Як SharksCode будує ІТ-бізнес на межі структури й свободи. Кейс компанії

За три роки роботи українська IT-компанія SharksCode розрослася до 300+ спеціалістів, реалізувала десятки високотехнологічних програмних продуктів у сфері B2B, зокрема і в iGaming, та створила команду, яка, попри вільний графік, працює як єдиний механізм. Які нетипові підходи до роботи використовують у SharksCode та як забезпечується цілісна робота компанії? Про це розповіли СЕО компанії Антон Асеєв та СОО SharksCode Станіслав Андрєєв у кейсі для Forbes BrandVoice

Про прорив і початок

Близько 15 досвідчених IT-фахівців стали першими співробітниками SharksCode – їх обʼєднало прагнення долучитися до компанії, що створює технологічні рішення без шаблонів і обмежень.

Станіслав Андрєєв, COO SharksCode

Станіслав Андрєєв COO SharksCode У складні часи я завжди пригадую вислів: «Коли земля трясеться, можна або повзти, або летіти». Під час повномасштабної війни частина компаній припинила роботу, багато спеціалістів виїхали за кордон, але водночас з’явилися нові талановиті фахівці, які прагнули працювати саме в Україні – і це стало для нас сильним поштовхом. Читать больше Свернуть

У 2023 році компанія стала резидентом «Дія.City», в 2024-му приєдналася до спілки Diia.City Union, а у 2025 році – до Асоціації IT Ukraine, розвиваючи інтеграцію та партнерства на IT-ринку України.

Про команду і культуру SharksCode

У SharksCode панує неформальна атмосфера, де всі спілкуються на «ти». У компанії переконані, що в сучасному світі некомфортно працювати в умовах жорсткого контролю.

Антон Асеєв, СЕО SharksCode

Антон Асеєв СЕО SharksCode У нас будь-хто може запропонувати ідею і звернутися до С-level, щоб її представити. Для нас важливо, щоб люди не просто виконували завдання, а генерували нові ідеї. Жорстка структура обмежує натхнення, натомість ми віримо, що відчуття єдності – ключ до успіху. Читать больше Свернуть

Таку відкритість у SharksCode підтримують завдяки прозорості процесів та регулярним нарадам, де команди діляться планами та результатами роботи. «Вважаю, що саме ця прозорість підвищує активність і залученість команди. Наші колеги розуміють продукти і переживають за їхній успіх. Звичайно, у нас є система бонусів за ініціативу, але мій досвід показує, що атмосфера у компанії значно важливіша за матеріальні заохочення», – додає Антон.

Інновації, довіра, командна робота та взаємоповага – фундаментальні цінності SharksCode, які компанія зберігає з моменту заснування. Антон Асеєв та Станіслав Андрєєв підкреслюють: в IT-сфері саме ці принципи є ключем до якісної роботи і сталого розвитку бізнесу.

Станіслав Андрєєв COO SharksCode Ми переконані, що внутрішня комунікація – це не просто канали зв’язку, а щоденна взаємодія, яка формує довіру та забезпечує розвиток. Цифрові інструменти для нас – базова інфраструктура. Ми на етапі активного розвитку цієї екосистеми, і з кожним етапом бачимо відчутні результати: менше дзвінків, більше автономії, швидше прийняття рішень і вища залученість команд. Читать больше Свернуть

У компанії щоденне спілкування відбувається у Slack – з кастомізованими статусами, інтеграціями, правилами. Якщо треба зустрітися, обирають Google Meet. Для управління завданнями та внутрішніми процесами команда використовує таск-менеджер. Це допомагає контролювати проєкти, що розвиваються паралельно.

Команда SharksCode

Ще рік тому в компанії впровадили автоматизовану HRM-систему – PeopleForce, яка повністю відображає структуру організації. Кожен співробітник може побачити, хто і в якій команді працює, до кого звертатися з конкретних питань. HR-команда публікує там ключові новини та анонси, а працівники мають можливість швидко оформити відпустку або вихідний у режимі онлайн. Програма також допомагає збирати відгуки працівників, проводити опитування та створювати бази знань для комфортної адаптації нових членів команди. Для розвитку як технічних, так і м’яких навичок команд використовують LMS-платформу.

Компанія заохочує співробітників розвивати власні персональні бренди, ділитися кейсами, демонструвати свою експертизу. «Якщо наш співробітник має ідею для блога, колонки, іншого прояву власної експертизи – він звертається до менеджера, і компанія допоможе її реалізувати. Вважаю, що важливо створювати в компанії середовище, де співробітники можуть зростати професійно, ділитися ідеями з колегами», – пояснює Антон.

Про баланс роботи й відпочинку

У SharksCode впроваджено гібридний формат роботи – офіс у Києві поєднується з можливістю працювати віддалено. Антон Асеєв наголошує: в умовах війни, з постійними тривогами та обстрілами гнучкість у графіку – це радше необхідність, а не бенефіт.

