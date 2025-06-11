У пошуках дому майбутнього: як Ecobud змінює уявлення про заміське котеджне містечко

Навіть в умовах повномасштабної війни попит на заміську нерухомість зберігається, а її формати продовжують еволюціонувати. Про трансформацію ринку, попит на нестандартні рішення та розвиток одного з проєктів у Київській області – котеджного містечка Obriy Family Club – Forbes Brand Voice поспілкувався із засновником компанії Ecobud Павлом Сомовим

Павле, розкажіть, будь ласка, як починався ваш шлях у девелопменті? Скільки років ви працюєте на цьому ринку?

Мій шлях у девелопменті розпочався під час будівельного буму 2004–2008 років, я працював у великій будівельній компанії начальником департаменту інвестицій і маркетингу. Ринок був стихійний, продавалось абсолютно все, аби тільки воно було нове. Навіть локація не мала значення. Банки активно кредитували, а люди брали кредити. Нікому й на думку не спадало, що буде фінансова криза.

Згодом очолив правління, став головою наглядової ради та партнером великої генпідрядної компанії, що зводила обʼєкти цивільного та промислового будівництва різного ступеня складності. Там здобув практичний досвід у будівництві та ціноутворенні.

Як з’явилася Ecobud?

У 2015 році я заснував групу компаній Ecobud, до якої увійшли будівельні компанії з різними напрямами діяльності: проєктування, монолітні роботи, фасадні та інженерія. Ми почали працювати як генпідрядник і підрядник у Києві – зводили бізнес-центри, ТРЦ і промислові об’єкти. Паралельно я запустив власний девелоперський проєкт.

Ще до пандемії я придивлявся до заміської нерухомості, тож згодом ми вирішили не конкурувати з великими гравцями столиці, а розвивати кластерні заміські формати. COVID-19 лише підтвердив правильність цього рішення. Зараз інтерес до таких проєктів посилюється через війну та загальну нестабільність – люди шукають енергонезалежне житло із власним укриттям.

Який проєкт став для вас найбільш знаковим?

Це котеджне містечко Obriy Family Club. Його ідея доволі проста й базується на двох чинниках. Перший – можливість збудувати власний будинок неподалік міста, в напрямку, зручному для роботи в Києві. Я й сам не уявляю себе людиною, яка живе далеко від міста і працює лише онлайн. Мені потрібне живе спілкування, динаміка, ділова активність – те саме важливо й для більшості наших резидентів.

Другий чинник – ексклюзивність. В Obriy Family Club немає жодного типового будинку – це принципове архітектурне рішення. Кожен проєктується індивідуально під потреби майбутнього резидента. У результаті будинки формують цілісну архітектурну екосистему, але кожен із них залишається унікальним. Це дає людям відчуття приналежності до спільноти й водночас – простір для самовираження.

Як відбувається процес вибору клієнтом котеджу?

Спершу клієнт знайомиться з нашою концепцією та правилами. Якщо вони його влаштовують, обирає ділянку. Залежно від розміру та розташування ми підбираємо типи дозволеного будівництва: одноповерхові, двоповерхові, з мінус першим поверхом тощо. Після цього обираємо проєкт, адаптуємо його під потреби клієнта або розробляємо з нуля. Деякі клієнти настільки закохуються у вже реалізовану архітектуру, що просять зробити «точно так само». Ми все одно наполягаємо, щоб кожен будинок мав хоча б одну виразну деталь.

Котеджне містечко Obriy Family Club

Розкажіть про особливості архітектурного стилю і технічних рішень комплексу. Наскільки вони користуються попитом в українців?

Ми свідомо обрали позачасовий підхід. Архітекторка проєкту – моя дружина, і для неї це стало справжнім викликом. Вона орієнтувалася на приклади, що залишаються актуальними десятиліттями.

Підбираючи матеріали, ми свідомо уникаємо замінників. Це складніше й дорожче, але результат того вартий. На високому рівні й інженерні рішення: геотермальні теплові насоси, вентиляція, сучасна автоматизація – усе це ми почали впроваджувати ще п’ять років тому, коли це викликало «вау»-ефект. Нині це вже маст-хев, але ми не зупиняємось і рухаємося далі.

Окрема риса Obriy Family Club – бункери, які з’явилися у кількох будинках. Ми проєктували їх уже в умовах повномасштабної війни, тож вони повністю відповідають нормам безпеки. Водночас це не просто укриття – це повноцінний житловий простір, який можна використовувати як домашній кінотеатр, караоке-зал, більярдну чи зону відпочинку.

