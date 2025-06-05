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Сезон спаржи в Украине длится всего три месяца – с апреля по июнь, но доходы производителей за этот период могут измеряться миллионами гривен. В 2024 году компания «Эко-Волынь Груп» заработала 15 млн грн, а «Флора-Органик» удвоила объемы продаж. С кем они конкурируют на рынке в 500 млн грн?
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