«З точки А»: як українські підприємці проводять час у дорозі

Медитація, переговори та стратегічні рішення. Forbes BrandVoice спільно з Uklon провів дослідження серед пів сотні бізнесменів і менеджерів С-рівня та з’ясував, які способи пересування вони обирають і як це формує стиль життя

Час – найцінніший ресурс підприємця, а шлях на роботу чи ділові зустрічі часто стають непомітною, але важливою частиною дня. Forbes неодноразово досліджував, як бізнесмени організовують день, поєднують роботу зі спортом або відновлюються після складних рішень. Цьогоріч Forbes BrandVoice разом з Uklon уперше дослідили способи комʼюту українських підприємців, опитавши пів сотні бізнесменів про їхні звички пересування містом.

Для когось дорога перетворюється на зону стратегічної рефлексії та прийняття доленосних рішень. Один з опитаних підприємців згадує, як у перший день повномасштабного вторгнення, перебуваючи в русі, оперативно організував евакуацію співробітників із Сум і Києва. Інший підписав у дорозі контракт на понад 10 млн грн.

Українські підприємці та менеджери С-рівня обирають різні способи пересування: від власного авто до метро та велосипеда. Частина бізнесменів користуються перевагами Uklon Business або Uklon Prime, перетворюючи машину на мобільний офіс з Wi-Fi, зарядками для гаджетів і улюбленою кавою, інші надають перевагу пішим прогулянкам для роздумів про поточні справи.

За результатами опитування ми виділили кілька архетипів підприємців: від «стратега», для кого дорога – час глибокої рефлексії, до «мультитаскера», що встигає працювати буквально на ходу.

Дарія Ільчук співзасновниця LIMFOOD, Камʼянець-Подільський, Хмельницька область Одного разу дорога стала доленосною: у 2021 році під час подорожі до Карпат ми з партнером вирішили заснувати компанію. Мені завжди подобалося готувати просту, зрозумілу та чисту їжу, і ми вирішили створити бізнес із доставлення обідів, який згодом розвивався б у мережу з власними закладами. Попри початок великої війни, період із березня по травень 2022 року став для нас найактивнішим щодо запуску бізнесу. Тоді до нас приєдналася сестра мого партнера, і ми стали ще сильнішою командою. Перші продажі відбулися 14 квітня 2024 року. Якось трапилася кумедна історія: я запросила бренд-шефа для майстер-класу з випічки панетоне, але забула про форми для тіста. Виявилося, що найближчий магазин із ними – за 90 км у Хмельницькому. На годиннику 16:40, дорога вкрита ожеледицею, сильний сніг. Ми з Уляною, сестрою мого партнера, помчали туди, пробили колесо, але встигли за 10 хвилин до закриття, купили форми й повернулися вчасно. Читать больше Свернуть

Назар Малиняк СЕО SmartFarming, Київ SmartFarming – інтегратор технологій у рослинництві, що допомагає підвищити ефективність агробізнесу за допомогою цифрових рішень. Наша компанія зосереджена на автоматизації управління земельним банком та надання сервісних послуг для агровиробництва, впроваджуючи передове високотехнологічне обладнання. Ми маємо офіси в Києві та Сумах, плануємо відкриття у Тернополі. Цього року SmartFarming увійшла до рейтингу Forbes Next 250. Мій робочий день починається о 6:30 і триває до пізнього вечора, з багатогодинними подорожами. Я часто буваю у відрядженнях у західних областях України, а також на півдні й північному сході. В середньому долаю близько 15 000 км на місяць. Моє авто давно стало невідʼємною частиною бізнесу. Вранці 24 лютого 2022 року я був у дорозі до Вознесенська Миколаївської області, куди їхав на змагання з плавання, свого давнього хобі. Саме тоді, під час руху, через телефонний зв’язок я організовував евакуацію наших співробітників із Києва та Сум, нам вдалося евакуювати понад 30 осіб. Іноді важливі рішення та підписання значущих угод також відбуваються в дорозі. Одного разу це був контракт на 6 млн грн. Звісно, переговори тривали ще задовго до цього моменту, але самі рішення вдалося фіналізувати під час поїздки. Читать больше Свернуть

