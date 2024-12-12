Технологічний акселератор. Як компанія INSORTEX автоматизує виробництва

Компанія INSORTEX автоматизувала понад 1500 виробництв, а нещодавно відкрила лінії у Франції. Її обладнання стало частиною першої у світі фабрики, що перетворює опале листя на папір – як це працює

Сьогодні переробна промисловість стає ключовим напрямом розвитку економіки України, що отримує дедалі більше підтримки на державному рівні. Цю тенденцію підприємець із Полтави Далєр Саідов, здається, передбачив ще у 2019 році, коли заснував компанію INSORTEX. Його мета була проста, але амбітна: вдосконалити виробничі процеси українського бізнесу.

Завдяки високоякісному обладнанню, яке створює INSORTEX, вітчизняні підприємства отримали можливість не лише переробляти сировину, але й випускати продукцію з доданою вартістю, що відповідає міжнародним стандартам. Так компанія робить внесок у зміцнення економіки, стимулюючи створення конкурентоспроможних товарів, здатних підкорювати глобальні ринки.

Попри складнощі пандемії та виклики повномасштабного вторгнення, INSORTEX демонструє динамічний розвиток, зберігаючи фокус на інноваціях та адаптації до потреб клієнтів. Forbes BrandVoice розповідає про проєкти компанії, які надихають інших і є прикладом стійкості та креативності в українському бізнесі.

Як INSORTEX виводить інші бізнеси на новий рівень

У 2019 році INSORTEX розпочав діяльність із виробництва обладнання для сортування та переробки ягід. Швидко завоювавши провідні позиції у цій ніші, компанія почала розробляти рішення для автоматизації бізнесу в найрізноманітніших галузях. Це стало відповіддю на проблему дефіциту кадрів, яка виникла ще до великої війни, але сьогодні переросла у масштабну кризу.

«Це були непрості часи, – згадує запуск бізнесу Далєр Саідов. – Спочатку ринок паралізував коронавірус, потім почалося повномасштабне вторгнення».

«Але компанія вистояла, збільшила обсяги виробництва та розширила команду. Секрет нашого успіху – у швидкій адаптації до потреб клієнтів і українського бізнесу загалом».

Далєр Саідов, засновник компанії INSORTEX

З того часу INSORTEX значно розширив портфоліо, створюючи інноваційні та практичні проєкти для різних галузей:

лінії з обробки та передпродажної підготовки птиці; сміттєсортувальні комплекси із сортування твердих побутових відходів; лінії для очистки та сортування волоського горіха; вакуумні маринатори для м’яса; обладнання для бланшування грибів; комплекси з переробки овочів і фруктів на пюре; сортувальні системи для поштових компаній; металодетектори; товари для відпочинку, як-от лофт-меблі, чани та купелі для купання; опалювальне обладнання – булерʼяни, печі та твердопаливні котли; рішення для благоустрою міст і селищ – велопарковки, автобусні зупинки, сміттєві баки, стелли тощо.

Далєр Саідов підсумовує: із моменту створення компанія INSORTEX автоматизувала понад 1500 різноманітних виробництв і невпинно продовжує удосконалювати обладнання та розширювати спектр діяльності. Інноваційний відділ компанії постійно працює над пошуком нових рішень, перетворюючи сміливі ідеї на реальність. Але часто саме клієнти надихають своїми нестандартними завданнями, на які INSORTEX відповідає.

Варто зазначити, що діяльність компанії виходить далеко за межі приватного сектору. INSORTEX співпрацює з територіальними громадами, допомагає місцевому самоврядуванню, школам і лікарням. Наприклад, компанія виготовляє необхідні металеві вироби: лавки, урни, візки, драбини та інше, тим самим сприяючи розвитку місцевої інфраструктури.

Чому обладнання для переробки ягід стало головним напрямом

Одним із ключових напрямів виробництва INSORTEX є створення обладнання для сортування та переробки ягід. Як пояснює Далєр Саідов, цей вибір не був випадковим: «Проаналізувавши ринок, ми побачили, що Україна є одним із провідних світових виробників ягід. Щороку попит на ягідні культури зростає, як і обсяги міжнародної торгівлі. Це створило потребу в якісному обладнанні для підвищення стандартів продукції та збільшення обсягів виробництва. Ми вирішили відповісти на цей виклик комплексно, розробивши рішення для всіх етапів переробки як свіжої, так і замороженої ягоди».

Обладнання INSORTEX для сортування та переробки ягід

Компанія INSORTEX пропонує широкий спектр обладнання для агропереробників, що охоплює практично всі ключові етапи технологічного процесу. У своєму арсеналі підприємство має понад 30 найменувань високотехнологічного устаткування, яке дає змогу клієнтам комплексно підходити до переробки сільськогосподарської продукції.

