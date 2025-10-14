«Це робота-місія, яка відкрила нові сенси і пробудила глибоку любов до України та її людей», – Аксель Берналь, нова CEO LEROY MERLIN в Україні про особливу культуру компанії та цінності. Перше велике інтервʼю

Понад 17 років в Україні працює міжнародна мережа будівельних гіпермаркетів LEROY MERLIN – одна з найбільших у Європі за обсягом продажів товарів для ремонту та облаштування житла. Загалом у компанії працює 115 000 співробітників, з яких понад 600 – в Україні. З вересня минулого року український підрозділ очолює француженка Аксель Берналь, яка не побоялася приїхати працювати і жити в Україні під час повномасштабної війни. Завдяки їй українські співробітники відчули на собі, що таке культура взаємної підтримки, і стали її амбасадорами

«Для мене це не просто робота, я щиро захоплююсь українцями, – говорить Аксель Берналь. – Мета LEROY MERLIN – побудувати тут такий самий великий бізнес, як і в Європі, але із серцем і увагою до кожного, хто робить його можливим, бо саме люди є справжньою цінністю».

Як корпоративна культура може справді покращити добробут співробітників? Про це Аксель Берналь, CEO LEROY MERLIN Україна, розповіла в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Лідерство в кризу

Що спонукало вас переїхати в країну, що знаходиться у стані війни?

Два роки тому я працювала у французькому Авіньйоні. Мені там було добре, але в межах програми ADEO є можливість подаватися на міжнародні місії – я розглядала Іспанію, Португалію. Аж раптом мій керівник запропонував Україну. Перша реакція була цілком природною – шок. Я бачила лише те, що показували по телебаченню, але не хотіла робити висновки зі страшних картинок, тому вирішила поїхати сюди на тиждень. Пам’ятаю, як перетинала кордон і була трохи налякана. Але той тиждень в Києві змінив усе.

Перше, що мене вразило, – люди. У Франції я теж мала сильну команду, але тут побачила інший масштаб – стійкість, гідність, внутрішню силу. Друге приємне враження – столиця України. Я потрапила у красиве, сучасне, живе місто, й одразу закохалася в нього. А потім був момент, який все вирішив остаточно. Ми поїхали на відкриття відновленого нашим благодійним фондом Solidarity будинку в Ірпені. Колись він був повністю зруйнований, а тепер родини поверталися додому. Я бачила усмішки, надію, сльози радості, і всередині мене щось перемкнулося. Я відчула, що хочу бути тут не як гість, а як людина, яка може бути корисною.

Будинок до ремонту, вул. Ново-Оскольська, 2є-2ж, м. Ірпінь Будинок до ремонту, вул. Ново-Оскольська, 2є-2ж, м. Ірпінь Будинок до ремонту, вул. Ново-Оскольська, 2є-2ж, м. Ірпінь Будинок до ремонту, вул. Ново-Оскольська, 2є-2ж, м. Ірпінь Предыдущий слайд Следующий слайд

Опис проєкту: Будинок був зруйнований навесні 2022-го під час обстрілів Ірпеня російськими військовими: монолітні перекриття і дах були понівечені, у деяких квартирах не залишилося навіть стін, вибиті 90% вікон. LEROY MERLIN разом із фондом Solidarity виділили 10 млн грн. Кошти були спрямовані на закупівлю будівельних матеріалів та оплату ремонтних робіт. Зусилля фонду були спрямовані на відновленню фасаду, покрівлі та ремонт шести квартир, які зазнали найбільших ушкоджень. Читать больше Свернуть

Минуло два роки. Я досі тут і досі щаслива. Я приїжджаю у Францію тільки щоб побачити батьків, а 95% мого життя тепер – в Україні, і я хочу залишитись тут і надалі. Це робота-місія, яка відкрила нові сенси і пробудила глибоку любов до України та її людей.

Якими були ключові виклики на старті та які рішення ви прийняли, щоб їх подолати?

Я люблю працювати з людьми і впевнена: без потужної HR-функції компанія не може розвиватися. Саме тому першим моїм кроком було знайти справді сильного HR-директора. Люди мають відчувати, що їх чують, підтримують і допомагають зростати. Для мене створення цієї ролі стало точкою відліку.

Паралельно я почала вибудовувати процеси всередині компанії, поставивши прості запитання: чому люди мають працювати тут? Що ми їм даємо? Чи почуваються вони гідно і впевнено?

Одним із перших рішень стало підвищення мінімального рівня заробітних плат. Ми збільшили його більш ніж на 60% протягом одного року. І це стосувалося передусім касирів, логістів, продавців.

Як ваш міжнародний досвід допомагає вам працювати в українських реаліях?

За обсягом продажів товарів для ремонту LEROY MERLIN є найбільшою мережею в Європі та третьою у світі. Звісно, я маю доступ до глобальної мережі знань і рекомендацій. Але не можна просто взяти модель із Франції й перенести її в Україну – варто адаптувати її до місцевої реальності.