Роман Загорняк директор комунікаційної агенції AVERINA Наша агенція заснована в 2018 році, команда налічує 15 людей. Офіс розташований на Подолі, у серці старого Києва. Ми займаємося піаром, комунікаціями та просуванням брендів, допомагаючи компаніям будувати дієві стратегії. Попри насичений графік, я давно вирішив, що власне авто – не для мене. Щодня користуюсь сервісами онлайн-виклику авто, проводячи в дорозі близько 16 діб на рік. Цей час я використовую для планування та розв’язання завдань. Серед усіх сервісів онлайн-виклику авто моє серце віддане Uklon. Я здійснив уже понад 7400 поїздок, і водії часто впізнають мене, пропонуючи улюблені маршрути. Застосунок завжди підлаштовується під мої потреби: від мікроавтобусів для літніх подорожей із велосипедом до Prime для важливих зустрічей. Uklon – це не лише про поїздки, а й про зручну доставку. Як піарник я часто надсилаю посилки та подарунки для партнерів. Одного разу сталася кумедна ситуація: на замовлення одночасно приїхали три водії, і вони самі між собою вирішили, хто забере та відвезе посилку. Uklon у цьому сенсі – мій надійний союзник, що робить щоденні справи простішими та приємнішими. Читать больше Свернуть

Руслан Колішенко Франчайзі «Пʼяна вишня» і СЕО мережі барбершопів Frisor Я керую мережею концептуальних барів «Пʼяна вишня», які працюють у Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську, Яремчі та Буковелі, а також мережею барбершопів Frisor в Івано-Франківську, що налічує шість філій. У наших командах працює понад 70 людей. Бізнес для мене – це не лише про числа та стратегії, а й про інтуїцію та натхнення. Одного разу я прийняв рішення інвестувати $100 000 прямо в дорозі. Це сталося влітку 2024 року, коли думки про життя, справи й нові можливості раптово привели до ідеї створення компанії з утеплення пінополіуретаном та гідроізоляції. Мої подорожі завжди продуктивні: телефон, зарядний кабель, блокнот і ноутбук – мої незмінні супутники. Дорога дає час на роздуми та прийняття важливих рішень. Саме тоді приходять ідеї, які змінюють хід бізнесу. Читать больше Свернуть

Сергій Гришков СЕО Uklon Більшість часу я працюю в офісі, але часто пересуваюся містом на бізнес-зустрічі. Користуюся власним автомобілем. У дорозі слухаю подкасти чи рок-музику, це допомагає відволіктися. Час у дорозі використовую максимально ефективно: часто записую відеопривітання для друзів чи колег або узгоджую бюджети й проєкти. Важливі угоди підписую в офісі, але багато питань вирішую прямо в авто. Звісно, іноді трапляються і факапи: кілька разів я проливав каву на себе – і саме в ті дні, коли був у білому одязі та їхав на важливі зустрічі. Тепер завжди маю змінний одяг у машині. У дні з кількома зустрічами залишаю авто і користуюся Uklon. Це заощаджує час і дозволяє продуктивніше працювати. Щотижня таких поїздок буває 4–8. Я дуже люблю спілкуватися з партнерами-водіями Uklon, коли сам стаю користувачем сервісу. Це такі своєрідні глибинні мініінтерв’ю, які дають змогу отримати цінні інсайти та краще зрозуміти потреби наших партнерів. Мене цікавить, які три основні незручності водії відчувають у співпраці з нашим сервісом, що, на їхню думку, краще в конкурентів і які зміни вони б запропонували, щоб зробити Uklon найзручнішим сервісом. Такі бесіди допомагають формувати гіпотези, які я передаю командам на опрацювання. Зміни впроваджуються лише після детальної перевірки, валідації даних або проведення тестів. Наприклад, останніми такими покращеннями стали спрощення моделі визначення рейтингу водія, а також редизайн розділів статистики та аналітики у водійському додатку. Завдяки цьому наші партнери тепер краще розуміють, як заробляти більше і на що звертати увагу під час роботи з сервісом. Читать больше Свернуть