«Ми багато уваги приділяємо синхронізації між командами: важливо, щоб усі розуміли цілі та пріоритети один одного. У нас немає трекінгу часу чи жорстких вимог до перебування в офісі – головне, щоб було досягнуто результату. Кожен фахівець бере на себе лідерство і відповідальність у межах своєї ролі», – зазначає Антон.

Команда SharksCode

Повномасштабне вторгнення змінило у компанії не лише бізнес-процеси, а й саме розуміння турботи про команду. Однією з HR-ініціатив стала можливість для співробітників відвідувати регулярні заняття на полігоні з фокусом на тактичну медицину та стрілецьку підготовку під наглядом інструкторів. Ця ідея народилась як практична відповідь на реальність, у якій знання першої допомоги, навички орієнтації в кризових ситуаціях та вміння діяти з холодною головою можуть виявитися вирішальними.

Головне, що дав цей проєкт співробітникам, – це не лише знання, а й внутрішня опора, відчуття впевненості та взаємної підтримки. Для багатьох полігон став місцем, де формується новий рівень довіри, стійкості та корпоративної згуртованості. У компанії також проходять тренінги з тактичної медицини для цивільних, під час яких команда навчилася діяти в умовах непередбачуваних ситуацій.

Тренінг з тактичної медицини

Антон Асеєв СЕО SharksCode Найціннішим у нашій корпоративній культурі є людяність та відкрита комунікація. Це не про красиві гасла на стінах офісу. Це про щоденні дії, про те, як ми ставимося один до одного у звичних робочих моментах і в найскладніші періоди», – каже Антон Асеєв. Читать больше Свернуть

SharksCode долучається до благодійних ініціатив, вважаючи це не менш важливим завданням, ніж написати хороший код. Так, в один з днів донора команда зібрала та передала медикам 11,25 л крові – це кількість, яка може врятувати 75 людських життів.

Корпоративний День донора

«Волонтерські ініціативи є невідʼємною частиною нашого життя. Так, нещодавно наша команда збирала дрони для фронту після майстер-класу нашого колеги Павла Фаринюка, Backend Engineer Lead. До речі, він вчить і військових налаштовувати і лагодити дрони. Пишаємося, що поруч із нами працюють такі люди і що наша команда об’єднується довкола таких ініціатив», – каже Антон Асеєв.

Зараз компанія впроваджує асинхронні сесії запитань і відповідей із керівництвом, неформальні знайомства між колегами з різних команд за кавою, а також внутрішні чат-боти, які щодня збирають короткий зворотний зв’язок.

«Ми організовуємо офісні активності, проте зараз у цьому навіть немає потреби, адже команда вже сама підтримує дружні зв’язки, створює чати, домовляється про настільні ігри або теніс. Це вже стало для нас звичною справою», – додає Станіслав Андрєєв.

Про штучний інтелект в роботі

Компанія свідомо відходить від ручних процесів і активно інтегрує штучний інтелект у роботу відділів.

Антон Асеєв СЕО SharksCode Впровадження АІ здебільшого відбувається через метод спроб і помилок. У нас він ефективно дає собі раду з технічними описами, визначенням завдань, бізнес-аналітикою, створенням графіки, текстів і відеоконтенту для маркетингу. Ми навіть створили окремий підрозділ, що спеціалізується на роботі з ШІ-інструментами. Читать больше Свернуть

Про важливість людського фактора у використанні ШІ говорить і Станіслав Андрєєв, базуючись на власному досвіді.

Станіслав Андрєєв COO SharksCode Деякі компанії бояться штучного інтелекту й обмежують його використання, але я не розділяю цього занепокоєння. ШІ не замінює спеціаліста повністю – це інструмент, який допомагає економити час. Він працює не самостійно, а лише за умови активної участі людей, і ,власне, це забезпечує його ефективність. Читать больше Свернуть

Про помилки

«У нашій компанії кожен має право на помилку. Успішний стартап чи стабільний бізнес завжди будується на низці спроб, помилок і одиничних геніальних рішень. Ми прагнемо, щоб люди не боялися приймати рішення, навіть якщо деякі з них виявляться помилковими. Це дає змогу розвиватися та рухатися по карʼєрних сходах», – ділиться Антон Асеєв, СЕО SharksCode.

Цю філософію підтверджують факти: більшість топменеджерів SharksCode виросли з внутрішніх позицій. Зокрема і самі співрозмовники: Антон починав як керівник відділу acquisition, Станіслав – як директор з маркетингу.

Наразі SharksCode активно розширюється і шукає нових фахівців, зокрема розробників та IT-архітекторів. У планах компанії – подальше масштабування, бренд планує зростати і розвивати лідерські позиції серед IT-компаній України. SharksCode будує команду, у якій свобода творчості та відповідальність стають ключем до сталого розвитку. «Створюємо океан можливостей» – не просто девіз компанії, а формула корпоративної культури, яка щодня допомагає команді SharksCode триматися на хвилі змін та інновацій.

Ознайомитися з актуальними вакансіями можна за посиланням.