Обладнання INSORTEX

Обладнання INSORTEX забезпечує повний технологічний цикл: від очищення сировини до її остаточної підготовки та пакування. Це включає різноманітні операції: миття та полірування продукції, її осушування та подрібнення, калібрування та інспекційний контроль, видалення зайвих домішок, транспортування та фотосепарацію.

Особливістю пропозицій компанії є глибока технологічність рішень. Наприклад, устаткування дає змогу не лише очистити продукт від гілок і листя, але й провести металодетекцію, рентген-перевірку ягід і здійснити точне фасування. Така комплексність обладнання створює реальні можливості для агропідприємств нарощувати експортний потенціал і виробляти продукцію з високою доданою вартістю.

Обладнання INSORTEX

Обладнання INSORTEX фактично перетворює локальні ягідні господарства на потужні виробничі підприємства з міжнародним потенціалом. Головним фактором, що сприяє цьому, є унікальний підхід до кожної ягідної культури: полуницю треба помити, очистити від піску та просушити перед заморожуванням, а потім відкалібрувати, розфасувати і перевірити на вміст металів та іншого сміття, яке могло потрапити в упаковку під час збору ягоди та інспекції;

малину зазвичай калібрують, подрібнюють, просіюють від плісняви, пропускають через фотосепаратор, перевіряють на вміст металів;

чорницю треба відокремити від плодоніжки, обдути від листя і дрібного сміття, відполірувати та відкалібрувати;

бузину – відокремити від китиці;

обліпиху необхідно відділити від гілок;

лохину потрібно відкалібрувати і зберегти наліт, який збільшує термін її придатності. Читать больше Свернуть

«Все це наша компанія вивчала на власному досвіді та отримувала рекомендації під час співпраці з кращими агрономами України, – ділиться Далєр Саідов. – Саме постійне вдосконалення обладнання, гнучкий підхід і швидке розв’язання поставлених завдань вивело нас у провідні гравці цього ринку».

Команді INSORTEX особливо цікаво спостерігати, як рік від року активно розвиваються їхні клієнти, як покращується якість виробленої продукції, збільшується додана вартість і продуктивність виробничого процесу. Деякі виробники знаходяться на початку цього шляху саме зараз, і їм варто придивитися до нових можливостей.

«Всі зазвичай починають вирощувати і збувати свіжу ягоду, часто навіть не сортовану за мінімальну ціну, – розповідає про типовий шлях українських виробників ягід Далєр Саідов. – Але згодом, коли обсяги зростають, наші клієнти починають задумуватися над заморожуванням, фасуванням та подальшою переробкою ягоди на пюре, джеми соки тощо. Це збільшує вартість і терміни зберігання продукції. Завдяки цьому агропідприємства масштабуються і розпочинають експортні поставки, що розвиває ягідний бізнес України загалом».

Як INSORTEX допомагатиме українському стартапу Releaf PAPER переробляти опале листя

INSORTEX – компанія, що впроваджує передові технології у виробництво обладнання для різних галузей, а не тільки для переробки ягід. Найцікавіші результати, вочевидь, має продемонструвати симбіоз з інноваційними стартапами.

Одним із таких проєктів стала співпраця INSORTEX із компанією Releaf PAPER, яка є розробником запатентованої технології виробництва паперу з опалого листя. Співзасновником стартапу є молодий український винахідник Валентин Фречка. Ще зі шкільного наукового проєкту він прагнув знайти спосіб отримання целюлози для виробництва паперу із сировини, яка буквально лежить під ногами – опалого листя. У результаті йому вдалося винайти економічно вигідну технологію переробки цього відходу, який щоосені створює чимало клопоту для міст і селищ.

Промислова лінія з виробництва паперу з опалого листя

Щоб масштабувати процес переробки опалого листя у папір, виникла потреба в специфічному устаткуванні. Тому компанія Releaf PAPER навесні 2024 року звернулася до INSORTEX із проханням виготовити нестандартне обладнання і долучитися до інноваційного проєкту – першої у світі промислової лінії з виробництва паперу з опалого листя.

«Конструкторський відділ компанії швидко розробив і надав готове рішення технологічного процесу, після чого компанії підписали контракт і почали виробництво. Після монтажу та тестового запуску 14 листопада 2024 року відбулося офіційне відкриття першого у світі індустріального виробництва целюлози з опалого листя у французькому місті Ле Мюро». Далєр Саідов про партнерство з Relief PAPER

Інженери INSORTEX створили та впровадили частину виробничої лінії, яка готує опале листя до переробки. Розпушування, очищення від каміння та сміття, транспортування і сушка – усі ці процеси тепер автоматизовані. Завдяки цим технологіям Releaf PAPER взяла на себе амбітну місію – назавжди позбавити Париж проблеми опалого листя.

Цей проєкт не просто про технології – він про майбутнє, де українські інновації задають тон глобальним трендам і стають двигуном сталого розвитку. І хто б міг подумати, що саме опале листя стане матеріалом, здатним змінити світ.