Для мене найважливіше – бути ближче до людей. У Франції у мене був тісний контакт із командою – я знала життя кожного співробітника. Коли приїхала в Україну, спочатку заважав мовний бар’єр, але я почала вчити українську. Сьогодні я регулярно проводжу зустрічі з командами – кілька разів на місяць ми спілкуємося напряму: іноді через перекладача, іноді українською. Постійна присутність у магазинах і відкритий діалог допомагають мені будувати таку саму близькість із українською командою, яку я мала у Франції. За цей час я відкрила стільки сильних, розумних і креативних людей, про яких раніше навіть не знала.

Культура ділитися як стратегічний інструмент

Що означає культура ділитися і як вона проявляється?

Культура ділитися – одна з ключових цінностей ADEO, міжнародної групи компаній, що об’єднує LEROY MERLIN та інші ритейл-бренди. Адже ділячись із людьми, ми розвиваємося як компанія. У взаємодії з колегами це проявляється у постійному обміні досвідом, найкращими практиками і фінально – розподілом прибутку. З партнерами – це довіра та прозорість, довгострокові стосунки. А щодо наших клієнтів – це допомагає нам краще розуміти їхні потреби та пропонувати корисні й ефективні рішення, адаптовані до умов відбудови країни.

Аксель Берналь, CEO LEROY MERLIN в Україні

Як це працює на практиці?

Ми запустили велику дворічну програму навчання для менеджерів. Її мета – показати, як будувати діалог з командою, слухати та ухвалювати рішення разом, адже менеджер не повинен керувати людьми, а розвивати їх.

Окремо впроваджуємо формат для навчання продуктових експертів: зібрали людей, які добре знаються на товарах, і об’єднали їх із новими співробітниками. Так досвідчені колеги можуть передавати знання, а новачки – швидше адаптуватися та зростати.

Ми оновили систему «Премії за прогрес»: працівники отримують бонус у розмірі відсотка від зарплати, який відповідає відсотку прогресу товарообороту. Щомісяця команда збирається разом: ми пояснюємо, як розраховується премія, відповідаємо на запитання і збираємо зворотний зв’язок. Для нас це унікальне явище – навіть під час війни компанія ділиться своїм успіхом зі всіма співробітниками.

У вересні цього року для всіх співробітників ADEO почала діяти спеціальна програма акціонерства. У чому її суть?

Ми завжди прагнули будувати з командами справжнє партнерство, але раніше не всі країни мали для цього однакові можливості. Томас Буре, CEO ADEO, відверто зазначив: це несправедливо. Якщо ми говоримо про спільну культуру, то кожен працівник у будь-якій країні має відчувати себе її частиною. Саме тому програма ALL ADEO прийшла й в Україну.

Її суть у тому, що кожен співробітник є співтворцем результату й отримує частку створеної цінності.

У 2025 році кожному українському працівнику було нараховано по €466 – це не бонус за результати роботи, а розподіл частини загального успіху.

Через три роки працівники можуть інвестувати ці кошти у Valadeo – внутрішню програму ADEO, і стати співвласниками компанії, по суті – акціонерами. Розмір бонусу розподілений між усіма співробітниками однаково, незалежно від країни чи посади – тут усі рівні.

Як українські співробітники відреагували на новину?

Для частини команди це одразу було «вау» – вони швидко зрозуміли, як працює механізм. Але були й ті, кому це здавалося незвичним і складним, адже в Україні такого досвіду раніше не було. Тому зараз ми проводимо спеціальні тренінги, де навчаємо працівників усім тонкощам. Я бачу, як це змінює ставлення – люди відчувають себе частиною спільної родини ADEO. Для української команди це важливий сигнал – це свідчить про те, що компанія готова інвестувати в розвиток компанії в Україні

Основа корпоративної культури

Як принцип «людина перш за все» впливає на стратегію управління персоналом?

Принцип Human First лежить в основі кожного рішення. Це означає, що ми ставимо людину в центрі нашої стратегії – працівників, клієнтів, партнерів, що втілюється в сильному фокусі на особистій самореалізації, добробуті та визнанні.

В Україні особливо важливо підтримувати фізичне та ментальне здоров’я команди. Тому ми запровадили щомісячні дні масажу та інші заходи для турботи про здоров’я, фруктові дні, піца-вечірки, а з початку війни забезпечили 100% працівників безкоштовною психологічною підтримкою. Реакція людей підтвердила, що ці рішення були правильними.

Аксель Берналь, CEO LEROY MERLIN в Україні

Як компанія підтримує професійний розвиток працівників?

Професійний розвиток і кар’єрне просування лежать у центрі нашої стратегії Human First, але це також і моє особисте переконання: я глибоко вірю в силу внутрішніх промоцій, адже сама пройшла схожий шлях.

Ми також запустили цифрову платформу, де співробітники можуть подавати проєкти, описувати результати і висловлювати побажання щодо розвитку. За останні два роки через цю систему пройшли десятки людей, які отримали підвищення, наприклад, 60% управлінських посад наповнені саме через внутрішнє підвищення.

Скільки людей з інвалідністю наразі працевлаштовані в компанії, і як ви підтримуєте їхню інтеграцію у робочий процес?

