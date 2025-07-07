«Акула права»: як Уляна Хром’як вибудовує юридичний бізнес на довірі, сміливості та результаті

Уляна Хром’як – адвокатка з понад 12-річним досвідом, яка будує нову модель юридичного бізнесу: стратегічну, гнучку, людяну. Її бюро «Акула права» – це не про процес заради процесу, а про результат, за яким стоїть досвід і рішучість. За останні вісім місяців команда супроводила 89 судових справ, щомісяця закриває до 10 досудових кейсів, а лише у військовому напрямі – 55 справ за два місяці. У центрі практики – поділ майна, арешти, захист активів і конфлікти. Близько 90% клієнтів повертаються з повторними запитами, що, за словами Хром’як, є найкращим індикатором довіри до команди.

У розмові з Forbes BrandVoice Уляна Хром’як пояснює, чому адвокат – це партнер, як право працює на результат і чому сміливість для неї – не риса, а ключова навичка в роботі.

Хто така Уляна Хром’як

Ви вирішили займатися юриспруденцією ще в 13 років. Що стало переломним моментом, коли підліткове захоплення перетворилося на усвідомлений вибір професії?

Я точно знала, що хочу займатися чимось складним. Вагання було між правом, банківською справою та економікою. Але вибір зупинився на юриспруденції, оскільки за складом характеру я люблю приймати складні виклики, а ще мене вабить азарт до розвʼязання невирішуваних справ.

Ви створили бюро «Акула права» в листопаді 2024-го. Чому виникла потреба у власній компанії?

Я не припиняла працювати ні під час вагітності, ні після народження доньки. Коли шукала помічницю, вона запропонувала створити лейбл і сказала: «Ви ж акула, нехай це буде «Акула права». Згодом ця ідея переросла у масштабне бачення мережі офісів у Львові, Києві та Одесі. Нині ми активно працюємо між Львовом і столицею. Потреба у створенні команди виникла органічно – у відповідь на зростання попиту на юридичні послуги, бо самостійно я вже не могла впоратися з обсягом запитів від клієнтів.

Як поєднується ваша роль як жінки-лідерки й адвокатки?

Для мене важливо зберігати баланс між материнством і професійною реалізацією. Чітке планування, делегування обов’язків команді й уважне ставлення до власних ресурсів дозволяють гармонійно поєднувати обидві ролі.

Сміливість – це ваша базова цінність. Розкажіть про ситуацію у справах, де було ризиковано і потрібно було ухвалювати рішення одразу

У мене була справа з поділу майна з дуже сильним політиком. Я не боюся впливових опонентів, бо знаю, що наші дії законні. Якщо потрібно, атакую першою – через арешти, заяви, переговори. Це працює.

Що для вас означає нестандартний підхід у веденні справ?

Це вміння бачити суть за формою. Наприклад, коли замість подання в суд я запропонувала переговори, бо суд був би програшним. Інколи важливо включити емоційну інтуїцію, психологію, а не просто стандартні алгоритми.

Як ви структуруєте процес, щоб швидко реагувати на запити клієнтів, але не втрачати якість і увагу до деталей?

У мене вже сформовані стандарти роботи: алгоритми реагування, допомога команди. Але головне – чітке розуміння пріоритетів. Якщо щось не вирішується одразу – беру паузу. Це дає змогу прийняти краще рішення.

Партнерство – одна з ваших ключових цінностей. Як ви будуєте довіру з клієнтом у важливих справах, наприклад, під час поділу майна?

Пояснюю клієнтам важливість чесності вже з першої зустрічі, адже відкритий діалог допомагає уникнути непорозумінь і формує довіру. Зазвичай клієнти цінують такий підхід, особливо коли бачать реальні результати нашої роботи. Я завжди дотримуюся принципу говорити правду і не обіцяти того, що не можу виконати, адже лише так можна побудувати міцні та тривалі професійні відносини.

Ви наголошуєте на важливості чітких домовленостей на старті співпраці. Як саме ви це реалізуєте у складних темах – наприклад, у адміністративних справах чи у справах за участю військовослужбовців?

У таких складних справах, як справи про військовий статус або інші адміністративні питання, ми особливо уважно підходимо до формалізації співпраці з клієнтом.

Чіткі домовленості прописуємо у договорі, де також зазначаємо, що у разі надання клієнтом недостовірної або неповної інформації відповідальність за результат несе клієнт. Крім того, одразу визначаємо структуру запиту і наголошуємо на важливості своєчасного надання необхідних документів, адже це є фундаментом ефективної роботи і взаємної довіри.

У разі, коли щось іде не за планом, як ви виправляєте курс і чи відкриті ви до самокритики перед клієнтом?

Так, я відкрита до самокритики. Якщо припустилась помилки, визнаю це. Кажу: «Тут я прогледіла». Це про силу. Проте важливо мати мінімум три варіанти плану дій. Так я працюю завжди.

Уляна Хром'як, засновниця адвокатського бюро «Акула права». Фото Ованес Гамбарян

Послуги і підхід

Ваші основні напрями – господарське, цивільне, кримінальне, сімейне, військове право, адміністративне. Як ви тримаєте експертизу на високому рівні в усіх цих напрямах?

По-перше, всі галузі між собою пов’язані. По-друге, як керівник бюро я маю вникати в усі сфери, аби якісно перевірити виконану роботу. По-третє, для цього потрібна, власне, команда. Тому постійне навчання, команда, аналітика, форуми та досвід у цьому допомагає.

