надаємо можливості для горизонтального та вертикального карʼєрного зростання. Кожен співробітник може розширити свої знання та досвід, спробувати себе в нових ролях, поєднувати різні функції.

Ми також заохочуємо команду до пошуку нових ідей. Багато наших успішних продуктів, як-от Smart TA, народилися саме з таких ініціатив. Ми відкриті до співпраці з талановитими людьми, які готові реалізовувати найсміливіші ідеї. Свобода руху, помножена на свободу експериментів, – це те, чим ми пишаємося.