На якому етапі проєкт зараз?

Люди вже проживають на території. У межах поточного сезону плануємо завершити приблизно 80% містечка.

Це перший такий проєкт, який ми реалізуємо. Надалі плануємо будівництво повноцінного району, й у нас уже є майстер-план. Йдеться про територію з різними типами нерухомості, розвиненою інфраструктурою, зокрема школою.

Як ви оцінюєте успіх проєкту? Чи відповідають показники, які ви прогнозували, реальним?

У мене була мета зробити найкраще котеджне містечко не тільки Київської області, а взагалі України. Це виявилося складніше, ніж я уявляв: будівництво величезних житлових комплексів, торговельних центрів, реконструкція енергоблоків – це набагато простіше, ніж 60 індивідуальних будинків, які є втіленням мрії їхніх власників. Деякі речі я, можливо, переробив би, але це містечко точно залишиться унікальним, тому я задоволений результатом.

Як війна й повʼязані з нею ризики вплинули на успіх проєкту? Чи готові інвестори й покупці зараз вкладатися в котеджні комплекси?

Звісно, війна змінила реальність. Люди стали більше дбати про безпеку. Багато хто з наших клієнтів прагнув якнайшвидше переїхати за місто, тож ми синхронізували процеси будівництва й ремонту – і це спрацювало.

Найважливіше – люди захотіли жити в містечку вже сьогодні. Вони продовжують інвестувати. Дехто зводить нові будинки, щоб створити простір, який повністю відповідає їхнім потребам. І повірте: ніхто не вірить у перемогу так щиро, як той, хто щойно почав ремонт.

Як загалом ви оцінюєте поточний стан ринку нерухомості України? Як, на вашу думку, він буде розвиватися найближчі кілька років?

Київ продовжує розвиватися і має великий потенціал, попри війну. Ділова активність зберігається, і це свідчить про стійкість столиці. Західний регіон України також демонструє активне зростання, зокрема в промисловості та індустріальних зонах. Виробництво залишається основним драйвером економіки, а регіони з індустріальними парками, орієнтованими на експорт, продовжать розвиватися.

Інфраструктурні обʼєкти – готелі, пансіонати, бази відпочинку – мають великий потенціал розвитку, особливо в історичних містах. Я переконаний, що після завершення війни ринок туристичних послуг в Україні зростатиме. Регіони, такі як Тернопіль, Хмельниччина, Волинь, Черкаси, що раніше не були в центрі уваги, здатні стати новими курортними напрямками поряд з Одесою та Буковелем, адже в Україні є багато унікальних локацій для реалізації якісних туристичних проєктів.

Місця з історичним значенням відкривають перспективи для створення культурних та екскурсійних продуктів – це не тільки цікава ніша, а й вже реальні проєкти. Відновлення культурної спадщини України в умовах війни стає ключовим елементом розвитку нашої ідентичності. Культура не повинна лише зберігатися, вона має активно розвиватися. Якщо в містах від Львова до Чернігова з’явиться більше можливостей для знайомства з історією через інтерактивні музеї та значущі місця, це сприятиме формуванню національної свідомості серед молоді та дасть новий поштовх для розвитку туристичної нерухомості та індустрії загалом.

Розкажіть, будь ласка, про плани вашої компанії на найближчий час. Плануєте нові проєкти?

Ми плануємо розвивати кілька ключових напрямів. Перший – туристична нерухомість. Маємо цікавий випадок – археологічні пам’ятки скіфської доби. Зараз разом із місцевою громадою, дослідниками та археологами вивчаємо цю територію, щоб зберегти й підкреслити її унікальність. У майбутньому плануємо створити туристичний об’єкт із офіційним охоронним статусом. Це допоможе розвивати регіон, зберегти культурну спадщину та залучити інвестиції.

Другий напрям – це бюджетна заміська нерухомість із високим рівнем якості та інфраструктури. Ми плануємо створити доступне житло, яке буде мати не лише привабливий вигляд, але й добротну архітектуру, сучасні інженерні рішення та продумане інфраструктурне середовище. Це новий підхід для ринку, де житло виглядатиме не як тимчасове або другорядне, а як якісне і комфортне.

Крім цього, я зацікавлений у ринку недобудов. Це складний, але дуже перспективний напрям, який потребує системного підходу. Водночас він має великий соціальний і ринковий потенціал.

Не менш важливим є наш погляд на міжнародний ринок. Зокрема, ми активно вивчаємо можливості на ринку Домініканської Республіки, де незабаром плануємо запустити проєкт у сегменті житлової нерухомості.