Близько 6% наших співробітників мають інвалідність. Раніше у нас не було спеціальних програм для інтеграції людей з інвалідністю, а зараз ми активно працюємо над цим. Наприклад, у нашому логістичному підрозділі працює чоловік, який не може чути й говорити. Ми робимо все, щоб інтегрувати його максимально ефективно: показуємо процеси, допомагаємо освоїти роботу, підтримуємо на кожному кроці. Бачити його радість під час наших зустрічей – безцінно. Це доводить, що справа не у словах, а в почуттях і підтримці.

Про благодійний фонд Solidarity

Коли ви створили благодійний фонд і які напрями допомоги обрали?

З початку повномасштабного вторгнення ми допомагали українцям, чиї домівки постраждали від війни – надавали інструменти, будівельні матеріали та товари для дому. Влітку 2022-го запитів стало так багато, що ми вирішили створити благодійний фонд і в жовтні офіційно запустили Solidarity.

Відтоді ми безпосередньо підтримали понад 21 000 людей, а опосередковано – більше ніж 800 000.

Відремонтували житло та обʼєкти соціальної інфраструктури – дитячі садочки, школи та університети, лікарні, реабілітаційні центри.

А один із проєктів мені запам’ятався особливо. Ми допомагали створювати реабілітаційний центр для ветеранів TYTANOVI_REHAB, і коли я завітала на локацію, то була вражена: пацієнти створили прапор Франції, розмістивши на ньому підписи усіх учасників.

Відкриття відремонтованого хірургічного відділення Київської міської лікарні №8 Фото предоставлено пресс-службой

Скільки взагалі проєктів вдалося реалізувати за три роки?

Ми реалізували 120 проєктів, інвестувавши в них понад €6 млн. Запити надходять із соцмереж, по телефону. Наразі в роботі у нас 43 проєкти у Київській, Миколаївській, Чернігівській та Одеській областях.

У фонді Solidarity працює вісім працівників, але завдяки співробітникам компанії кількість людей, які долучаються до кожного проєкту, значно більша. Наприклад, біля школи №132 в Києві був приліт російської дрона. Щоб відновити будівлю, наш фонд разом з іншими благодійниками встановив нові вікна та провів косметичний ремонт. Долучилися також понад 50 волонтерів, щоб пофарбувати стіни та облагородити територію.

Матьйо-Марі Арден, голова благодійного фонду Solidarity Ми зосереджуємося на двох ключових напрямах. Перший – це житло: ремонтуємо приватні будинки в постраждалих районах. Другий – соціальна інфраструктура, до якої входять школи та медичні заклади. Активна участь співробітників у волонтерських програмах відображає цінності LEROY MERLIN, зокрема культуру ділитися. За цей рік майже 400 людей долучилися до різних волонтерських акцій. У нас немає формальних програм заохочення найактивніших волонтерів, бо участь сама собою і є цінністю – люди самі пропонують допомогу. Читать больше Свернуть

Благодійність LEROY MERLIN Україна

Як LEROY MERLIN Україна визначає свою роль у відновленні країни після війни?

Місія LEROY MERLIN – допомагати людям робити їхні домівки кращими, і після перемоги ми продовжимо цю роботу. Уже зараз компанія забезпечує прифронтові райони генераторами для електропостачання, поставляє опалювальне обладнання в регіони без електрики та підтримує місцеві громади через їхні адміністрації, забезпечуючи мешканців, які втратили власне житло, повністю обладнаними дерев’яними будинками.

Крім того, ADEO продовжує надавати фінансову підтримку Україні – цьогоріч у розмірі понад €2 млн.

Чи вийшла компанія з ринку РФ?

Так, ADEO передала операційний контроль місцевому менеджменту наприкінці 2023 року. Відтоді ми не маємо жодного зв’язку.

Новий формат магазину – Megabud

Чим Megabud відрізняється від класичної моделі LEROY MERLIN?

Megabud – це не нова версія LEROY MERLIN , а зовсім інша концепція. Вона народилась з ідеї допомагати людям у відбудові. Перший магазин такого формату ми відкрили у Миколаєві, інвестувавши понад €5 млн.

Якщо LEROY MERLIN має більш загальний підхід, то Megabud спеціально створений для потреб відновлення: 10 000 кв. м та понад 20 000 товарних позицій. Водночас тут немає декоративних товарів чи освітлення – лише базові матеріали, необхідні для відбудови. Тож якщо потрібні панелі, двері чи інші конструкції для будівлі, вибір і запас тут значно більші, ніж у LEROY MERLIN.

Навіть розмір будівлі та організація простору продумані так, щоб людям було зручно: ви приходите, отримуєте потрібні матеріали та швидко оплачуєте – і готово.

Аксель Берналь, CEO LEROY MERLIN в Україні

Які стратегічні цілі в цього проєкту?

Передусім підтримати відбудову України, створити нові робочі місця (у Миколаєві вже працює 82 людини), зміцнити економіку країни за рахунок 100% місцевих працівників та партнерів.

Ми прагнемо, щоб Megabud став еталоном для України, і після Миколаєва плануємо розширятися в інші міста, де потреби у відбудові найбільші. Сподіваюся, що за кілька місяців зможу поділитися деталями щодо подальшого розвитку.