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30 чемпіонів диджиталізації /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine
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Forbes Digital

30 чемпіонів диджиталізації

7 хв читання

Forbes Ukraine та KPMG в Україні вперше дослідили рівень диджиталізації вітчизняного бізнесу. Перед вами – 30 українських компаній, які зайшли далі за всіх

60% українських компаній прискорили темпи диджиталізації після початку повномасштабного вторгнення, свідчить дослідження «Чемпіони диджиталізації» від Forbes Ukraine та KPMG в Україні. Найпопулярніша технологія – хмарні сховища. Їх використовують понад 90% опитаних компаній. Мігрувати в хмару бізнес змусило повномасштабне вторгнення – російські обстріли створювали загрозу фізичного знищення серверів.

«METRO Україна», ПриватБанк, Sense Bank та Interpipe вказали міграцію як найдорожчі проєкти за останні три роки, свідчить список «Чемпіони диджиталізації». Найбільше в ньому компаній із сектору виготовлення напоїв та тютюнових виробів (сім), далі – торгівля (шість) та фінанси (чотири).

Останні найщедріше інвестують у диджиталізацію – до 20% річного доходу, йдеться в дослідженні KPMG в Україні.

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