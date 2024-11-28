202 найбільші приватні компанії України

Рейтинг найбільших недержавних компаній – фірмовий продукт Forbes у десятках країн. Причина популярності – це інтуїтивно зрозуміла мапа великого бізнесу. А дані за кілька років демонструють справжніх бізнес‐переможців, які розумніші, далекоглядніші, адаптованіші за колег.

Якби ми мали на меті скласти список бізнесів із виторгом понад 1 млрд грн, то у ньому б цьогоріч було 1700 компаній, які генерують виторг 8,5 трлн грн. Дохід понад 2 млрд грн в Україні мають лише приблизно 800 компаній. Проте нашим цільовим показником був топ‐202, тому поріг входження до рейтингу становив 4,7 млрд грн.

Чому 202 (двісті два) Війна змінює культурний код суспільств, маркує своїми сенсами події, слова, числа. З поваги до всіх живих і полеглих українських військових та їхніх родин ми не використовуємо числа 200 та 300 у медійних продуктах. Читати більше Згорнути

Що нам розповідає список 202 найбільших приватних компаній України за другий і половину третього року війни (ми зібрали дані як за 2023‐й, так і за перші шість місяців 2024‐го)?

Сумарний виторг 202 найбільших бізнесів у 2023‐му сягнув 3,7 трлн грн (еквівалент половини українського ВВП). А кількість працівників перевищує 750 000. Це без перебільшення становий хребет української економіки.

Медіанний темп зростання виторгу всіх топкомпаній у першому півріччі 2024 року становив 16% – на рівні приросту номінального ВВП. Це усереднення приховує за собою карколомні екстремуми. Від зупинки діяльності, як в «Укрнафтобуріння», через відкликання ліцензії або падіння доходів на 99%, як у випадку із тютюновим дистрибʼютором «Тедіс Україна», до «Атомсервісу», яка наростила обороти у 20 разів на постачаннях продоволь- ства до силових структур, або MS Capital Максима Шкіля, яка збільшила виторг у 6,4 раза.