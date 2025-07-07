Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Уляна Хром'як, адвокатка, засновниця адвокатського бюро «Акула права»
Категория
BrandVoice
Дата

«Акула права»: як Уляна Хром’як вибудовує юридичний бізнес на довірі, сміливості та результаті

Forbes Реклама

6 хв читання

Уляна Хром'як, адвокатка, засновниця адвокатського бюро «Акула права». Фото Ованес Гамбарян

Уляна Хром’як – адвокатка з понад 12-річним досвідом, яка будує нову модель юридичного бізнесу: стратегічну, гнучку, людяну. Її бюро «Акула права» – це не про процес заради процесу, а про результат, за яким стоїть досвід і рішучість. За останні вісім місяців команда супроводила 89 судових справ, щомісяця закриває до 10 досудових кейсів, а лише у військовому напрямі – 55 справ за два місяці. У центрі практики – поділ майна, арешти, захист активів і конфлікти. Близько 90% клієнтів повертаються з повторними запитами, що, за словами Хром’як, є найкращим індикатором довіри до команди.

У розмові з Forbes BrandVoice Уляна Хром’як пояснює, чому адвокат – це партнер, як право працює на результат і чому сміливість для неї – не риса, а ключова навичка в роботі.

Хто така Уляна Хром’як

Ви вирішили займатися юриспруденцією ще в 13 років. Що стало переломним моментом, коли підліткове захоплення перетворилося на усвідомлений вибір професії?

Я точно знала, що хочу займатися чимось складним. Вагання було між правом, банківською справою та економікою. Але вибір зупинився на юриспруденції, оскільки за складом характеру я люблю приймати складні виклики, а ще мене вабить азарт до розвʼязання невирішуваних справ.

Ви створили бюро «Акула права» в листопаді 2024-го. Чому виникла потреба у власній компанії?

Я не припиняла працювати ні під час вагітності, ні після народження доньки. Коли шукала помічницю, вона запропонувала створити лейбл і сказала: «Ви ж акула, нехай це буде «Акула права». Згодом ця ідея переросла у масштабне бачення мережі офісів у Львові, Києві та Одесі. Нині ми активно працюємо між Львовом і столицею. Потреба у створенні команди виникла органічно – у відповідь на зростання попиту на юридичні послуги, бо самостійно я вже не могла впоратися з обсягом запитів від клієнтів.

Як поєднується ваша роль як жінки-лідерки й адвокатки?

Для мене важливо зберігати баланс між материнством і професійною реалізацією. Чітке планування, делегування обов’язків команді й уважне ставлення до власних ресурсів дозволяють гармонійно поєднувати обидві ролі.

«Акула права»: як Уляна Хром’як вибудовує юридичний бізнес на довірі, сміливості та результаті /Фото 1

Сміливість – це ваша базова цінність. Розкажіть про ситуацію у справах, де було ризиковано і потрібно було ухвалювати рішення одразу

У мене була справа з поділу майна з дуже сильним політиком. Я не боюся впливових опонентів, бо знаю, що наші дії законні. Якщо потрібно, атакую першою – через арешти, заяви, переговори. Це працює.

Що для вас означає нестандартний підхід у веденні справ?

Це вміння бачити суть за формою. Наприклад, коли замість подання в суд я запропонувала переговори, бо суд був би програшним. Інколи важливо включити емоційну інтуїцію, психологію, а не просто стандартні алгоритми.

Як ви структуруєте процес, щоб швидко реагувати на запити клієнтів, але не втрачати якість і увагу до деталей?

У мене вже сформовані стандарти роботи: алгоритми реагування, допомога команди. Але головне – чітке розуміння пріоритетів. Якщо щось не вирішується одразу – беру паузу. Це дає змогу прийняти краще рішення.

Партнерство – одна з ваших ключових цінностей. Як ви будуєте довіру з клієнтом у важливих справах, наприклад, під час поділу майна?

