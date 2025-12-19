Цьогоріч група компаній Star Brands відзначає 30-річчя – рубіж, який демонструє здатність розвиватися навіть у найскладніших умовах. За три десятиліття бізнес перетворився з невеликого виробництва з одним верстатом у гаражі на потужну групу, що виробляє продукти в категоріях снеків, круп, борошна, натуральних соків, макаронних виробів, консервованих і бакалійних продуктів.

Попри болючі удари повномасштабної війни – майже повне знищення складів у Павлограді, втрату комбінату на Херсонщині та філій із запасами готової продукції на тимчасово окупованих територіях – Star Brands продовжує масштабуватися, відкриває виробничі майданчики, запускає нові продукти, підкорює нові ринки.

Продукція компанії представлена в Казахстані, Узбекистані, Молдові, країнах Балтії, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Канаді, Великій Британії, Нідерландах – загалом більш ніж у 30 країнах. Про ключові виклики та досягнення компанії – в експлейнері Forbes BrandVoice.

Довідка про компанію Група компаній Star Brands заснована в 1995 році в Дніпрі Іваном та Ларисою Омельченками. Спершу компанія працювала в сфері роздрібних продажів товарів народного вжитку, але вже на початку 2000-х засновники вирішили самостійно виробляти продукцію, розпочавши виробництво з єдиного фасувального верстата круп. Згодом було запущено виробництво фасованого арахісу та насіння, в 2002 році з’явився бренд сухариків Flint, а в 2003-му компанія вийшла на ринок бакалійної продукції під брендом «Хуторок». У 2006–2014 роках Star Brands активно розвивала виробництво снеків і макаронних виробів. А з початком повномасштабної війни власники переглянули бізнес-моделі, що стало поштовхом для створення оновленого корпоративного бренду – групи компаній Star Brands. Сьогодні група співпрацює з АТБ, «Сільпо», Fozzy, «Ашан», «Метро», Varus, Novus та іншим національним і локально-регіональним ритейлом, а також розвиває продажі в європейських мережах включно з Lidl, Kaufland, Carrefour, Zabka, Mere тощо. Читать больше Свернуть

Перший завод компанії

Один із флагманських продуктів Star Brands – сухарики Flint. «Двадцять років тому зайти на ринок снеків було значно простіше, ніж сьогодні, адже було більше простору для експериментів і менше конкуренції, – згадує Іван Омельченко, співзасновник компанії. – Ми запускали новинки без жодних досліджень, а нашими фокус-групами були родичі та друзі».

Втім, одне – вивести продукт на полиці, зовсім інше – завоювати серця споживачів. На початку 2000-х сегмент сухариків здебільшого контролював російський бренд «Три корочки». «Побороти його було складно, бо на той час ми не могли забезпечити більш конкурентний рівень якості продукції – не вистачало потужного обладнання», – каже співзасновник. Щоб змінити правила гри, співзасновники запустили завод у Синельниковому Дніпропетровської області на 4000 кв. м виробничих площ. У 2002-му на конвеєр вийшла перша партія Flint. Згодом лінійку розширили брендами смаженого арахісу та насіння, які швидко зайняли домінуючі частки ринку в своїх категоріях (дані компанії), грінками Flint Grenki, снеками з морепродуктів «Морські» та іншими продуктами.

Виробництво сухариків Flint. Фото: пресслужба Star Brands

Під обстрілами

У 2014-му компанія пройшла реорганізацію: партнери розділили бізнес майже навпіл, і 45% брендів дісталося Івану Омельченку. Сухарики Flint залишилися за ним, тоді як бренди «Сємки» та «Козацька розвага» відійшли колишньому партнеру.

Щоб зберегти темп розвитку й вибудувати власний портфель брендів, Омельченко інвестував у новий завод у Павлограді. Вже того ж року на ньому запустили виробництво насіння «Сан Санич», у 2015-му – арахісу Big Bob. Згодом на цьому майданчику розширили виробництво натуральних картопляних чипсів Chipster’s та Hroom.

