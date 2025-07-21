Перед вами – вже традиційний список перспективних малих і середніх українських бізнесів NEXT 250. Придивіться уважно, саме вони визначатимуть ландшафт української економіки післязавтра

NEXT 250 – це мандрівка у майбутнє українського бізнесу. Forbes Ukraine втретє відібрав найперспективніші малі та середні компанії. На думку редакції, компанії у списку мають значні шанси пробитися у вищу бізнес-лігу. У лонглисті було понад 800 претендентів, перемогли найбільш динамічні, інноваційні, експортоорієнтовані компанії.

Сукупний виторг компаній з NEXT 250 – понад 27 млрд грн. Переважна частина списку – бізнеси з реального сектору: виробництво, легка промисловість, ритейл, креативні індустрії, послуги. Понад 25% учасників уже експортують до Європи, Північної Америки, країн Близького Сходу. 18 компаній списку зʼявилися після початку повномасштабної війни. Більшість – зі сфери мілтек.