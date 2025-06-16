Як ефективно продавати в умовах воєнного часу: кейс будівельної компанії «Гефест»

На будівельному ринку України «Гефест» працює понад чверть століття. За цей час девелопер побудував понад 31 обʼєкт (за даними компанії), переважна більшість яких знаходиться в Одесі. Попри велику війну, в «Гефесті» не знижують темпів: за минулий рік було введено в експлуатацію понад 200 000 кв. м, зазначають у компанії. Про особливості продажів в умовах війни та своє бачення українського ринку нерухомості розповів Спірідон Бумбурас, керівник відділу продажів компанії «Гефест»

Що відрізняє ваш підхід до роботи з інвесторами від інших забудовників?

Тут є декілька моментів: по-перше, ми завжди чуємо інвестора та прагнемо запропонувати йому справді релевантне рішення, а по-друге, ми гнучкі, тому для кожного клієнта будуємо індивідуальну фінансову модель.

У майбутньому плануємо запустити ще більш комфортну розстрочку на 10 років і довше. Для інвесторів це можливість значно заощадити, адже вони зможуть жити у власній квартирі, не сплачуючи оренду чи кредитні відсотки. Або ж, якщо це інвестиція, здавати житло в оренду, прибуток від якої покриватиме розстрочку.

АК «Ітака», один з обʼєктів побудованих і введених в експлуатацію під час війни Фото предоставлено пресс-службой

Як ви оцінюєте поточний стан ринку нерухомості з огляду на ваш досвід запуску проєктів під час війни?

Цього року ринок нерухомості активніший, ніж торік, хоча до довоєнних показників йому ще далеко. Водночас ми продовжуємо запускати нові проєкти й бачимо позитивну динаміку в продажах.

У травні ми стартували з продажами в ЖК «Еллада-4» – і вже протягом першої години отримали понад 200 заявок. Наразі у цьому комплексі практично не залишилося вільних квартир. Такий результат не став для нас несподіванкою: район Аркадія традиційно має високий попит як для життя, так і для інвестування. Водночас це не єдиний наш проєкт під час війни – до цього ми запустили «Кімолос-1» і «Елладу-5», а зараз готуємося до старту продажів у ЖК «Кімолос-2». У трьох із цих чотирьох комплексів квартири вже майже повністю розпродані.

Житловий комплекс «Кімолос»

Хто є вашими покупцями?

Я б виділив три основні категорії. Перша – люди, які купують житло для себе, друга – інвестори, а третя – ті, хто почувається спокійніше, коли їхні кошти вкладені в нерухомість. Важливо також розуміти: собівартість будівництва постійно зростає, а отже, зростатиме і капіталізація нерухомості.

Житловий комплекс «Еллада»

Що стало для вас особистим і професійним стимулом не зупинятись і продовжувати працювати, попри війну?

Ми маємо змогу працювати лише завдяки нашим захисникам. Замість зупинитися після початку повномасштабного вторгнення, ми вирішили продовжити будівництво – це стало проявом стійкості компанії та сигналом, що життя триває. Інвестування в нерухомість сьогодні – це і про надію, і про захист заощаджень, і про відповідальність. Для нас це не просто бізнес, а спосіб рухатись уперед тоді, коли інші зупиняються.

І в цьому русі головною силою стала команда. Відверто кажучи, головне відчуття – це оптимізм і віра в майбутнє. Але найбільше мене вразила робота нашої команди. Усі максимально зосереджені, і саме це є запорукою успіху. Ми, звісно, завжди прагнемо ставати кращими, але я щиро хочу подякувати всім колегам: як кажуть, саме ті, хто залишаються за кулісами, роблять виставу по-справжньому успішною.

Якби повернутися на кілька років назад, у довоєнний період, що з філософії компанії залишилося незмінним?

З початком повномасштабного вторгнення для нас ключовим було рішення не зупинятися. Ми ухвалили його, думаючи насамперед про команду – про тих, хто не має залишитися без роботи. Ми також розуміли: внесок в економіку країни – це внесок у спротив. Сьогодні ми пожинаємо плоди цього вибору: зберегли команду та довіру, а також довели: навіть у найважчих умовах ми виконуємо всі зобов’язання перед клієнтами.

Але наша філософія залишилася незмінною: ми будуємо не тільки будинки, а й гідне майбутнє.

Ми, як і раніше, працюємо з повагою до міста, до своєї справи та до кожного, хто обирає «Гефест». Водночас війна змінила масштаб відповідальності. Сьогодні кожен наш проєкт – це прояв віри в країну, її людей і те, що ми маємо майбутнє, за яке варто боротися.