Іван Омельченко, співзасновник групи компаній Star Brands Одним із ключових викликів тоді було витіснити з ринку бренди, які ми колись самі й створювали. Морально було непросто конкурувати з найсильнішими гравцями, та ще й із продуктами, створеними твоєю ж командою. Тому ми зробили ставку не лише на якісну сировину та повний контроль виробництва, а й на сильний маркетинг абсолютно нових брендів – «Сан Санич» та Big Bob. І ми не помилилися: вже менш ніж за рік стали першими за обсягами виробництва в обох категоріях солоних снеків. Читать больше Свернуть

З початком повномасштабної війни бізнес Омельченка опинився під загрозою. У 2022 році на тлі втрати кількох філій із запасами продукції та масштабної міграції основної аудиторії – жінок і дітей – сукупний обіг компаній «Снек Продакшн» та «Клуб Чипсів» становив трохи понад 3,5 млрд грн.

Проте найважчими виявилися події 2025 року. У квітні на Синельниківщині «Шахеди» знищили склади компаній, а в листопаді обстріл спричинив пожежу на складі в Павлограді площею 11 000 кв. м. Втрати, за словами Омельченка, перевищили 100 млн грн (процес точної офіційної оцінки втрат у Павлограді ще триває на момент публікації).

Після цих ударів компанія переглянула логістику та систему ризик-менеджменту. «Перше, що ми зробили, – збільшили кількість складів та розосередили їх. Це дорожче, але знижує ризики, – каже підприємець. – По-друге, почали планувати релокацію виробництва в безпечніші регіони».

Так, у грудні 2025 року в Львівській області запрацювало нове підприємство з виробництва натуральних картопляних чипсів під брендами Chipster’s та «До Бочкового».

Виробництво натуральних картопляних чипсів Chipster’s. Фото: пресслужба Star Brands

Новий завод на Львівщині

Станом на грудень 2025 року в новий завод у Львівській області вже проінвестовано майже 400 млн грн, каже Іван Омельченко. Усе обладнання підприємства іспанського виробництва. За його словами, початково проєкт був не стільки релокацією потужностей із Павлограда, скільки відповіддю на логіку ринку.

Річна потужність переробки – близко 20 000 т натуральної картоплі. Фото: пресслужба Star Brands

«Майже всю картоплю в Україні вирощують у західних регіонах, тож ми змушені були везти сировину із заходу на схід, переробляти її в Павлограді, а потім повертати готові чипси назад, – пояснює підприємець. – Коли безпекова ситуація в Павлограді погіршилася, стало зрозуміло, що такий ланцюг логістики ризикований. Тому проєкт на Львівщині став логічним також для диверсифікації основного виробництва чипсів Chipster’s на Дніпропетровщині».

Сьогодні на підприємстві виробляють різні види чипсів в упаковках по 60 та 100 грамів. Щохвилини з-під конвеєра виходять 60 нових пачок, говорить Любов Коба, директорка заводу на Львівщині.

Щохвилини з‑під конвеєра виходять 60 нових пачок. Фото: пресслужба Star Brands

За словами Івана Омельченка, смаки європейського споживача суттєво відрізняються від смаків українського: «У Європі понад 50% продажів чипсів припадає на класичні – без жодних додатків, – говорить він. – Ми вже тричі намагалися запускати їх і щоразу отримували холодну реакцію ринку. Українці ж люблять різноманітність і яскраві смаки».

Однією з переваг продукції виробників групи компаній Star Brands є вміння пристосуватися до локальних ринків. Наприклад, для України вони виготовляють чипси зі смаком борщу, вареників і котлети по-київськи, для Молдови – зі смаком костіци, а для Грузії – з популярними в країні гострими смаками.

До квітня 2026-го підприємство планує вийти на повну потужність – близько 5000 т натуральних картопляних чипсів і картопляної соломки на рік.

