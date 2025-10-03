Від e-commerce до омніканалу: Pethouse відкриває перший магазин і починає розвиток офлайн-мережі

Pethouse, один із найбільших онлайн-зооритейлерів України, відкриває перший фізичний магазин у Києві. Компанія інвестувала в новий формат понад 10 млн грн і планує розвивати омніканальну мережу.
4 жовтня Pethouse відкриває магазин на вул. Анни Ахматової, 44А. Це перший крок компанії до розвитку офлайн-мережі після більш ніж 15 років роботи виключно в інтернеті.
Чому офлайн і чому зараз
У Pethouse давно розглядали омніканальну модель, але роками свідомо тримали фокус на онлайн-каналі.
«Успіх залежить від концентрації: ми знали, що розпорошення ресурсів може зашкодити. Спершу потрібно було стати сильними в онлайн-бізнесі, вибудувати процеси, команду і сервіс», – пояснює співзасновник і CEO Pethouse Володимир Крижанівський.
Сьогодні компанія бачить, що ресурси та команда дозволяють рухатись у новий напрям.
Ми нарешті впевнені, що можемо одночасно розвивати й онлайн, й офлайн на високому рівні.Володимир Крижанівський, співзасновник і CEO Pethouse
Внутрішні дослідження Pethouse показують: виключно онлайн-покупці становлять лише 20–25% ринку. Решта або купують тільки в офлайні, або комбінують канали. Це підтверджує попит на омніканальний підхід.
«Ми хочемо, щоб купувати в Pethouse було зручно будь-яким способом: хтось замовляє виключно онлайн, хтось – онлайн із самовивозом, а іноді людині легше просто прийти в магазин і купити, навіть з урахуванням того, що ми доставляємо вже в день замовлення. Омніканальність – це про єдиний комфортний досвід для клієнта», – каже Крижанівський.
Інвестиція в якість
За словами фінансової директорки Pethouse Вікторії Железняк, яка відповідала за реалізацію проєкту, підготовка до запуску тривала майже рік. Загальні інвестиції – у дизайн-концепцію, ремонт та освітлення, торгове обладнання, IT-інтеграцію, формування команди та товарні залишки – склали понад 10 млн грн.
Площа магазину – 72 кв. м, асортимент – близько 3000 SKU. За оцінками компанії, це «середній формат» для ринку, але Pethouse планує тестувати різні моделі.
«Ця сума може здатися значною для зоомагазину, але ми свідомо обрали якість, а не економію. Для нас дуже важливо, яку атмосферу відчуває людина, коли знаходиться у нашому просторі. За нашими оцінками, наступні офлайн-точки коштуватимуть дешевше – близько 4–6 млн грн, бо вже є напрацьовані рішення. Але якість і комфорт клієнта завжди залишатимуться пріоритетом», – наголошує Вікторія.
Команда та підхід
Для запуску офлайну Pethouse сформував змішану команду: одна частина людей – внутрішні співробітники, які інтегрують цінності бренду та високі стандарти клієнтського сервісу в новий формат, інша частина – зовнішні фахівці з досвідом у класичному ритейлі. Керівником першого магазину став Андрій, який раніше працював на аналогічній посаді в Dnipro-M.
Ринок зооритейлу в Україні продовжує зростати, а конкуренція посилюється. Але в Pethouse переконані: ключ до успіху – зосередженість на власній роботі.
«Я з повагою ставлюся до колег на ринку. Але врешті вирішальне не те, що роблять інші, а те, наскільки добре ми робимо свою справу. Ключове питання в тому, щоб створювати продукт, яким хочеться користуватися, надавати високий рівень сервісу, будувати довгострокові відносини з клієнтами та приділяти увагу дрібницям, з яких усе складається», – коментує співзасновник і CEO Pethouse.
Плани на майбутнє
У 2025 році Pethouse планує відкрити ще кілька магазинів. Якщо тестові формати покажуть ефективність, у 2026-му компанія готується до активного масштабування мережі як у Києві, так і в інших містах.
Якщо в онлайні ми лідери, то офлайн для нас – terra incognita. Але очі бояться, а руки роблять. Я вірю в команду.Володимир Крижанівський, співзасновник і CEO Pethouse
Віра в Україну
Компанія багато інвестує в розвиток на українському ринку попри війну і ризики. В 2025 році Pethouse уже сплатив 81,5 млн грн податків і прогнозує, що до кінця року загальна сума перевищить 100 млн грн.
У Pethouse переконані: що сильніший бізнес, то більше він може допомагати тваринам і реалізовувати важливі соціальні ініціативи. Компанія підтримує притулки, розвиває культуру адопції та є генеральним спонсором і співорганізатором Першого фестивалю адопції звірят AdoptMe Days, де нові родини вже знайшли понад 1800 котів та собак.
Ми розвиваємо прозорий бізнес, сплачуємо десятки мільйонів гривень податків, створюємо робочі місця й втілюємо соціальні проєкти, які змінюють на краще життя тварин. Робимо це, бо любимо цю країну та віримо в її світле майбутнє.Володимир Крижанівський, співзасновник і CEO Pethouse
Про Pethouse
Pethouse найбільший онлайн-зооритейлер України, який входить до 15 найбільших e-commerce магазинів за версією журналу Forbes. У магазині представлені понад 13 300 товарів для домашніх улюбленців від 338 брендів.
Понад 15 років Pethouse формує культуру відповідального петбатьківства і допомагає українцям ростити щасливих звірят. Компанія допомагає притулкам, розвиває культуру адопції та є співорганізатором і генеральним спонсором Першого фестивалю адопції звірят AdoptMe Days, де нові родини вже знайшли понад 1800 котів та собак.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.