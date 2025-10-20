Професійна мишка давно перестала бути просто інструментом для пересування курсора. Сьогодні це повноцінний елемент робочого середовища, що допомагає економити час, підвищувати продуктивність і виконувати завдання точніше. На прохання Forbes BrandVoice топменеджер Intellias, директор з маркетингу Netpeak та засновник JustTech провели тиждень із новою Logitech MX Master 4

Кожен із них по-своєму відчув, як мишка змінює робочий процес: від швидшого перемикання між десятками вікон до інтуїтивного керування під час онлайн-зустрічей. Після тесту вони поділилися враженнями та розповіли, як технології можуть стати справжньою суперсилою на робочому столі. Чи реально підняти продуктивність рухом руки?

Юрій Никон, Delivery Director в Intellias «Мишка мене здивувала»

Ми в Intellias уже понад 20 років розробляємо програмні продукти. Я відповідаю за виробництво програмного забезпечення і керую бізнес-юнітом зі 160 людей. Переді мною чотири монітори, і я одночасно слідкую за десятками процесів. Без мишки ефективно працювати просто неможливо.

Пристроями Logitech я користуюся вже багато років, але MX Master 4 мене справді здивувала. Вона дійсно дуже зручна та ергономічна.

За цей тиждень я звик до горизонтального скролінгу – ним можна легко переміщатися в межах одного вікна і швидко знаходити потрібні документи. Кожен рух коліщатка відчувається плавно і передбачувано.

Actions Ring дає змогу налаштувати мишку під конкретні завдання. Це реально економить час і дає відчуття, що ти працюєш із чимось по-справжньому «розумним».

Мишка настільки функціональна, що до деяких можливостей я ще звикаю. Попри те, що я налаштував Actions Ring під себе, часом ловлю себе на тому, що рука все одно тягнеться до старих комбінацій клавіш. Думаю, це справа часу – коли 20 років працюєш певним способом, мозку потрібен час, щоб переключитися.

Максим Бондар, керівник відділу глобального бізнесу та маркетингу Logitech MX MX Master 4 – сьоме покоління флагманської мишки Logitech із двома головними новинками: тактильний зворотній зв'язок Haptic Feedback і оновлене програмне забезпечення Actions Ring, що робить роботу з нею зручною навіть у складних завданнях. Haptic Feedback дає легкі вібрації під час роботи з меню – так користувач розуміє, що дія виконана, не відриваючи очей від екрану. Actions Ring – цифрове меню, що зʼявляється поруч із курсором. Воно дає змогу створювати власні комбінації та ярлики прямо в додатках. Можна використовувати базові налаштування або персоналізувати функції під свій робочий процес. Наприклад, призначати команди у Photoshop або автоматизувати дії в Excel. Це економить до 33% часу та скорочує кількість повторюваних рухів мишею на 63%.

Руслан Гутніков, маркетинг-директор в Netpeak «MX Master 4 – тепер моя суперсила»

Я працюю в Netpeak – одній із найдинамічніших компаній у сфері маркетингу. Ми не просто запускаємо рекламні кампанії чи будуємо маркетингові стратегії, а створюємо власні SaaS-продукти й активно експериментуємо з новими рішеннями. Крім основної роботи, я входжу до наглядової ради одного з університетів та викладаю в американському виші. Тож мій день завжди насичений, і працювати без надійних інструментів неможливо. Один із них – мишка, саме вона дає відчуття швидкості та контролю.

Мій робочий простір зазвичай складається з десятків відкритих вікон, і критично важливо миттєво між ними перемикатися. Завдяки боковому скролінгу на MX Master 4 я роблю це значно оперативніше, ніж раніше. Крім того, близько 70% мого робочого часу займають онлайн-зустрічі. З новою мишкою під час таких дзвінків я легко наближаю чи віддаляю екран і контролюю гучність, що суттєво спрощує роботу під час жвавих обговорень.

Руслан Гутніков, маркетинг-директор в Netpeak

Це дрібниці, але саме вони дають відчуття, що технологія працює не поруч із тобою, а разом із тобою. Звісно, раніше я теж працював швидко, але з MX Master 4 усе вийшло на новий рівень. Мишка ніби відчуває, чого я хочу в цей момент, і реагує миттєво – справжня суперсила на моєму столі. Вона зручна, ергономічна і надзвичайно функціональна.

MX Master 4 я без вагань порадив би дизайнерам та всім, хто «живе» в Photoshop, Figma чи інших графічних інструментах. До того ж корпус миші стійкий до плям і подряпин, а догляд за нею простий. Це робить її зручною в щоденній роботі та довговічною.

Анатолій Полянкер, віце-президент і генеральний менеджер бізнес-підрозділу Logitech MX У нас понад 20 млн користувачів по всьому світу. Люди пишуть розгорнуті відгуки та обговорюють продукти. Цього року ми навіть запустили закрите ком'юніті з більш ніж 500 «суперфанів», які тестують наші пристрої і пропонують нові функції. Саме вони допомогли створити Logitech MX Master 4 – мишу, яка дає новий рівень відчуттів і швидкості завдяки тактильному керуванню та миттєвому доступу до улюблених інструментів через Actions Ring. Загалом це ціла екосистема Logitech MX. Окрім мишок, є клавіатура MX Keys S, вебкамера MX Brio, креативна консоль і стилус. Наступний крок – глибока інтеграція зі штучним інтелектом. Вже зараз наші пристрої синхронно працюють на кількох комп'ютерах і платформах, а незабаром мишка, клавіатура, камера та ШІ-асистент створять єдиний інструмент. Ми наближаємось до мультимодальної взаємодії, коли керувати роботою можна буде голосом, жестом, дотиком і натисканням – без будь-яких бар'єрів між пристроями.

Ігор Фурманенко, засновник та CEO в JustTech «MX Master 4 – це ідеальний старт»

Я керую технологічною компанією JustTech, яка розробляє освітні продукти. У нашій команді понад 600 людей. Щодня наші рішення допомагають 1,2 млн користувачів навчатися швидше, цікавіше й ефективніше.

Зізнаюся, я ніколи не був фанатом мишок – завжди користувався тачпадом. Тому, коли мені запропонували протестувати MX Master 4, я скептично подумав: «Що ж може змінити мишка?» Але вже за три дні зрозумів, що дійсно багато.

Ігор Фурманенко, засновник та CEO в JustTech

MX Master 4 – це справжній робочий інструмент, який можна налаштувати під себе. Якщо просто підключити й користуватися як звичайною мишкою, її потенціал залишиться непоміченим. Тому варто витратити кілька хвилин, щоб підлаштувати Action Ring, і результат справді вражає.

Я налаштував мишку під свій робочий процес: тепер роблю скриншоти в один рух, миттєво відкриваю калькулятор чи потрібні файли, а бічним скролером керую гучністю або масштабую зображення під час відеозустрічей. Не потрібно шукати комбінації клавіш чи гортати меню – усе працює інтуїтивно.

Окремий бонус – ергономіка. Рука не втомлюється навіть після кількох годин зустрічей або вечірніх дзвінків. І хоч я ще не готовий повністю відмовитися від тачпада, тепер точно знаю: якщо хочеш оптимізувати роботу або просто починаєш працювати за комп’ютером, MX Master 4 – це ідеальний старт.