Запуск комбінату в Луцьку

З початком повномасштабної війни компанія втратила ще одне виробництво – плодово-овочевий завод у Херсоні.

Іван Омельченко, співзасновник групи компаній Star Brands З 2020-го по 2022-й цей комбінат виробляв пюре, соки, томатну пасту, мариновані огірки й іншу продукцію. Спершу завод потрапив під окупацію, а згодом постійно зазнавав обстрілів. Ми навіть не змогли повністю вивезти обладнання. Шкода не тільки самого заводу, а й сировинної бази. Читать больше Свернуть

Щоб зберегти виробництво, компанія організувала з нуля потужності в Луцьку. «Можливості цього комбінату значно ширші, ніж були в Херсоні, – каже Омельченко. – Тут ми виробляємо плодово-овочеву консервацію та натуральні соки під брендами The Banka та «Хуторок». Справжнім хітом регіону виявився 100% натуральний березовий сік. Його, до речі, можна збирати лише два тижні на рік, і весь обсяг, що ми виробили цього року, продали за місяці чотири. Уже готуємося до наступного сезону».

Розвиток бакалійного напряму

У 2022 році на тлі зростання попиту на бакалійні вироби в Україні компанії з групи Star Brands придбали млин для виробництва борошна з м’яких і твердих сортів пшениці та розбудували макаронну фабрику ТОВ «Стар Гросері» на Київщині. Це був стратегічний крок.

«Бренди «Хуторок» і La Pasta існують з 2003 та 2010 року відповідно, але майже 20 років ми лише фасували ці продукти, а виробляли їх на контрактних виробництвах Туреччини та Італії, – зазначає Іван Омельченко. – Лише з початком війни стало зрозуміло, що без власного виробництва ми не зможемо забезпечити відповідну маржинальність цього бізнес-напряму».

У компанії зробили ставку на технології та стандарти, які відповідають найвищим міжнародним вимогам. «Уся лінія La Pasta побудована за принципом «італійське серце на українській землі», – пояснює підприємець. – Італійське обладнання, традиції, рецептури та технології, але в Україні. Такий підхід дав нам змогу створити продукт, який якісно відрізняється від усього, що роками вироблялося в Україні на застарілих потужностях».

Українська картопля, європейське обладнання – важливі складові якості. Фото: пресслужба Star Brands

Цьогоріч на заводі запустили інноваційну лінійку – пасту з підвищеним вмістом протеїну. Її рецептура побудована на класичній італійській технології із застосуванням бронзових матриць. Для виробництва використовують борошно з твердих сортів пшениці з додаванням горохового протеїну. Така комбінація забезпечує 21,2% білка – рівень, який відповідає вимогам до продуктів із підвищеною білковою цінністю.

Інвестиції в українське завтра

За 30 років розвитку компанії з групи Star Brands переживали безліч драматичних моментів – революції, фінансові кризи, розділення партнерів, пандемію, а згодом і повномасштабну війну. Але попри всі виклики група компаній не лише вижила, а й зміцніла, заклавши основу для подальшого розвитку.

Серед ключових планів – масштабування потужностей нового заводу у Львівській області, виробництва високоякісних продуктів на майданчиках Star Grocery та «ПОК Волинь».

«Вважаю, що за 5–7 років ринок здорових продуктів харчування, зокрема снеків, стане значно популярнішим серед українців. Ми почали розвивати цю категорію ще до війни і зараз продовжимо рух уперед», – ділиться співзасновник компанії.

Компанія продовжуватиме інвестувати в Україну, хоча, як наголошує Омельченко, це інвестиція з холодним розумом.

«Я вкладаюся в синергію: коли один напрям зазнає труднощів, інший може врятувати ситуацію. Я точно розумію, навіщо це роблю, і планую роботу в горизонті до п’яти років, – підсумовує він. – Інвестуючи в Україну, ми не просто будуємо компанію, а вкладаємося в її майбутнє».