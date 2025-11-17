«Королівський смак» залишається символом стійкості українського бізнесу. Від невеликої сімейної справи, заснованої у 1992 році, компанія виросла до потужної вертикально інтегрованої групи з власною агробазою та логістикою. Підприємство здійснює повний цикл переробки та фасування всіх ключових видів рослинних олій (соняшникової, ріпакової та соєвої) на одному заводі. Сьогодні бренд інвестує у відновлення українських підприємств, впроваджує інновації, системно підтримує громади та допомагає військовим.

«Королівський смак» – це сучасне виробництво, що поєднує традиції та інновації. До групи компаній входить агрохолдинг «Семаль», який спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур на Полтавщині, а також ТДВ «Дніпроенергобудпром» – один із найбільших виробників залізобетонних виробів в Україні.

Секрет стійкості – у людях, які стоять за брендом. Власник і засновник компанії Віктор Король став уособленням сучасного підприємця – з чітким баченням, глибоким патріотизмом і здатністю мислити стратегічно навіть у найскладніші часи. Поруч із ним – його син Максим Король, представник нового покоління лідерів, який розвиває експортні напрями, модернізує виробництво та впроваджує інноваційні стандарти управління. Разом вони формують спадкову модель керування, що поєднує досвід, енергію та відповідальність – фундамент, на якому тримається «Королівський смак».

Віктор Король, генеральний директор ПП «Віктор і К» (ТМ «Королівський смак»)

Потужності підприємства

Ми – компанія, яка здійснює повний цикл переробки та фасування всіх видів рослинних олій на одному заводі. Такий підхід гарантує максимальний контроль якості та дотримання найвищих стандартів безпеки на кожному етапі виробництва. А завдяки розгалуженій дистрибуційній мережі та власній логістиці ми забезпечуємо стабільне й надійне постачання, незалежно від зовнішніх викликів.

Минулого року ми запустили власний ливарний цех для виготовлення комплектуючих із пластику – зокрема, кришок і штуцерів для пляшок. Це дало нам можливість досягти більшої незалежності у постачанні пакувальної продукції для багатьох найменувань товарів і посилити контроль над виробничими процесами.

Про асортимент

Наш асортимент охоплює понад 10 основних категорій продукції – від олії та майонезів до кетчупів, соусів, гірчиці, оцту, макаронних виробів і консервації.

Стратегічними для розвитку є ті напрями, де ми бачимо найбільший потенціал для інновацій і експорту – насамперед це соусна група та рослинні олії. Орієнтуючись на сучасні тренди здорового харчування, ми почали виготовляти ріпакову олію – з оптимальним балансом Омега-3 та Омега-6 жирних кислот, і соєву, яка багата на вітамін Е та поліненасичені жири. У відповідь на зростання популярності азійської кухні ми запустили нову лінійку соєвих соусів.

Таким чином, впроваджуємо найсміливіші рішення, орієнтуючись на глобальні гастрономічні тренди та культуру здорового харчування.

Про якість

Ми не йдемо на компроміси, коли йдеться про якість, адже навіть філософія бренду ґрунтується на принципі «Якість королівська, а ціна народна!».

Уся наша виробнича система сертифікована за міжнародними стандартами FSSC 22000, ISO 9001 та ISO 22000.

Для нас це не формальність, а підтвердження того, що кожен продукт – від поля до полиці магазину – проходить контроль на кожному етапі. Це основа нашої репутації як надійного виробника і партнера на міжнародному ринку.

Ключова цінність

Головна сила «Королівського смаку» – люди. Саме команда дозволяє нам рухатися вперед навіть у найскладніші часи.

Ми завжди залишалися сімейним бізнесом, і це відчуття спільності передаємо кожному працівнику.

Коли багато компаній були змушені скорочувати персонал, ми зберегли робочі місця, заробітну плату і соціальні гарантії. Я переконаний: саме завдяки згуртованості та взаємній підтримці ми і маємо сили, щоб навіть у такі важкі часи рухатися вперед.

А ключовим результатом 30-річної історії нашої компанії я вважаю довіру українців. Понад 30 років тому ми починали з нуля, а сьогодні «Королівський смак» – символ стабільності та якості, присутній на ринку 80 країн. Це наш внесок у стійкість економіки та доказ того, що український бренд може бути міжнародним, залишаючись автентичним і відповідальним перед споживачем.

Про соціальну відповідальність

Наша компанія займає активну патріотичну позицію. Ми купували автомобілі швидкої допомоги та високопрохідні квадроцикли для евакуації поранених військових. Паралельно забезпечуємо гуманітарну підтримку, доставляючи продукти на деокуповані та постраждалі від бойових дій території.

Також інвестуємо у розвиток місцевих громад та інфраструктури, адже сильний тил – запорука стійкості країни. Для нас важливо не лише тримати виробництво, а й підтримувати людей, які стоять за ним.

Максим Король, перший заступник генерального директора ПП «Віктор і К» (ТМ «Королівський смак»)

Про визнання

Багато разів ми здобували різноманітні премії та нагороди, серед яких – «Вибір року», Ukrainian Business Award. Ці визнання підтверджують ключову роль компанії у забезпеченні продовольчої безпеки та водночас свідчать про довіру споживачів.

Ми займаємо провідні позиції у ключових категоріях: у сегменті майонезів залишаємося серед найсильніших (за даними Ukrainian Business Award), а в категорії кетчупів та соусів входимо до топ-трійки виробників, за власними дослідженнями.

Але для мене головне не просто частка ринку, а довіра споживача. У складні часи українці обирають перевірені бренди, і це наша найбільша перемога.

Про інноваційність

Наші конкурентні переваги – повний виробничий цикл, гнучкість та інноваційність. Ми ретельно контролюємо якість від сировини до готового продукту, швидко реагуємо на ринкові зміни і першими запускаємо трендові продукти.

Прикладом такого підходу став кетчуп «Лагідний лайт», який фактично не містить доданого цукру. Ми не просто прибрали цукор – зберегли насичений томатний смак, щоб продукт відповідав і українським, і світовим стандартам якості та користі. Це продукт для свідомих споживачів, які дбають про здоров’я і при цьому не готові відмовлятися від улюбленого смаку.

Про віру в країну

Для мене це не просто слова. На внутрішньому ринку – це підтримка українського виробника, віра в силу нашої економіки й людей, які щодня створюють якісний продукт. На зовнішньому – це історія незламності українського бренду, що продовжує працювати, інвестувати й допомагати країні навіть під час війни.

Згуртованість нашої команди ґрунтується на спільній меті та відповідальності.

Кожен працівник знає, що його робота підтримує економіку, військових і тил. Ми регулярно спілкуємося, підтримуємо тих, чиї родини постраждали від війни, а минулого року запровадили медичне страхування для демобілізованих працівників. Для мене це не просто бізнес – це людяність і вдячність, які формують основу нашої компанії.