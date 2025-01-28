30 чемпіонів диджиталізації

Forbes Ukraine та KPMG в Україні вперше дослідили рівень диджиталізації вітчизняного бізнесу. Перед вами – 30 українських компаній, які зайшли далі за всіх

60% українських компаній прискорили темпи диджиталізації після початку повномасштабного вторгнення, свідчить дослідження «Чемпіони диджиталізації» від Forbes Ukraine та KPMG в Україні. Найпопулярніша технологія – хмарні сховища. Їх використовують понад 90% опитаних компаній. Мігрувати в хмару бізнес змусило повномасштабне вторгнення – російські обстріли створювали загрозу фізичного знищення серверів.

«METRO Україна», ПриватБанк, Sense Bank та Interpipe вказали міграцію як найдорожчі проєкти за останні три роки, свідчить список «Чемпіони диджиталізації». Найбільше в ньому компаній із сектору виготовлення напоїв та тютюнових виробів (сім), далі – торгівля (шість) та фінанси (чотири).

Останні найщедріше інвестують у диджиталізацію – до 20% річного доходу, йдеться в дослідженні KPMG в Україні.