Пояснюю клієнтам важливість чесності вже з першої зустрічі, адже відкритий діалог допомагає уникнути непорозумінь і формує довіру. Зазвичай клієнти цінують такий підхід, особливо коли бачать реальні результати нашої роботи. Я завжди дотримуюся принципу говорити правду і не обіцяти того, що не можу виконати, адже лише так можна побудувати міцні та тривалі професійні відносини.

Ви наголошуєте на важливості чітких домовленостей на старті співпраці. Як саме ви це реалізуєте у складних темах – наприклад, у адміністративних справах чи у справах за участю військовослужбовців?  

У таких складних справах, як справи про військовий статус або інші адміністративні питання, ми особливо уважно підходимо до формалізації співпраці з клієнтом. 

Чіткі домовленості прописуємо у договорі, де також зазначаємо, що у разі надання клієнтом недостовірної або неповної інформації відповідальність за результат несе клієнт. Крім того, одразу визначаємо структуру запиту і наголошуємо на важливості своєчасного надання необхідних документів, адже це є фундаментом ефективної роботи і взаємної довіри.

У разі, коли щось іде не за планом, як ви виправляєте курс і чи відкриті ви до самокритики перед клієнтом?

Так, я відкрита до самокритики. Якщо припустилась помилки, визнаю це. Кажу: «Тут я прогледіла». Це про силу. Проте важливо мати мінімум три варіанти плану дій. Так я працюю завжди.

«Акула права»: як Уляна Хром’як вибудовує юридичний бізнес на довірі, сміливості та результаті /Фото 2

Уляна Хром'як, засновниця адвокатського бюро «Акула права». Фото Ованес Гамбарян

Послуги і підхід

Ваші основні напрями – господарське, цивільне, кримінальне, сімейне, військове право, адміністративне. Як ви тримаєте експертизу на високому рівні в усіх цих напрямах?

По-перше, всі галузі між собою пов’язані. По-друге, як керівник бюро я маю вникати в усі сфери, аби якісно перевірити виконану роботу. По-третє, для цього потрібна, власне, команда. Тому постійне навчання, команда, аналітика, форуми та досвід у цьому допомагає.  

Ви маєте досвід в онлайн-секторі й авторському праві. Який із кейсів став для вас знаковим і як ви вибудовували стратегію захисту?

У нас було кілька кейсів, коли одні компанії без дозволу використовували дизайн або візуальні рішення, створені іншими. Я люблю моду, і тут поєдналося дві мої пристрасті: захист клієнтів як розробників моделей і мода як процес. У таких випадках ми діємо комплексно: проводимо експертизи, збираємо докази, готуємо й подаємо скарги до відповідних органів. Це не лише питання порушення авторського права, а й репутаційних ризиків для бізнесу.

Сьогодні очевидно зросла недобросовісна конкуренція у сфері інтелектуальної власності, а рівень усвідомленості в креативній індустрії потребує досконалішого захисту. Тому я спостерігаю, як зріс попит на захист компаній у цій сфері.  

Ви працюєте у форматах точкової, довгострокової та кризової підтримки. Як визначаєте, який формат потрібен саме цьому клієнту?

Це поєднання інтуїції, знання психотипів і глибокого розуміння переговорної логіки. У праві рішення – це лише наслідок. Найважливіше – зрозуміти, хто клієнт, хто опонент, які у них мотивації, як вони діють у стресі, як взаємодіють між собою, які їхні справжні мотиви, а не поверхневі, й уже потім – як усе це лягає на правову рамку. Це складна матриця, де людський фактор не менш важливий, ніж норми закону. 

Як клієнти реагують на ваш підхід до ціноутворення? Чи є запити на pro bono, і що ви з ними робите?

Якщо допущено помилку, виправляю це власним коштом. Якщо до нас звертаються військові, часто робимо частину роботи безкоштовно. Але при ціноутворенні враховую і навантаження, і емоційну складність, і терміновість.

