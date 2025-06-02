Зростання прибутку на 36% і друга найвища річна виручка в історії компанії – підсумки 2024/25 фінансового року Lenovo Group Limited

Lenovo Group Limited оприлюднила фінансові результати за четвертий квартал і весь 2024/25 фінансовий рік. Попри глобальну економічну нестабільність, компанія зафіксувала зростання виручки та прибутку. Forbes BrandVoice розповідає деталі

Ключові показники

За даними компанії, за фінансовий рік 2024/25 виручка Lenovo Group зросла на 21% порівняно з попереднім роком, досягнувши $69,1 млрд. Це – другий найвищий річний показник Lenovo Group за всю історію компанії.

Чистий прибуток, скоригований за non-HKFRS, збільшився на 36% порівняно з минулим роком, склавши $1,4 млрд. Бізнес компанії продовжує диверсифікуватися: частка виручки від некомпʼютерних продуктів зросла майже на пʼять пунктів, до 47%.

Усі бізнес-групи показали високі результати – кажуть у компанії.

Intelligence Device Group (IDG) – зміцнила своє лідерство на ринку персональних компʼютерів, збільшивши відрив від конкурентів. Виручка від продажу смартфонів перевищила ринкову на 12 пунктів, а глобальний рейтинг смартфонів за виручкою посідає четверте місце на всіх ринках за межами Китаю.

Infrastructure Solutions Group (ISG) – досягла прибутковості вже другий квартал поспіль, а її виручка зросла більш ніж на 60% у річному обчисленні. Бізнес для підприємств і малих та середніх бізнесів показав рекордне зростання виручки на 20% у річному обчисленні.

Solutions and Services Group (SSG) – продемонструвала 18% зростання виручки у річному обчисленні та рекордну операційну рентабельність у 22,7%. Бізнес з надання послуг підтримки продовжив своє стабільне зростання, підвищуючи рівень обслуговування користувачів.

Рада директорів Lenovo оголосила фінальну дивідендну виплату в розмірі 3,9 цента США або 30,5 гонконгських центів на акцію за фінансовий рік, що завершився 31 березня 2025 року.

надано пресслужбою

Стратегія та глобальна присутність

Успіх Lenovo зумовлений не лише чіткою стратегією, зазначають у компанії, а й комплексною глобальною діяльністю, що охоплює весь цикл: від проєктування та прогнозування попиту до виробництва, маркетингу, продажів і послуг.

Завдяки моделі виробництва ODM+ та принципу «глобальні ресурси/локальна доставка» компанія створила виробничу мережу, що налічує понад 30 майданчиків у 11 країнах. Незабаром її доповнить ще один обʼєкт: цього року розпочали будівництво нового великого виробничого комплексу в Королівстві Саудівська Аравія, який має запрацювати вже у 2026 році. Така модель забезпечує максимальну гнучкість та стійкість, дозволяючи оперативно адаптуватися до ринкових змін в умовах невизначеності.

Компанія продовжує інвестувати в інновації, збільшивши витрати на дослідження та розробки на 13% за рік, до $2,3 млрд. Минулого року відбулися важливі анонси та інвестиції в рамках реалізації стратегії гібридного штучного інтелекту Lenovo.

Протягом 24/25 фінансового року в асортименті ПК і смартфонів зі штучним інтелектом Lenovo представили нові форм-фактори та моделі відомих пристроїв. Обсяг продажів ПК зі штучним інтелектом перевищив запланований на рік, і Lenovo тепер лідирує у світі в категорії ПК зі штучним інтелектом на базі Windows.

Екологічне, соціальне та корпоративне управління (ESG)

Lenovo досягла значного прогресу у виконанні своїх екологічних, соціальних та управлінських зобовʼязань у 2024/2025 фінансовому році. Суттєві зусилля компанії в цьому напрямі спрямовані на досягнення цілей зі скорочення викидів до 2030 року.

Минулого року компанія отримала світове визнання, зокрема Золоту нагороду в категорії «Найбільш стійкі компанії/організації» на конкурсі Best Corporate Governance and ESG Awards, організованому HKICPA, а також Платинову медаль від EcoVadis, завдяки якій Lenovo увійшла в 1% найкращих компаній, оцінених EcoVadis у всьому світі.

У рамках програми «Розумний ШІ для кожного» Lenovo прийняла принципи управління, які сприяють відповідальній, етичній та безпечній розробці, розгортанню й використанню ШІ. Зокрема, компанія приєдналась до Пакту про ШІ Європейської Комісії, за яким:

Lenovo втілюють комплексну стратегію управління ШІ, що дає змогу виявити та зменшити ризики, повʼязані з системами ШІ;

компанія працюватиме над підвищенням ШІ-грамотності серед спеціалістів;

команда впроваджуватиме заходи щодо перевірки якості даних для навчання ШІ-моделей;

Lenovo маркуватимуть контент, створений за допомогою ШІ тощо.

Детальніше про прогрес у цьому напрямі компанія повідомить у щорічному звіті ESG, опублікованому наприкінці червня.