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Спірідон Бумбурас, керівник відділу продажів компанії «Гефест» /надано пресслужбою
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Як ефективно продавати в умовах воєнного часу: кейс будівельної компанії «Гефест»

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2 хв читання

Спірідон Бумбурас, керівник відділу продажів компанії «Гефест» Фото надано пресслужбою

На будівельному ринку України «Гефест» працює понад чверть століття. За цей час девелопер побудував понад 31 обʼєкт (за даними компанії), переважна більшість яких знаходиться в Одесі. Попри велику війну, в «Гефесті» не знижують темпів: за минулий рік було введено в експлуатацію понад 200 000 кв. м, зазначають у компанії. Про особливості продажів в умовах війни та своє бачення українського ринку нерухомості розповів Спірідон Бумбурас, керівник відділу продажів компанії «Гефест»

Що відрізняє ваш підхід до роботи з інвесторами від інших забудовників? 

Тут є декілька моментів: по-перше, ми завжди чуємо інвестора та прагнемо запропонувати йому справді релевантне рішення, а по-друге, ми гнучкі, тому для кожного клієнта будуємо індивідуальну фінансову модель. 

У майбутньому плануємо запустити ще більш комфортну розстрочку на 10 років і довше. Для інвесторів це можливість значно заощадити, адже вони зможуть жити у власній квартирі, не сплачуючи оренду чи кредитні відсотки. Або ж, якщо це інвестиція, здавати житло в оренду, прибуток від якої покриватиме розстрочку.

АК «Ітака», один з обʼєктів побудованих і введених в експлуатацію під час війни /надано пресслужбою

АК «Ітака», один з обʼєктів побудованих і введених в експлуатацію під час війни Фото надано пресслужбою

Як ви оцінюєте поточний стан ринку нерухомості з огляду на ваш досвід запуску проєктів під час війни?

Цього року ринок нерухомості активніший, ніж торік, хоча до довоєнних показників йому ще далеко. Водночас ми продовжуємо запускати нові проєкти й бачимо позитивну динаміку в продажах.

У травні ми стартували з продажами в ЖК «Еллада-4» – і вже протягом першої години отримали понад 200 заявок. Наразі у цьому комплексі практично не залишилося вільних квартир. Такий результат не став для нас несподіванкою: район Аркадія традиційно має високий попит як для життя, так і для інвестування. Водночас це не єдиний наш проєкт під час війни – до цього ми запустили «Кімолос-1» і «Елладу-5», а зараз готуємося до старту продажів у ЖК «Кімолос-2». У трьох із цих чотирьох комплексів квартири вже майже повністю розпродані.

Житловий комплекс «Кімолос»

Житловий комплекс «Кімолос»

Хто є вашими покупцями?  

Я б виділив три основні категорії. Перша – люди, які купують житло для себе, друга – інвестори, а третя – ті, хто почувається спокійніше, коли їхні кошти вкладені в нерухомість. Важливо також розуміти: собівартість будівництва постійно зростає, а отже, зростатиме і капіталізація нерухомості. 

Житловий комплекс «Еллада»

Житловий комплекс «Еллада»

Що стало для вас особистим і професійним стимулом не зупинятись і продовжувати працювати, попри війну?

Ми маємо змогу працювати лише завдяки нашим захисникам. Замість зупинитися після початку повномасштабного вторгнення, ми вирішили продовжити будівництво – це стало проявом стійкості компанії та сигналом, що життя триває. Інвестування в нерухомість сьогодні – це і про надію, і про захист заощаджень, і про відповідальність. Для нас це не просто бізнес, а спосіб рухатись уперед тоді, коли інші зупиняються.

І в цьому русі головною силою стала команда. Відверто кажучи, головне відчуття – це оптимізм і віра в майбутнє. Але найбільше мене вразила робота нашої команди. Усі максимально зосереджені, і саме це є запорукою успіху. Ми, звісно, завжди прагнемо ставати кращими, але я щиро хочу подякувати всім колегам: як кажуть, саме ті, хто залишаються за кулісами, роблять виставу по-справжньому успішною.

Бізнес-центр «Платон»

Бізнес-центр «Платон»

Якби повернутися на кілька років назад, у довоєнний період, що з філософії компанії залишилося незмінним?

З початком повномасштабного вторгнення для нас ключовим було рішення не зупинятися. Ми ухвалили його, думаючи насамперед про команду – про тих, хто не має залишитися без роботи. Ми також розуміли: внесок в економіку країни – це внесок у спротив. Сьогодні ми пожинаємо плоди цього вибору: зберегли команду та довіру, а також довели: навіть у найважчих умовах ми виконуємо всі зобов’язання перед клієнтами.

Але наша філософія залишилася незмінною: ми будуємо не тільки будинки, а й гідне майбутнє.

Ми, як і раніше, працюємо з повагою до міста, до своєї справи та до кожного, хто обирає «Гефест». Водночас війна змінила масштаб відповідальності. Сьогодні кожен наш проєкт – це прояв віри в країну, її людей і те, що ми маємо майбутнє, за яке варто боротися.

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