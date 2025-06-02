Зростання прибутку на 36% і друга найвища річна виручка в історії компанії – підсумки 2024/25 фінансового року Lenovo Group Limited

Lenovo Group Limited оприлюднила фінансові результати за четвертий квартал і весь 2024/25 фінансовий рік. Попри глобальну економічну нестабільність, компанія зафіксувала зростання виручки та прибутку. Forbes BrandVoice розповідає деталі

Ключові показники

За даними компанії, за фінансовий рік 2024/25 виручка Lenovo Group зросла на 21% порівняно з попереднім роком, досягнувши $69,1 млрд. Це – другий найвищий річний показник Lenovo Group за всю історію компанії.

Чистий прибуток, скоригований за non-HKFRS, збільшився на 36% порівняно з минулим роком, склавши $1,4 млрд. Бізнес компанії продовжує диверсифікуватися: частка виручки від некомпʼютерних продуктів зросла майже на пʼять пунктів, до 47%.

Усі бізнес-групи показали високі результати – кажуть у компанії.

Intelligence Device Group (IDG) – зміцнила своє лідерство на ринку персональних компʼютерів, збільшивши відрив від конкурентів. Виручка від продажу смартфонів перевищила ринкову на 12 пунктів, а глобальний рейтинг смартфонів за виручкою посідає четверте місце на всіх ринках за межами Китаю.

Infrastructure Solutions Group (ISG) – досягла прибутковості вже другий квартал поспіль, а її виручка зросла більш ніж на 60% у річному обчисленні. Бізнес для підприємств і малих та середніх бізнесів показав рекордне зростання виручки на 20% у річному обчисленні.

Solutions and Services Group (SSG) – продемонструвала 18% зростання виручки у річному обчисленні та рекордну операційну рентабельність у 22,7%. Бізнес з надання послуг підтримки продовжив своє стабільне зростання, підвищуючи рівень обслуговування користувачів.

Рада директорів Lenovo оголосила фінальну дивідендну виплату в розмірі 3,9 цента США або 30,5 гонконгських центів на акцію за фінансовий рік, що завершився 31 березня 2025 року.

предоставлено пресс-службой

Стратегія та глобальна присутність

Успіх Lenovo зумовлений не лише чіткою стратегією, зазначають у компанії, а й комплексною глобальною діяльністю, що охоплює весь цикл: від проєктування та прогнозування попиту до виробництва, маркетингу, продажів і послуг.

Завдяки моделі виробництва ODM+ та принципу «глобальні ресурси/локальна доставка» компанія створила виробничу мережу, що налічує понад 30 майданчиків у 11 країнах. Незабаром її доповнить ще один обʼєкт: цього року розпочали будівництво нового великого виробничого комплексу в Королівстві Саудівська Аравія, який має запрацювати вже у 2026 році. Така модель забезпечує максимальну гнучкість та стійкість, дозволяючи оперативно адаптуватися до ринкових змін в умовах невизначеності.

Компанія продовжує інвестувати в інновації, збільшивши витрати на дослідження та розробки на 13% за рік, до $2,3 млрд. Минулого року відбулися важливі анонси та інвестиції в рамках реалізації стратегії гібридного штучного інтелекту Lenovo.

Протягом 24/25 фінансового року в асортименті ПК і смартфонів зі штучним інтелектом Lenovo представили нові форм-фактори та моделі відомих пристроїв. Обсяг продажів ПК зі штучним інтелектом перевищив запланований на рік, і Lenovo тепер лідирує у світі в категорії ПК зі штучним інтелектом на базі Windows.

Екологічне, соціальне та корпоративне управління (ESG)

Lenovo досягла значного прогресу у виконанні своїх екологічних, соціальних та управлінських зобовʼязань у 2024/2025 фінансовому році. Суттєві зусилля компанії в цьому напрямі спрямовані на досягнення цілей зі скорочення викидів до 2030 року.

Минулого року компанія отримала світове визнання, зокрема Золоту нагороду в категорії «Найбільш стійкі компанії/організації» на конкурсі Best Corporate Governance and ESG Awards, організованому HKICPA, а також Платинову медаль від EcoVadis, завдяки якій Lenovo увійшла в 1% найкращих компаній, оцінених EcoVadis у всьому світі.

У рамках програми «Розумний ШІ для кожного» Lenovo прийняла принципи управління, які сприяють відповідальній, етичній та безпечній розробці, розгортанню й використанню ШІ. Зокрема, компанія приєдналась до Пакту про ШІ Європейської Комісії, за яким:

Lenovo втілюють комплексну стратегію управління ШІ, що дає змогу виявити та зменшити ризики, повʼязані з системами ШІ;

компанія працюватиме над підвищенням ШІ-грамотності серед спеціалістів;

команда впроваджуватиме заходи щодо перевірки якості даних для навчання ШІ-моделей;

Lenovo маркуватимуть контент, створений за допомогою ШІ тощо.

Детальніше про прогрес у цьому напрямі компанія повідомить у щорічному звіті ESG, опублікованому наприкінці червня.