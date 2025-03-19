Як ОККО Group залучає приватних інвесторів у готельний бізнес GORO Mountain Resort

У березні 2025 року OKKO Group відкрила можливість долучитися до розвитку готельної інфраструктури GORO . Будівництво першого комплексу курорту вже розпочато: це три дизайнерських готелі на 415 номерів, кожен з яких має унікальну архітектурну концепцію, стиль і сервісне наповнення. Наразі для відкритого інвестування доступний перший готель курорту на 197 номерів із загальною площею 7766 кв. м. Водночас 15% інвестиційних лотів уже продано під час закритого пресейлу, який тривав упродовж трьох попередніх місяців. Як ОККО Group залучає інвесторів у готельний бізнес – у матеріалі Forbes BrandVoice.

Продукт: як це працює

ОККО Group використовує міжнародну бізнес-модель залучення інвестицій – Resort Hotel Rooms As Investment. Вона передбачає володіння окремим номером у дизайнерському готелі на гірському курорті з єдиним професійним управлінням, що сприяє зростанню вартості активу й отриманню прибутку від операційної діяльності готельного бізнесу.

Як кажуть у компанії, перший компонент інвестиційного продукту GORO – високоліквідна приватна власність. Це актив з потенціалом зростання вартості, який можна перепродати, подарувати чи передати у спадок, що гарантує надійність та мінімізує ризики.

Другою важливою складовою є повна готовність до проживання гостей. Кожен номер оформлений в унікальному дизайнерському стилі й оснащений усім необхідним: меблями, текстилем, технікою та декором. Тобто після введення в експлуатацію готель одразу може приймати гостей і генерувати прибуток.

Третя складова – готовий бізнес під професійним управлінням. Власнику не потрібно займатися операційною діяльністю, оскільки керування готелем здійснює оператор. Залучення міжнародної експертизи у сфері гостинності та туризму гарантує високі стандарти сервісу. Регулярні виплати та прозора система звітності, що надається щоквартально, роблять цей варіант інвестування вигідним і комфортним для співвласника.

У компанії зазначають: приватні інвестори можуть розраховувати на довгострокове зростання вартості активу в часі. Це забезпечується трьома ключовими факторами.

Первинна капіталізація. Збільшення вартості обʼєкта від початкової оцінки на старті будівництва до ринкової ціни після введення в експлуатацію. Очікується, що до моменту відкриття готелю первинна капіталізація може збільшитися до +51%, що в середньому становить понад 15% річних. Це дає інвесторам можливість увійти в готельний бізнес на ранньому етапі розвитку курорту й отримати дохід завдяки лише зростанню вартості активу.

Збільшення вартості обʼєкта від початкової оцінки на старті будівництва до ринкової ціни після введення в експлуатацію. Очікується, що до моменту відкриття готелю первинна капіталізація може збільшитися до +51%, що в середньому становить понад 15% річних. Це дає інвесторам можливість увійти в готельний бізнес на ранньому етапі розвитку курорту й отримати дохід завдяки лише зростанню вартості активу. Операційний прибуток формується з доходу від номерного фонду після сплати всіх операційних витрат і комісії готельного оператора. Очікується, що він становитиме приблизно 35%. На цей показник впливають два ключових фактори: завантаженість готелю та вартість проживання. Високий рівень завантаженості забезпечуватиме всесезонний формат курорту, а також атракції та сервіси, що підтримуватимуть стабільний потік відвідувачів упродовж року. Це дасть змогу GORO уникати сезонних коливань.

формується з доходу від номерного фонду після сплати всіх операційних витрат і комісії готельного оператора. Очікується, що він становитиме приблизно 35%. На цей показник впливають два ключових фактори: завантаженість готелю та вартість проживання. Високий рівень завантаженості забезпечуватиме всесезонний формат курорту, а також атракції та сервіси, що підтримуватимуть стабільний потік відвідувачів упродовж року. Це дасть змогу GORO уникати сезонних коливань. Вторинна капіталізація. Це збільшення вартості працюючого готельного бізнесу за рахунок зростання популярності курорту, туристичного потоку та зміцнення репутації проєкту. GORO Development орієнтується на європейський ринок, де вартість проживання в гірських готелях стабільно підвищується. Крім того, наявність професійного готельного оператора гарантує єдині стандарти сервісу та високий рівень послуг, що підвищує лояльність відвідувачів і стимулює попит на проживання. Отже, зростає завантаженість готелів, що позитивно впливає на вартість активу та підвищує прибутковість для співвласників. Очікується понад 20% вторинної капіталізації вже через пʼять років експлуатації проєкту.

GORO Development супроводжує інвесторів на всіх етапах, допомагаючи не лише з управлінням активом, а й із перепродажем або реінвестуванням у наступні готельні проєкти курорту на індивідуальних умовах. Прогнозований рівень доходності досить реалістичний – понад 10% на рік. Цей показник ґрунтується на консервативних розрахунках та об’єктивних показниках галузі.

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Інвестувати у зміни: новий рівень бізнесу

ОККО Group впроваджує міжнародні стандарти не лише у створенні майстер-плану курорту GORO, а й у моделі інвестування. Сучасний підхід до фінансування проєктів, де поряд із прибутковістю ставлять за мету створення позитивного соціального й екологічного ефекту, називають імпакт-інвестиціями (Impact Investing).

