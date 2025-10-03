Від e-commerce до омніканалу: Pethouse відкриває перший магазин і починає розвиток офлайн-мережі

Pethouse, один із найбільших онлайн-зооритейлерів України, відкриває перший фізичний магазин у Києві. Компанія інвестувала в новий формат понад 10 млн грн і планує розвивати омніканальну мережу.

4 жовтня Pethouse відкриває магазин на вул. Анни Ахматової, 44А. Це перший крок компанії до розвитку офлайн-мережі після більш ніж 15 років роботи виключно в інтернеті.

Чому офлайн і чому зараз

У Pethouse давно розглядали омніканальну модель, але роками свідомо тримали фокус на онлайн-каналі.

«Успіх залежить від концентрації: ми знали, що розпорошення ресурсів може зашкодити. Спершу потрібно було стати сильними в онлайн-бізнесі, вибудувати процеси, команду і сервіс», – пояснює співзасновник і CEO Pethouse Володимир Крижанівський.

Сьогодні компанія бачить, що ресурси та команда дозволяють рухатись у новий напрям.

Ми нарешті впевнені, що можемо одночасно розвивати й онлайн, й офлайн на високому рівні. Володимир Крижанівський, співзасновник і CEO Pethouse

Внутрішні дослідження Pethouse показують: виключно онлайн-покупці становлять лише 20–25% ринку. Решта або купують тільки в офлайні, або комбінують канали. Це підтверджує попит на омніканальний підхід.

«Ми хочемо, щоб купувати в Pethouse було зручно будь-яким способом: хтось замовляє виключно онлайн, хтось – онлайн із самовивозом, а іноді людині легше просто прийти в магазин і купити, навіть з урахуванням того, що ми доставляємо вже в день замовлення. Омніканальність – це про єдиний комфортний досвід для клієнта», – каже Крижанівський.

Інвестиція в якість

За словами фінансової директорки Pethouse Вікторії Железняк, яка відповідала за реалізацію проєкту, підготовка до запуску тривала майже рік. Загальні інвестиції – у дизайн-концепцію, ремонт та освітлення, торгове обладнання, IT-інтеграцію, формування команди та товарні залишки – склали понад 10 млн грн.

Площа магазину – 72 кв. м, асортимент – близько 3000 SKU. За оцінками компанії, це «середній формат» для ринку, але Pethouse планує тестувати різні моделі.

«Ця сума може здатися значною для зоомагазину, але ми свідомо обрали якість, а не економію. Для нас дуже важливо, яку атмосферу відчуває людина, коли знаходиться у нашому просторі. За нашими оцінками, наступні офлайн-точки коштуватимуть дешевше – близько 4–6 млн грн, бо вже є напрацьовані рішення. Але якість і комфорт клієнта завжди залишатимуться пріоритетом», – наголошує Вікторія.

Команда та підхід

Для запуску офлайну Pethouse сформував змішану команду: одна частина людей – внутрішні співробітники, які інтегрують цінності бренду та високі стандарти клієнтського сервісу в новий формат, інша частина – зовнішні фахівці з досвідом у класичному ритейлі. Керівником першого магазину став Андрій, який раніше працював на аналогічній посаді в Dnipro-M.

Ринок зооритейлу в Україні продовжує зростати, а конкуренція посилюється. Але в Pethouse переконані: ключ до успіху – зосередженість на власній роботі.

«Я з повагою ставлюся до колег на ринку. Але врешті вирішальне не те, що роблять інші, а те, наскільки добре ми робимо свою справу. Ключове питання в тому, щоб створювати продукт, яким хочеться користуватися, надавати високий рівень сервісу, будувати довгострокові відносини з клієнтами та приділяти увагу дрібницям, з яких усе складається», – коментує співзасновник і CEO Pethouse.

Плани на майбутнє

У 2025 році Pethouse планує відкрити ще кілька магазинів. Якщо тестові формати покажуть ефективність, у 2026-му компанія готується до активного масштабування мережі як у Києві, так і в інших містах.

Якщо в онлайні ми лідери, то офлайн для нас – terra incognita. Але очі бояться, а руки роблять. Я вірю в команду. Володимир Крижанівський, співзасновник і CEO Pethouse

Віра в Україну

Компанія багато інвестує в розвиток на українському ринку попри війну і ризики. В 2025 році Pethouse уже сплатив 81,5 млн грн податків і прогнозує, що до кінця року загальна сума перевищить 100 млн грн.

У Pethouse переконані: що сильніший бізнес, то більше він може допомагати тваринам і реалізовувати важливі соціальні ініціативи. Компанія підтримує притулки, розвиває культуру адопції та є генеральним спонсором і співорганізатором Першого фестивалю адопції звірят AdoptMe Days, де нові родини вже знайшли понад 1800 котів та собак.

Ми розвиваємо прозорий бізнес, сплачуємо десятки мільйонів гривень податків, створюємо робочі місця й втілюємо соціальні проєкти, які змінюють на краще життя тварин. Робимо це, бо любимо цю країну та віримо в її світле майбутнє. Володимир Крижанівський, співзасновник і CEO Pethouse