Ви маєте досвід в онлайн-секторі й авторському праві. Який із кейсів став для вас знаковим і як ви вибудовували стратегію захисту?

У нас було кілька кейсів, коли одні компанії без дозволу використовували дизайн або візуальні рішення, створені іншими. Я люблю моду, і тут поєдналося дві мої пристрасті: захист клієнтів як розробників моделей і мода як процес. У таких випадках ми діємо комплексно: проводимо експертизи, збираємо докази, готуємо й подаємо скарги до відповідних органів. Це не лише питання порушення авторського права, а й репутаційних ризиків для бізнесу.

Сьогодні очевидно зросла недобросовісна конкуренція у сфері інтелектуальної власності, а рівень усвідомленості в креативній індустрії потребує досконалішого захисту. Тому я спостерігаю, як зріс попит на захист компаній у цій сфері.

Ви працюєте у форматах точкової, довгострокової та кризової підтримки. Як визначаєте, який формат потрібен саме цьому клієнту?

Це поєднання інтуїції, знання психотипів і глибокого розуміння переговорної логіки. У праві рішення – це лише наслідок. Найважливіше – зрозуміти, хто клієнт, хто опонент, які у них мотивації, як вони діють у стресі, як взаємодіють між собою, які їхні справжні мотиви, а не поверхневі, й уже потім – як усе це лягає на правову рамку. Це складна матриця, де людський фактор не менш важливий, ніж норми закону.

Як клієнти реагують на ваш підхід до ціноутворення? Чи є запити на pro bono, і що ви з ними робите?

Якщо допущено помилку, виправляю це власним коштом. Якщо до нас звертаються військові, часто робимо частину роботи безкоштовно. Але при ціноутворенні враховую і навантаження, і емоційну складність, і терміновість.

Опишіть процес супроводу судової справи від моменту арешту майна до рішення. Як ви тримаєте клієнта інформованим і розвантаженим?

У справах щодо арештів ми одразу готуємо клопотання до суду з чіткою правовою позицією. Обґрунтовуємо, що особа не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого, а отже, арешт є неправомірним. Такі справи надзвичайно часочутливі, тому ми супроводжуємо їх максимально уважно, часто в режимі 24/7. Усе пояснюю клієнту простою, зрозумілою мовою, щоби зняти напругу і дати відчуття контролю над ситуацією.

Вашими клієнтами є як приватні особи, так і компанії. Чим ви підкорюєте обидві категорії?

Серед наших клієнтів є такі компанії, як Bad Boy, Egersund Seafood, Kmily Atelier тощо. Усі ключові кейси я веду особисто, це принципово. Люди звертаються до конкретного фахівця, якому довіряють. Водночас сьогодні в нас працює сильна команда, де кожен має власну спеціалізацію – від сімейного права до захисту бізнес-активів. Такий підхід дозволяє ефективно охоплювати широкий спектр запитів і забезпечувати глибину опрацювання в кожному напрямі.

Уляна Хром'як, адвокатка. Фото Ованес Гамбарян

Ринок і сьогодення

Ви відзначили зростання запитів на поділ майна саме серед жінок. Чому це відбувається, і що це показує про сьогоднішню суспільну динаміку?

COVID, війна, міграції, дистанція – все це розкриває проблеми у стосунках, а тому зростання запитів на сімейні спори – лише наслідок, який є логічним продовженням суспільних процесів.

У яких напрямах ви зараз бачите реальний попит, який ще не закритий ринком?

Авторське право, ІТ-договори, захист брендів і промислових зразків. Це зараз дуже актуально. Я бачу зростання кейсів про крадіжку виробів, і ми активно на це реагуємо.

У час турбулентності частина бізнесу призупиняє активність, інші – навпаки, масштабуються. З вашого досвіду, що доцільніше: чекати стабільності чи юридично оформлювати рішення вже зараз?

Однозначно не чекати, я вірю в силу дії. Україна змінюється й зростає навіть у найтяжчих умовах, і бізнес має бути частиною цього процесу. Ми щодня здобуваємо новий досвід, працюємо із сильними фахівцями та живемо в час, що формує майбутнє. Настав момент діяти, не відкладаючи на потім.

Яким, на вашу думку, буде роль адвоката в бізнесі найближчим часом – радника, партнера, фокуса на compliance чи управлінні ризиками?

Адвокат – це не просто юрист, а партнер, радник і структурний підрозділ бізнесу. Сьогодні компаніям потрібна команда правників, яка здатна покрити весь спектр запитів – від податкових і військових до ІТ- і цивільних справ. У сучасних реаліях така правова підтримка – не опція, а необхідність, яка дозволяє бізнесу діяти впевнено й стратегічно.

Які ваші ключові цілі на цей і наступний рік?

Відкрити стаціонарний офіс у Києві до жовтня, захист інтересів клієнтів, які переїхали до Варшави, зокрема. Адже вже зараз у Польщі є компаньйон, з яким ми спільно надаємо правову допомогу компаніям і фізичним особам, що туди переїхали з війною. Я – стратегічно, а офіс у Варшаві – практично, він вже імплементує рішення через призму законодавства Республіки Польща. Також у планах – вийти на супровід великих бізнесів і корпоративних клієнтів. Для мене ідеальний результат у наданні правової допомоги – врегулювати спір у досудовому порядку. Це не лише заощадження часу та коштів для клієнта, а й можливість знайти збалансоване рішення, яке задовольнить ключові інтереси обох сторін.