За прогнозами міжнародної організації Global Impact Investing Network (GIIN), імпакт-інвестування може змінити сам підхід до фінансів у суспільстві, демонструючи, що бізнес може бути не лише прибутковим, а й корисним для світу. Такий підхід стимулює економічне зростання та сприяє розвитку місцевих громад, створенню робочих місць і підвищенню якості життя. Водночас він допомагає зберігати природні ресурси, впроваджувати екологічні технології та мінімізувати вплив на довкілля.

Україна лише починає рух у напрямі імпакт-інвестування. Участь у готельному бізнесі GORO – це унікальна можливість не просто заробляти разом із ОККО Group, а й стати частиною глобального позитивного впливу на суспільство та довкілля.

Василь Даниляк, співзасновник GORO Mountain Resort і СЕО групи компаній ОККО Для нас цей проєкт – імпакт-інвестиція, що має реальний вплив на розвиток України. GORO ініціює масштабні зміни, а приватні інвестори також стають частиною цього процесу. Разом ми створюємо нові робочі місця, сприяємо розвитку інфраструктури та зміцнюємо економіку регіону, а також сприятимемо розвитку сфери гостинності та зміцненню туристичного потенціалу України. GORO відкриває нові можливості для формування Львівських Карпат як нової української туристичної дестинації міжнародного рівня на мапі Європи. Читать больше Свернуть

Сильна досвідчена команда

Для майбутніх приватних інвесторів OKKO Group є сильним партнером. Одна з найбільших приватних компаній України (№7 за версією Forbes Ukraine) cтворює міцні, успішні та довгострокові бізнеси, які стійкі до криз і зовнішніх змін. Завдяки стратегічному плануванню й адаптивності група не лише долає виклики, а знаходить нові можливості та розширює діяльність, інвестуючи у масштабні знакові проєкти.

Щоб забезпечити цілісність і гармонійність розвитку, ОККО Group у GORO виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором. Група інвестує $500 млн власних і залучених коштів у розвиток курорту, створюючи сучасну туристичну інфраструктуру та покращуючи сервіси. Вона також фінансує гірську частину курорту – найбільший і найдорожчий елемент проєкту, який потребує значних вкладень і має найдовший термін окупності. Це забезпечить стабільний розвиток не лише курорту, а й прикурортної зони та зробить їх привабливими для відвідувачів та інвесторів у довгостроковій перспективі.

Для створення готельної інфраструктури курорту ОККО Group заснувала власну девелоперську компанію GORO Development, спираючись на власний 23-річний досвід у девелопменті, управлінні нерухомістю та будівництві складних інженерних об’єктів. Команда відповідає за розробку архітектурних концепцій, будівництво, функціональне та рекреаційне наповнення, а також залучення інвестицій у готельний бізнес. «Наша головна філософія – органічний девелопмент концептуальних рішень. Кожен простір проєктується так, щоб він гармонійно взаємодіяв з людиною, природно інтегрувався у ландшафт і розкривав потенціал територій», – пояснює СЕО GORO Development та GORO Mountain Resort Володимир Гаразд.

95% готельних номерів та інфраструктури матиме краєвид на гори

Лімітована колекція

Готельний бізнес GORO Mountain Resort складається з 25 готелів на 5150 номерів, у першій черзі лише пʼять готельних комплексів (девʼять готелів) на 1100 номерів. Це лімітована колекція дизайнерських готелів у межах єдиної концепції курорту та єдиного архітектурного коду. При цьому щільність забудови становить менше 25% від загальної площі 1200 га, а в першій черзі забудови цей показник не перевищує 10%. «Ми не будуємо «місто серед гір». Ми прагнемо дати гостям максимум простору для відпочинку серед гірської природи», – додає Володимир Гаразд.

Органічний девелопмент забезпечує інтеграцію готелів у рельєф гір, використання ділянок з мінімальною кількістю дерев, обмеження висоти до 30 м та використання природних кольорів і матеріалів. При цьому 95% номерів і готельної інфраструктури мають мальовничий краєвид на гори, що створює неповторну органічну пропозицію й атмосферу. Це підсилює винятковість проєкту, адже інвестори отримують не просто нерухомість в окремому готелі, а простір, що гармонійно поєднується з природою та має стабільний попит, бо працює в межах єдиного бізнесу курорту. Отже, кожен обʼєкт стає цінним колекційним активом з високою ліквідністю, що підсилює його інвестиційну привабливість.

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Проте лімітованість у GORO стосується не лише кількості готелів і щільності забудови, а й кількості приватних інвесторів, яких планують залучити для розвитку готельного бізнесу курорту разом з ОККО Group. За словами Василя Даниляка, попередній пресейл вже показав, що в середньому кожен інвестор обирає три лоти, що суттєво обмежує можливу кількість учасників проєкту в майбутньому. «Це означає, що 1100 номерів – це не 1100 співвласників. Ми очікуємо 350–370 партнерів, які увійдуть у закритий інвестклуб курорту», – додає співзасновник GORO.

Цією інфраструктурою керуватиме власний готельний оператор. Він забезпечить ефективне управління всіма процесами: від розміщення та обслуговування гостей до організації відпочинку та технічної підтримки. Єдині стандарти сервісу для всіх готелів гарантуватимуть високий рівень обслуговування, швидке реагування на запити відвідувачів і підвищення їхньої лояльності. Це створить комфортні умови для відпочинку та спонукатиме гостей повертатися на курорт знову і знову. Завдяки комплексному підходу готельний оператор ефективно розподілятиме ресурси, знижуватиме витрати та покращуватиме управління. Така централізована система керування підвищуватиме рентабельність готельного бізнесу та сприятиме стабільному розвитку курорту.