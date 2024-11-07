Бізнес-імперія Максима Приходька: як спорт формує підприємця

У світі бодибілдингу та професійного боксу імʼя Максима Приходька добре відоме, зокрема й за межами України. Він має титул чемпіона Європи з бодибілдингу, обіймає пост віцепрезидента федерації бодибілдингу FBBU/IFBB у місті Києві та генерального секретаря Національної федерації бодибілдингу

Проте коло інтересів Максима Приходька не обмежується лише спортом. Він є засновником мережі фітнес-клубів KD GYM, зали яких вважаються еталоном професійного підходу до бодибілдингу. Тут встановлене сучасне обладнання, працюють талановиті тренери, які розробляють індивідуальні програми під спортсменів і надають нутритивну підтримку. У залах KD GYM Максим Приходько виховав десятки українських чемпіонів-бодибілдерів. Одночасно Максим розвиває й інші сфери бізнесу. Зокрема, це оренда нерухомості, охоронна діяльність і металообробка. За словами Максима, всі ці проєкти стали б неможливими без самодисципліни, яку він набув завдяки спорту. Про джерела енергії, що допомагають Максиму бути завжди активним, він розповів в інтервʼю.

Ви досягли успіхів як спортсмен, тренер і бізнесмен. Які особисті якості та навички, набуті завдяки спорту, допомогли у цьому?

У спорті, як і в бізнесі, головне – дисципліна та вміння не здаватися.

З бодибілдингу я виніс одну просту річ: якщо хочеш мати результат – не шукай виправдань. Так само і в бізнесі – потрібно поставити мету, скласти план і діяти, навіть якщо інколи хочеться все кинути.

Ще спорт навчив працювати з людьми. Жоден успішний бізнес не можна побудувати одному. Потрібно вміти бути тренером – розуміти потреби команди, унікальність мислення кожної людини, її поведінку та знаходити особливі слова мотивації.

Чому фітнес-клуби KD GYM особливі? Чим вони відрізняються від залів конкурентів?

У наших тренерів немає універсальних програм, бо ми розуміємо, що кожна людина – окремий всесвіт. Під кожного клієнта ми розробляємо індивідуальний план вправ, нутритивної підтримки та режиму тренувань. Крім цього, у залі – тільки сучасне обладнання, тому наші спортсмени тренуються на найкращому. І це також додає їм впевненості.

Максим Приходько, боксер, підприємець, засновник мережі фітнес-клубів KD GYM

У фітнес-клубах встановлені преміумтренажери Technogym і німецькі спортивні комплекси Orthomol. Чому ви обрали саме їх?

Я переконаний, що у спорті важливо використовувати найкраще, бо ти працюєш не просто з мʼязами, а зі здоровʼям. Свого часу я мав змогу протестувати чимало обладнання і спортивного харчування, і з власного досвіду знаю – щоб досягати максимального результату, потрібно вкладати у якість. І тому у нас встановлений Technogym – це як Ferrari у світі тренажерів. А спортивні комплекси Orthomol підтримують організм спортсмена на найвищому рівні. Я не готовий пропонувати клієнтам те, чим не користуюся сам.

Ви тренували чемпіонів. За якими рисами розумієте, що перед вами – талановита людина і потенційний переможець?

Найперше, що я шукаю в людині – бажання працювати. Талант, звісно, дуже важливий, але якщо немає мотивації та волі до перемоги, то далеко не зайдеш. Я багато спілкуюся з потенційним кандидатом, намагаюся зрозуміти, що рухає людиною, чи є у неї сталевий стрижень, дивлюся в очі. І якщо бачу там справжній вогонь і вміння підійматися, навіть коли впав вдесяте, починаю придивлятися до природних здібностей і таланту.

Максим Приходько

Ви одночасно ведете кілька бізнесів: як все встигаєте?

По-перше, треба вчитися правильно організовувати час і зібрати навколо команду, яка буде горіти ідеєю так само, як і ти. По-друге, я прихильник методів біохакінгу, які допомагають людям змінювати тіло та мислення так, аби покращити фізичні й розумові здібності. Отже, ніякого секрету немає, а лише самодисципліна та біохакінг. Саме вони підвищують мою фізичну продуктивність і допомагають ясно мислити, щоб вести кілька бізнес-напрямів одночасно. Організм людини має значно більший потенціал, ніж багато хто вважає. Сьогодні я вже згадував про вітаміни та мікроелементи від Orthomol. Їхня спортивна лінійка у поєднанні з вітамінними комплексами – це справжній лайфхак, який допомагає поповнювати ресурси організму і правильно їх використовувати, що дає змогу бути на крок попереду. Завдяки ортомолекулярній формулі, яка забезпечує повний баланс мікроелементів, її засновник Лайнус Полінг отримав дві Нобелівські премії з біохімії.

Для мене комплекси Orthomol – це базова складова щоденного життя.

Максим Приходько, чемпіон Європи з бодибілдингу, віцепрезидент ФББУ (м. Київ) і генеральний секретар Національної федерації бодибілдингу

Що таке біохакінг? Розкажіть детальніше, будь ласка.

Біохакінг – це спеціальна техніка, яка стала популярною завдяки американському підприємцю Дейву Еспрі. У 28 років він страждав від зайвої ваги, артриту та мав переддіабетний стан. Але одного разу вирішив змінити своє життя: скинув понад 40 кг, поліпшив показники біологічного віку та навіть підвищив IQ. На підставі його методів і була розроблена практика оптимізації фізичного та розумового стану за допомогою науково обґрунтованих методів.

Мета біохакінгу – покращити когнітивні функції людини та витривалість, подовжити молодість і життя. Вона передбачає зміни у харчуванні, сні, фізичній активності, вчить управляти стресом і правильно приймати вітамінно-мінеральні добавки. Ці ідеї зараз дуже популярні в країнах із високим рівнем розвитку, особливо серед людей, які вірять у науку та знаються на сучасних технологіях.

Які нові проєкти чи ідеї вас надихають зараз?

Хочу працювати з молодими спортсменами, адже вони – майбутнє нашої нації. Важливо навчити їх життєвих принципів, таких як дисципліна, відповідальність і цілеспрямованість. Саме ці якості, на мою думку, є основою не тільки в спорті, але й у будь-якій іншій сфері.