Опишіть процес супроводу судової справи від моменту арешту майна до рішення. Як ви тримаєте клієнта інформованим і розвантаженим?

У справах щодо арештів ми одразу готуємо клопотання до суду з чіткою правовою позицією. Обґрунтовуємо, що особа не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого, а отже, арешт є неправомірним. Такі справи надзвичайно часочутливі, тому ми супроводжуємо їх максимально уважно, часто в режимі 24/7. Усе пояснюю клієнту простою, зрозумілою мовою, щоби зняти напругу і дати відчуття контролю над ситуацією.

Вашими клієнтами є як приватні особи, так і компанії. Чим ви підкорюєте обидві категорії?

Серед наших клієнтів є такі компанії, як Bad Boy, Egersund Seafood, Kmily Atelier тощо. Усі ключові кейси я веду особисто, це принципово. Люди звертаються до конкретного фахівця, якому довіряють. Водночас сьогодні в нас працює сильна команда, де кожен має власну спеціалізацію – від сімейного права до захисту бізнес-активів. Такий підхід дозволяє ефективно охоплювати широкий спектр запитів і забезпечувати глибину опрацювання в кожному напрямі.

«Акула права»: як Уляна Хром’як вибудовує юридичний бізнес на довірі, сміливості та результаті /Фото 3

Уляна Хром'як, адвокатка. Фото Ованес Гамбарян

Ринок і сьогодення

Ви відзначили зростання запитів на поділ майна саме серед жінок. Чому це відбувається, і що це показує про сьогоднішню суспільну динаміку?

COVID, війна, міграції, дистанція – все це розкриває проблеми у стосунках, а тому зростання запитів на сімейні спори – лише наслідок, який є логічним продовженням суспільних процесів. 

У яких напрямах ви зараз бачите реальний попит, який ще не закритий ринком?

Авторське право, ІТ-договори, захист брендів і промислових зразків. Це зараз дуже актуально. Я бачу зростання кейсів про крадіжку виробів, і ми активно на це реагуємо.

У час турбулентності частина бізнесу призупиняє активність, інші – навпаки, масштабуються. З вашого досвіду, що доцільніше: чекати стабільності чи юридично оформлювати рішення вже зараз?

Однозначно не чекати, я вірю в силу дії. Україна змінюється й зростає навіть у найтяжчих умовах, і бізнес має бути частиною цього процесу. Ми щодня здобуваємо новий досвід, працюємо із сильними фахівцями та живемо в час, що формує майбутнє. Настав момент діяти, не відкладаючи на потім.

Яким, на вашу думку, буде роль адвоката в бізнесі найближчим часом – радника, партнера, фокуса на compliance чи управлінні ризиками?

Адвокат – це не просто юрист, а партнер, радник і структурний підрозділ бізнесу. Сьогодні компаніям потрібна команда правників, яка здатна покрити весь спектр запитів – від податкових і військових до ІТ- і цивільних справ. У сучасних реаліях така правова підтримка – не опція, а необхідність, яка дозволяє бізнесу діяти впевнено й стратегічно.

Які ваші ключові цілі на цей і наступний рік?

Відкрити стаціонарний офіс у Києві до жовтня, захист інтересів клієнтів, які переїхали до Варшави, зокрема. Адже вже зараз у Польщі є компаньйон, з яким ми спільно надаємо правову допомогу компаніям і фізичним особам, що туди переїхали з війною. Я – стратегічно, а офіс у Варшаві – практично, він вже імплементує рішення через призму законодавства Республіки Польща. Також у планах – вийти на супровід великих бізнесів і корпоративних клієнтів. Для мене ідеальний результат у наданні правової допомоги – врегулювати спір у досудовому порядку. Це не лише заощадження часу та коштів для клієнта, а й можливість знайти збалансоване рішення, яке задовольнить ключові інтереси обох сторін.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні