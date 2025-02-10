Юристи з українським характером. Як за 20 років команда молодих юристів створила MORIS – сучасну юридичну компанію, що стала стратегічним партнером для війська та бізнесу

Юридична компанія MORIS виступає на захисті інтересів українського бізнесу та військовослужбовців, а також надає безоплатну юридичну допомогу в реалізації суспільних, благодійних та освітніх проєктів. Її діяльність базується на принципах патріотизму та захисті національної ідентичності, спрямованих на розвиток європейського майбутнього України та впровадження нових стандартів у юридичній галузі. Як компанія MORIS стала стратегічним партнером для війська та українського бізнесу? Forbes BrandVoice розповідає подробиці.

«Нетипова» модель зростання

Шлях MORIS почався в 2004 році в Івано-Франківську. Молоді юристи, вчорашні студенти, заснували юридичну компанію і поставили амбітну ціль – створити компанію, яка займатиме лідерські позиції не лише в західному регіоні, а й на українському ринку загалом. Компанія має орієнтуватися на цінності, професіоналізм і будувати авторитет на основі репутації надійного партнера.

Старт був стрімким – вже за три роки MORIS стало «тісно» на заході країни, тож у 2007 році команда переїхала до Києва. За рік, у 2008-му, світ сколихнула глобальна фінансова криза, яка зачепила буквально усіх. MORIS вдалося успішно пройти через це випробування завдяки гнучкості та ефективному управлінню.

«З того часу наш принцип залишається незмінним – треба завжди бути напоготові, бачити й використовувати нові можливості й пам’ятати, що кожна криза має свій початок і кінець». Андрій Романчук керуючий партнер юридичної компанії MORIS.

Еволюція компанії відбувалася паралельно з еволюцією українського бізнесу. Спочатку MORIS спеціалізувалася на судових спорах і податкових питаннях. Однак із розвитком бізнесів клієнтів компанія поступово розширювала спектр послуг, розвиваючи практики корпоративного права та M&A, конкурентного й антимонопольного права, а також банкрутства.

Кожен новий напрям діяльності MORIS ставав інвестицією в розвиток команди.

«Ми дуже уважно ставимося до формування команди, підбору партнерів, які поділяють наші цінності, – підкреслює керуючий партнер. – Це дозволяє підтримувати високий рівень професійності та згуртованості в колективі».

Задля комплексного й успішного розв’язання питань, з якими звертаються клієнти, партнери нерідко об’єднуються у проєктні групи. Комбінований підхід – ще одна риса, яка вирізняє компанію і забезпечує високу якість роботи. Керівництво компанії вважає, що саме «синтез досвіду та раціональної інтуїції допомагає ухвалювати правильні стратегічні рішення». Для цього MORIS вивчає не лише юридичні аспекти, а й реальний сектор економіки та бізнес-процеси клієнтів. Така, з одного боку, «молекулярна», а з іншого – широка експертиза дозволяє краще аргументувати позицію в суді та ефективніше захищати інтереси клієнтів.

Як приклад, команда MORIS виступила координатором масштабного проєкту з фінансової реструктуризації зобов’язань групи компаній «Перша приватна броварня», до якої входять ПрАТ «ПБК «Радомишль» та ТзОВ «ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!», який реалізували відповідно до спеціальної процедури, встановленої Законом України «Про фінансову реструктуризацію». Завдяки комплексній роботі юристів MORIS, було реструктуризовано понад 1,19 млрд грн боргів групи перед державним банком. Винятковість проєкту полягала в поєднанні глибокого юридичного та фінансового аналізу зі стратегічним плануванням бізнес-кроків та ефективним діалогом із кредитором. У результаті такий підхід дозволив врахувати інтереси обох сторін та здійснити реструктуризацію заборгованості. Цей кейс продемонстрував, як досягнення домовленості між бізнесом та державним сектором економіки може стати способом оздоровлення банківської системи, і підтримки вітчизняного бізнесу. Завдяки стратегічному мисленню та комплексному підходу MORIS, проєкт став цінним прецедентом для всього ринку, який підкреслив силу партнерства та професіоналізму в складних умовах.

Стратегія на майбутнє

«Наші цілі на найближчу перспективу – підтримка української армії, розвиток механізмів правового захисту, допомога бізнесу та підготовка до післявоєнного відновлення, – ділиться планами Андрій Романчук. – Ми бачимо великий потенціал у розвитку корпоративного права та угод зі злиття й поглинання, адже український бізнес після війни потребуватиме великих ресурсів та інвестицій. Особливо в аграрному секторі, оборонній промисловості та нових технологіях, які після закінчення війни стануть каталізаторами зростання в українському корпоративному середовищі».

Важливий і перспективний напрямок – супровід українських Miltech-компаній. За словами Андрія Романчука, ця сфера буде однією з локомотивів для української економіки як зараз, так і після завершення війни.

«Наші зусилля спрямовані на підтримку не лише військовослужбовців, а й бізнесу, який працює для їхнього забезпечення, – каже Андрій Романчук, який сам став військовослужбовцем 13-ї бригади НГУ «Хартія». – Українські виробники, особливо ті, які працюють у галузі інженерних інновацій, після завершення війни будуть мати значний експортний потенціал на світовому ринку. Тому, допомагаючи їм, ми інвестуємо у відродження української економіки».

Великий напрямок роботи буде пов’язаний зі справами про стягнення збитків за шкоду, яку заподіяла російська війна українському бізнесу. Наразі є гостра потреба у впровадженні ефективного механізму для захисту майнових прав юридичних осіб, у тому числі процедур із відшкодування матеріальних витрат та збитків. Тому фахівці компанії MORIS продовжують інвестувати в розвиток міжнародної експертизи та готуватися до потоку справ у міжнародних інвестиційних арбітражах.

Такі перспективи актуалізують кадрову проблему, тому вже зараз компанія активно працює зі студентами – проводить регулярні відбори на оплачуване стажування, найкращі учасники якого отримують пропозиції щодо подальшого працевлаштування. І, за словами представників компанії, більшість студентів вважає MORIS однією з найбільш бажаних юридичних компаній для карʼєри.

«Ми віримо в нашу перемогу та прогнозуємо, що внутрішній економічний розвиток, зокрема інфраструктурні проєкти та відбудова міст, стануть драйверами зростання економіки України, – каже Андрій Романчук. – Це вимагає спільних зусиль, інвестицій та нових стратегій, тому разом із нашими клієнтами ми будемо й надалі працювати на благо України та українців».

Стратегія перемоги для клієнта

«Ми завжди питаємо клієнта про те, як він бачить свою перемогу, – каже Андрій Романчук. – І прагнемо не просто розв’язати конкретну проблему, а запропонувати комплексний підхід до всіх його справ та створити юридичну стратегію, що врахує всі можливі ризики та забезпечить довгостроковий результат».

Такий стратегічний підхід замість ситуативних рішень є фундаментом, на якому будуються ціннісні та довготривалі відносини з клієнтами. Деякі з них тривають уже понад 20 років.

Наприклад, співпраця з ПрАТ «Івано-Франківськцемент», яка розпочалася понад два десятиліття тому, стала зразком довгострокового партнерства MORIS із клієнтами та ефективного вирішення складних юридичних завдань. Завдяки команді MORIS клієнт не лише успішно реалізував корпоративну реструктуризацію, але й створив холдингову структуру в Швейцарії, що забезпечило оптимізацію управління та захист прав власності. У рамках цієї комплексної співпраці компанія досягла виходу на європейський ринок. Результатом такого підходу став доступ до іноземних інвестицій і фінансування від провідних європейських банків, що значно підвищило конкурентоспроможність клієнта на міжнародній арені. MORIS вирізняється тим, що поєднує глибоке знання української правової системи з використанням власної стратегії ведення бізнесу, комплексним підходом до розвитку правової сфери, усвідомленням важливості усталення національної ідентичності та орієнтацією на міжнародні стандарти.

Василь Андрусяк, партнер MORIS, керівник практики податкового права, Тетяна Гончарюк, партнерка MORIS, співкерівниця практики White-collar crime та захисту бізнесу, Оксана Кобрин, партнерка MORIS, керівниця Західноукраїнського офісу, Мар'ян Мартинюк, старший партнер MORIS, керівник практики корпоративного права та M&A, Станіслав Пелюк, партнер MORIS, співкерівник практики White-collar crime та захисту бізнесу, Андрій Савчук, партнер MORIS, керівник практики вирішення спорів, Роман Титикало, партнер MORIS, керівник практики нерухомості та будівництва

Внесок у розвиток військового права

Найбільш нагальним питанням сьогодні є створення системи військової юстиції. «Ми знаходимося на етапі, коли потрібно, не гаючи часу, готувати законодавчу базу, посилювати інституційні спроможності та запускати роботу відповідних структур, – наголошує керуючий партнер компанії MORIS. – Це величезна моральна відповідальність перед нашими захисниками та захисницями – вони, як ніхто інший, заслуговують на справедливість у державі, за яку проливають кров». Зокрема, треба створювати спеціалізовані колегії в загальних судах, залучати до справ військовослужбовців, слідчих і прокурорів, які розуміють специфіку військової справи.

Щодо соціального захисту, то юристи компанії долучилися до розробки законодавчих ініціатив із підтримки військовослужбовців та їхніх сімей – і нарешті у 2023 році відповідні зміни були ухвалені. Вони спрощують отримання добровольцями статусу учасника бойових дій та отримання матеріальної підтримки сім’ями загиблих героїв. Окрім того, з 2014 року MORIS тісно співпрацює з «Азовом» і патронатною службою «Азову» та надає їм відповідний юридичний супровід.

Андрій Романчук, керуючий партнер юридичної компанії MORIS, адвокат, військовослужбовець бригади «Хартія» НГУ

Pro bono

Безкоштовна професійна допомога некомерційним та громадським організаціям завжди була важливою частиною соціальної відповідальності компанії, але зараз її пріоритетом є ініціативи, пов’язані з військовими потребами.

«Ми спрямували наші зусилля в юридичній допомозі рro bono на підтримку армії, законодавчу реформу та розвиток військового права, – уточнює Андрій Романчук. – Юридичний супровід військових підрозділів, співпраця з громадськими, благодійними та волонтерськими організаціями є системною роботою компанії»

Нетривіальним кейсом pro bono для MORIS стала спадкова справа в інтересах ЗСУ. У січні 2023 року американець українського походження зробив заповіт на користь Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Завдяки правильній правовій інтерпретації та співпраці з американськими колегами, цей спадок розміром $1 млн був направлений на підтримку українського війська.

У 2022 MORIS стала співзасновником та постійним партнером Координаційного центру #SaveUkraineNow, який забезпечує технікою, спорядженням та медичними засобами підрозділи Сил оборони з Прикарпаття, що знаходяться на передовій.

Компанія також співпрацює з Асоціацією правників України, розробляє низку спільних проєктів з ціннісно-орієнтованого лідерства разом з Аспен Інститутом Київ та співпрацює з USAID АГРО у рамках проєкту «Земля без корупції», що спрямований на зменшення корупції та рейдерства у земельних відносинах на всіх рівнях.

Разом із тим, MORIS продовжує фінансувати освітні та культурні ініціативи, серед яких реалізація проєктів видавництва «Вавилонська бібліотека», що видає твори сучасних українських авторів і кращі зразки світової літератури, які ще не були перекладені українською мовою.