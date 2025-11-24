За оцінкою «Google Україна», після початку повномасштабного вторгнення українські стартапи опинилися серед найбільш вразливих груп на ринку. Орест Бавда, керівник відділу маркетингу Brand & Reputation «Google Україна», розповідає, як компанія підтримувала технологічні команди через Google for Startups Ukraine Support Fund, допомагаючи зберегти бізнес і відкривати нові можливості на міжнародних ринках.

Одразу після повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 року, інвестиційний ринок в Україні фактично завмер, залишивши стартапи однією з найбільш вразливих груп. Реагуючи на це, наприкінці березня 2022-го Google оголосив про створення Google for Startups Ukraine Support Fund – спеціального фонду на $5 млн.

Наша мета була простою і прямою – максимально швидко надати фінансову допомогу українським технологічним командам, щоб вони могли підтримати операційну діяльність та зберегти бізнес.

На той момент Google став чи не єдиним великим гравцем, що запропонував таку підтримку. Попит на фінансування виявився колосальним: на 50 запланованих місць надійшло 1500 заявок. Зрештою, 58 проєктів отримали фінансування.

Але, спілкуючись із засновниками, ми зрозуміли, що для них були важливі не лише гроші – їм було життєво необхідно показати світові, що українські компанії працюють. Це і був той сигнал для інших країн: український tech не просто живий, він бореться і створює, навіть коли над головою літають ракети.

Олександр Сердюк, СЕО Respeecher (стартап із клонування голосу з використанням ШІ, який отримав фінансування в межах першого фонду) Як і багато інших компаній, ми проходили війну з відданістю роботі. У 2022 році ми змогли багато зробити. Доки Росія обстрілювала нашу країну, ми з бомбосховищ відтворили голос Джеймса Ерла Джонса у ролі Обі-Вана, зробили проєкти для God of War Ragnarok і America's Got Talent. Стійкість українських засновників та команд просто надзвичайна.

Неймовірна стійкість та зростання українських стартапів переконали нас у необхідності продовжувати. У 2024 році Google оголосив про запуск другого фонду обсягом $10 млн – вдвічі більшого, ніж перший.

Це оголошення відбулося у Мюнхені під час зустрічі президента Зеленського та CEO Google і Alphabet Сундара Пічаї, що підкреслило стратегічне значення ініціативи. Для нашої української команди це був сигнал, що підтримка України – пріоритет у компанії на найвищому рівні.

Якщо під час першого етапу наша ціль полягала в наданні швидкої допомоги, то у другому фонді такого поспіху вже не було. Ми свідомо розрахували його тривалість на 2024 та 2025 роки, щоб мати більше часу на відбір та обрати компанії, які, зокрема, відіграватимуть роль у повоєнному відновленні України.

Орест Бавда, керівник відділу маркетингу Brand & Reputation «Google Україна».

Хоча перед запуском другого фонду у нас були побоювання щодо кількості сильних стартапів, ми отримали понад 1700 заявок і провели понад 300 інтервʼю. Більшість із них – нові компанії.

Зараз, більш як за три роки після початку повномасштабного вторгнення, ми бачимо чітку тенденцію у зростанні інтересу до сфер кібербезпеки та, звісно ж, штучного інтелекту.

Крім того, на перший план виходять технології оборонного призначення, а також зросла кількість заявок від стартапів у сфері охорони здоровʼя, зокрема в ніші психологічної підтримки.

Так, в одній із когорт ми оголосили про фінансування платформи для ментального здоров’я Clearly (ex Rozmova) та стартапу Ailand Systems, який до вторгнення розробляв дрони для агросектора.

Також фінансування отримала група з шести стартапів у сфері кібербезпеки. В останній когорті було два стартапи, які займаються виготовленням протезів, і, звичайно, стартапи з фокусом на ШІ. Те, що лише зароджувалось у 2022-му, у 2024–2025-му стало частиною нашої буденності.

До прикладу, стартап Deus Robotics змінює правила гри у складській логістиці. Спочатку команда створювала роботів, але згодом зробила рішучий крок у бік програмного забезпечення – тепер розробляє «мозок» на основі ШІ, що обʼєднує техніку в єдину розумну систему.

Система Deus Robotics уже допомогла підвищити ефективність роботи для великих логістичних компаній на 300%. Deus виходить на ринок Великої Британії та стрімко зростає: стартап залучив $4,5 млн інвестицій, оцінюється у $25 млн.

Чи задоволені ми результатами? Цифри говорять самі за себе: $15 млн США вкладено, 156 стартапів профінансовано, понад $60 млн залучено додаткового фінансування від інших інвесторів. Створено більш як 500 робочих місць, а середнє зростання виторгу становить 100% рік до року.

Окрім цього, важливість програми полягала у створенні нематеріальної цінності та зв’язків. Участь у програмі давала стартапам публічну підтримку від Google. Така згадка відкривала двері, які раніше були зачинені: це допомагало залучити фінансування від венчурних фондів, нових клієнтів або вийти на нові ринки.

Ми виводили українських засновників на сцени Лондона, Берліна та Варшави. Ми хотіли показати міжнародним інвесторам, що український tech-сектор не лише вистояв, а й зростає неймовірними темпами.

Яскравим прикладом є історія LetsData – стартапу, що використовує ШІ для боротьби з дезінформацією. Їхня робота вимагає колосальних обчислювальних ресурсів, і фінансова підтримка фонду допомогла їм пришвидшити обробку даних. Але історія не закінчилася на фінансуванні. Засновники LetsData зустрілися із CEO Google і Alphabet Сундаром Пічаї під час Мюнхенської безпекової конференції. Вражений їхнім досвідом, Сундар згодом згадав стартап в інтервʼю для Financial Times. Це і є той нематеріальний актив, який часто важить більше за пряме фінансування.

Ксенія Ілюк, співзасновниця LetsData У результаті ми отримали увагу від ЗМІ світового рівня, а потенційні клієнти почали звертатися до нас самі.

Наш другий фонд завершує роботу у 2025 році. Наразі ми фокусуємося на проведенні менторських сесій для останньої когорти стартапів.

Цей фонд довів ключову тезу: підтримка стартапів – інвестиції в українську стійкість. Це історія про винятковий економічний потенціал і конкурентну перевагу, народжену в найскладніших умовах. І це найпотужніший сигнал для решти венчурного світу: доки одні бояться ризиків, інші знаходять у хаосі нове покоління технологій.